Renate Weber, Avocatul Poporului, a explicat că pot fi desființate toate pensiile speciale, singura excepție fiind cea a magistraților. Ea a precizat că pot fi date legi în acest sens oricând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Renate Weber a dezvăluit că a primit multe telefoane de la politicieni care au îndemnat-o să atace la Curtea Constituțională a României decizia de desființare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Aceștia nu mai făceau parte din Parlament, dar majoritatea erau membri PNL.

Avocatul Poporului a explicat că poziționarea guvernanților împotriva ei i-a adus situații foarte neplăcute, pe stradă, cu oamenii. Renate Weber a mai explicat și care sunt, în percepția ei, motivele care au dus la cererea de revocare a sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avocatul Poporului a precizat că toate pensiile speciale pot fi desființate: „Dacă vor, mâine pot să dea legi”

Renate Weber a precizat că doar magistrații au suport constituțional pentru astfel de pensii: „Am o decizie a CCR care spune foarte frumos că o singură categorie profesională, cea a magistraților, are suport constituțional pentru acest tip de pensie de serviciu”.

ADVERTISEMENT

Avocatul Poporului a spus clar că toate celelalte pensii speciale pot fi desființate: „deci, au început cu parlamentarii. Dacă mâine vor, mâine pot să dea legi (n.r. de desființare a pensiilor speciale) pentru fiecare celelalte categorii: la SRI, la toate celelalte.”

În plus, ea a mai dezvăluit că a primit multe îndemnuri pentru a ataca legea pensiilor speciale ale parlamentarilor la CCR: „vai de mine! Mi-au înroșit telefonul. Eu, de când sunt în funcția asta, nu am primit atâtea telefoane câte telefoane am primit pentru pensiile parlamentarilor. Cei mai mulți erau din PNL. M-au sunat să atac la CCR”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Cei care m-au sunat nu mai erau parlamentari. În loc să se ducă să facă lobby la colegii lor de partid, făceau la mine, să atac, când o să fie votată. Chiar așa mi s-a spus: ce mai ai de pierdut, oricum te revocă. Cam ăsta e caracterul oamenilor care nu vor să înțeleagă că nu am motiv de neconstituționalitate”, a adăugat aceasta miercuri seara la TVR 1, în emisiunea România9, realizată de Ionuț Cristache.

Weber a mai precizat că, din cauza atacurilor politicienilor împotriva ei, a trecut prin situații extrem de neeplăcute: „A fost o perioadă de timp în care, din cauza acestor ieșiri pe care le-au avut cei de la putere împotriva mea, am avut situații neplăcute pe stradă, în magazine. Au venit oameni care m-au alergat cu cărucioarele printre rafturi. Strigau la mine: „criminalo!”. Cineva urla că de ce port mască, pentru că eu am zis să nu se poarte mască.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După părerea ei, motivele care au dus la cererea de revocare din funcție sunt reprezentate de atacarea unor OUG-uri și o solicitare pentru oprirea tăierilor pădurilor: „motivele care au deranjat care au produs pagube au fost două. Prima a fost în momentul în care au dat cele 25 de OUG. Am atacat 5. Una dintre ele se referea la accesul spitalelor private la banul public. Aveau acces într-o concurență total neloială. Acolo spitalele private ar fi avut acces numai din pixul ministrului. Apoi se dădea acces spitalele private la sistemul de urgență. Așa cum era gândită ordonanța, era vorba de decăderea sistemului public. Am câștigat la CCR.”

„Am avut o discuție cu cineva din PNL, care mi a spus că nu am dreptate.Era un telefon dat după ce am trimis la CCR. A fost singura dată când am primit un telefon. Nu am nimic contra sistemului privat de sănătate. Apoi, un alt motiv, am avut o solicitare în care am spus că trebuie oprite tăierile din păduri. Furtul este de zece ori mai mare. În momentul acela a fost un moment în care au început să sune telefoanele la colegii mei. Am văzut niște comunicate d eo virușlență la adresa mea care nu erau justificate,” a adăugat aceasta.