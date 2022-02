Avram Iancu, după ce a scris istorie pentru România: „Este un apogeu al muncii desfășurate ani în şir”

Impresionați de performanța sa din 2021, când a reușit să înoate nu mai puțin de 18 ore şi 30 de minute împotriva curentului pe Dunăre, parcurgând astfel 26 de kilometri în amonte, pe fluviu, membrii Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise (WOWSA) au decis, în urma votului exprimat recent, să-i acorde lui Avram Iancu titlul mondial de “Performance of the Year” (2021).

Avram Iancu, în culmea fericirii după ce a scris istorie pentru înotul românesc

Vorbim așadar, despre cea mai importantă performanță din lume la înotul în ape deschise, acordată, pentru prima dată în istorie, unui român. Asta datorită , omologat internațional, dar și sutelor de mii de compatrioți care l-au susținut în votul online.

„Este o performanță la care râvnesc foarte mulţi înotători din lume. Nu este uşor să fii nominalizat la un astfel de premiu, cu atât mai mult să-l şi câştigi.

Să realizezi, la un moment dat, cea mai mare performanţă din lume la înotul în ape deschise este un apogeu al muncii desfășurate ani în şir, o încununare cu succes a unei cariere frumoase pe care şi-ar dori-o foarte mulţi sportivi.

Mă bucur că am reuşit să aduc acest premiu în România şi că am putut demonstra că un om de la poalele Muntelui Parâng are puterea de a performa la nivel mondial.

Le mulţumesc, totodată, şi românilor care au apreciat nominalizarea mea de către WOWSA şi au votat pentru această reuşită despre care pot spune acum că este una comună – a mea şi a susţinătorilor mei”, a declarat Avram Iancu pentru .

„Înot de la vârsta de 10 ani, dar niciodată nu am făcut înot de performanţă în sensul de a participa la concursuri în bazin”

De profesie bibliotecar, acesta a traversat Canalul Mânecii, în vara lui 2016, ca un an mai târziu să parcurgă întregul curs al Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri. Printre performanțele sale se mai numără traversarea Mării Negre, în toamna lui 2018, când a înotat nu mai puțin de 680 de kilometri, timp de 60 de zile, fără să folosească un costum de neopren.

„Înot de la vârsta de 10 ani, dar niciodată nu am făcut înot de performanţă în sensul de a participa la concursuri în bazin. Îmi aduc aminte de primele momente: mă aflam cu mama la Băile Herculane, în celebrele concedii de tratament balnear de 18 zile. În piscina hotelului am reuşit să plutesc, pentru prima dată, independent, pe luciul apei. Dintotdeauna m-am simţit excelent în apă, iar acest lucru s-a văzut în anii care au urmat”, a mai spus .

Următorul obiectiv: cucerirea lacului Balaton din Ungaria

Pentru Avram Iancu urmează un an plin de provocări. Cea mai mare rămâne, însă, „datoria morală” de a cuceri lacul Balaton din Ungaria.

„Îmi doresc să fiu sănătos şi să traversez înot Lacul Balaton, din Ungaria. Avram Iancu are datoria morală să cucerească acest lac! Şi îmi mai doresc să înot tot Braţul Chilia, pe Dunăre.

Braţele Sulina şi Sf. Gheorghe le-am înotat deja şi cred că ar fi frumos să le termin pe toate trei. În final, aş vrea să le mulţumesc tuturor compatrioţilor mei pentru încredere şi sprijin!”, a dezvăluit Avram Iancu pentru sursa citată.