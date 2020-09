Axinte de la Vacanța Mare, acuzat de o țeapă de zeci de mii de euro. Cine încearcă să recupereze banii de la artist

Axinte de la Vacanța Mare a fost acuzat recent de o țeapă de zeci de mii de euro. Artistul ar avea de achitat sume cu adevărat uluitoare. Nu este pentru prima dată când numele său este învăluit într-un astfel de scandal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Axinte, pe numele lui real Florin Petrescu, a avut recent colaborări muzicale chiar și cu Vulpița de la Acces Direct. Din acest motiv, există alți artiști care își cer drepturile, în momentul actual.

Datoriile s-ar fi adunat din anii trecuți, în urma a diverse evenimente. La rândul său, actorul din trupa de comedie neagă orice acuzație și susține că va face demersuri și va ajunge chiar până în instanța de judecată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Axinte de la Vacanța Mare este acuzat de țepe de proporții. Artistul e dator în zeci de mii de euro

Liviu Guță a fost cel care a anunțat public țeapa de proporții. A fost vorba despre un episod lansat pe canalul său de pe YouTube, în care a vorbit foarte liber despre faptul că Axinte îi este dator cu sume uriașe de bani. Pagubele se ridică la ordinul zecilor de mii de euro, din spusele cântărețului de manele.

În plină pandemie, cei doi artiști sunt la cuțite și motivul e unul cât se poate de serios. În filmulețul publicat pe YouTube și în care Axinte este acuzat de o pagubă de jumătate de milion de euro, Liviu Guță vorbește foarte deschis despre situația pe care o traversează.

ADVERTISEMENT

Conflictul lor e unul care a început de câțiva ani și nu pare să își fi găsit rezolvarea. Cel mai probabil ambii vor ajunge în instanța de judecată, după ce Florin Petrescu a anunțat deja că va recurge la un proces.

“Axinte e un papiţoi cu căciulă. Are să-mi dea 20. 000 euro, din concerte, din 2009! Mi-a băgat beţe-n roate, ca să nu mai cânt la spectacolele în aer liber, le-a zis tuturor că sunt ţepar. Am familie, am nevoie de bani, numai rele îmi face!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am cântat foarte mult în Piatra-Neamţ şi tot ce există sate, comune. Din 20.000 de euro, ţin minte, şi ca să nu fiu nesimţit, cred că am primit vreo 6.000 de euro, ceilalţi s-au dus pe Apa Sâmbetei. Haideţi să vă spun cum procedează Axinte, Florin Petrescu, la spectacolele pe care le organizează şi la restaurantele de la noi. Mi-au spus foarte mulţi oameni, am filmări, când Axinte îi spune unui patron de local că Liviu Guţă nu mai cântă, că cere foarte mult, că mai bine ar aduce pe altcineva.

Vă daţi seama că, în toţi anii mei, Axinte mi-a făcut cel mai mare rău, dragii mei. Pentru că atunci când nu te supui şi nu mergi pe banii pe care ţi-i dă el, începe să facă manevre de genul ăsta. M-a pus şi pe afişe, cap de afiş, pe la evenimentele din ţară, eu nu ştiam nimic, el îmi zicea că s-a suspendat spectacolul. Lumea venea de dragul meu, iar Axinte le spune că n-am ajuns, că-s neserios, că aşa fac mereu.”, a povestit Liviu Guță în filmulețul publicat în această săptămână.

ADVERTISEMENT