Aymen Boutoutaou, capăt de drum la FCSB!? Gigi Becali: „Mai am răbdare 6 meciuri!”

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Sărbătoarea a ținut la FCSB o singură noapte, după victoria cu Rapid, scor 4-1. La fel a ținut și aprecierea pentru Aymen Boutoutaou. Acum, după 0-1 cu Gloria Bistrița și 0-1 cu Universitatea Cluj, Gigi Becali pare decis din nou să scape de mijlocaș.

Gigi Becali e nemulțumit de jocul lui Aymen Boutoutaou, dar îmi mai acordă câteva șanse

Interesant, Gigi Becali e dispus să mai aibă răbdare cu fotbalistul încă șase partide, însă e decis ca la iarnă să aducă 4-5 jucători foarte valoroși care să ridice considerabil nivelul echipei. Asta ar putea însemna că mai mulți fotbaliști, printre care Aymen Boutoutaou, vor pleca.

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? Nu e ce vreau eu. A făcut faza aia la început, am zis că poate dăm lovitura, dar apoi nu a făcut nimic tot meciul. Ce să mai am răbdare? Mai am răbdare 6 meciuri.

Stau după el? Aduc jucători. Dacă nu demonstrează… . Nu îmi pun baza în el, la revedere. Aduc jucători valoroși, cu care să câștigăm meciuri fără probleme. Cu U Cluj trebuia să dăm 3,4-0 dacă aveam atacant”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport, imediat după meci.

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Boutoutaou are salariu 40.000 de euro pe lună. Merită mijlocașul acest salariu?

Gigi Becali mărturisea, supărat, după meciul cu Gloria Bistrița din Cupă, că fotbaliști precum Boutoutaou au salariu 40.000 de euro pe lună. Mulți fani se întrebau în acel moment dacă salariul este justificat. „Cine a crezut că nu bate Bistrița, chiar dacă e echipa a doua? Este, dar sunt jucători, au contracte. Boutoutaou are 40.000 de euro pe lună. Am zis că și-a scos banii. Ce am zis am zis.”, declara Gigi Becali la Digi Sport.

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E deja arhicunoscut că Gigi Becali a vrut să scape de mijlocaș încă după primele două meciuri, considerând că investiția de peste 1 milion de euro în acest transfer e una ratată. Inițial, miliardarul și-a dorit un schimb cu Nsimba de la Craiova, însă mutarea a căzut.