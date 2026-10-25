Aymen Boutoutaou, cifre de Champions League în FCSB – Rapid! Olimpiu Moruțan, de nerecunoscut

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FCSB a câștigat categoric derby-ul cu Rapid, scor 4-1. FANATIK a consultat raportul întocmit de experții Wyscout, din care reiese că doi jucători s-au remarcat în mod deosebit, însă din motive complet diferite. Este vorba despre Aymen Boutoutaou, eroul serii pentru roș-albaștri, și Olimpiu Moruțan, vedeta echipei lui Daniel Pancu, care a avut o prestație de uitat.

FCSB – Rapid 4-1, derby-ul cu două reprize diametral opuse. Cum s-a prăbușit echipa lui Pancu după pauză

Derby-ul de pe Arena Națională a avut două reprize diametral opuse, chiar dacă FCSB a controlat posesia încă din prima parte. Roș-albaștrii au început mai bine, dar Rapid a lovit la prima ocazie importantă. În minutul 11, Filip Stojiljković a reluat spectaculos centrarea lui Latif Ouedraogo și a deschis scorul. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a încercat să reacționeze, însă a avut mari probleme la finalizare. Deși a înregistrat 61% posesie și a beneficiat de cinci cornere, FCSB nu a reușit să găsească ultima pasă.

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După pauză, totul s-a schimbat. FCSB a ridicat ritmul, a atacat mult mai direct și a început să găsească spații în defensiva Rapidului. Karlo Muhar a restabilit egalitatea în minutul 58, cu un șut de la distanță, deviat de Alexandru Pașcanu. Au urmat câteva minute nebune. Stojiljković a ratat o oportunitate importantă în minutul 67, Cisotti a trimis în bară un minut mai târziu, iar Boutoutaou a făcut 2-1 în minutul 69. Joao Paulo a majorat avantajul în minutul 79, înainte ca algerianul să stabilească rezultatul final, două minute mai târziu. Rapid a cedat complet în ultima jumătate de oră și a suferit cea mai dură înfrângere a sezonului.

Indicator FCSB Rapid Goluri 4 1 Goluri așteptate (xG) 2,32 0,29 Posesie 58% 42% Șuturi 21 5 Șuturi pe poartă 9 2 Pase precise 418/501 (83%) 251/336 (75%) Atacuri 54 24 Driblinguri reușite 21/34 (62%) 7/14 (50%) Pase în careul advers, precise 15/27 (56%) 6/17 (35%) Cornere 7 0

Reghecampf a câștigat duelul schimbărilor cu Pancu. Boutoutaou a intrat la pauză, Moruțan a ieșit în minutul 66

Diferența a fost făcută și de mutările celor doi antrenori. Laurențiu Reghecampf a început să schimbe încă din prima repriză, când Arnold Garita s-a accidentat și a fost înlocuit de Alexandru Stoian. La pauză, tehnicianul FCSB a renunțat la David Miculescu și l-a introdus pe Aymen Boutoutaou. A fost decizia cu care a câștigat meciul! Algerianul a adus mai multă viteză de execuție, a atacat adversarii în situații de unu contra unu și a început să creeze dezechilibru în apropierea careului.

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De cealaltă parte, Daniel Pancu nu a găsit soluții pentru a opri căderea echipei sale. În minutul 60, l-a introdus pe Vladan Bubanja în locul lui Alexandru Dobre, iar șase minute mai târziu a renunțat și la Olimpiu Moruțan, înlocuit cu Claudiu Petrila. Mijlocașul român, de la care giuleștenii așteptau inspirație și creativitate, nu reușise aproape nimic pe plan ofensiv.

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Indicator statistic Boutoutaou Moruțan Minute jucate 45 + prelungiri 66 Goluri marcate 2 0 Șuturi expediate 5 0 Șuturi pe poartă 2 0 Acțiuni reușite 20/32 (63%) 17/42 (40%) Pase precise 11/14 (79%) 10/20 (50%) Pase înainte precise 2/3 (67%) 1/5 (20%) Pase în treimea ofensivă 1/1 (100%) 0/2 (0%) Driblinguri reușite 4/5 (80%) 2/3 (67%) Dueluri câștigate 6/12 (50%) 7/17 (41%) Dueluri ofensive câștigate 5/8 (63%) 5/10 (50%) Pase-cheie 0 0

Boutoutaou, cea mai bună prestație de la venirea la FCSB! De asta insistat MM Stoica pentru transferul său!

Aymen Boutoutaou a avut nevoie de numai 45 de minute, plus prelungiri, pentru a deveni omul serii. Intrat într-un moment în care FCSB era condusă și avea nevoie de un plus de creativitate, algerianul și-a asumat imediat responsabilitatea. Nu a căutat doar pase simple sau soluții de siguranță. A cerut mingea, a atacat spațiile libere și a încercat permanent să scoată adversarii din joc. I-a și reușit!

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Prima acțiune cu adevărat spectaculoasă a venit în minutul 54. Boutoutaou a plecat într-o cursă individuală, a depășit mai mulți adversari și a finalizat de la aproximativ 18 metri, peste poartă. Execuția nu a adus golul, dar a fost un semnal de alarmă pe care giuleștenii par să-l fi ignorat. În minutul 69, algerianul a combinat cu Muhar și a înscris cu un șut plasat din apropierea careului. Apoi, în minutul 81, a apărut excelent la finalizare și a reluat din apropierea porții centrarea lui Cisotti.

Boutoutaou a înregistrat 32 de acțiuni, dintre care 20 reușite. Procentajul de eficiență a fost de 63%, unul excelent pentru un jucător care a căutat permanent să pătrundă în zone aglomerate și să încheie fazele fie cu o finalizare, fie cu o pasă în profunzime. A expediat cinci șuturi, două pe poartă, și a înscris de fiecare dată când a cadrat. Practic, fiecare execuție pe spațiul porții s-a transformat în gol.

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80% dintre driblinguri au fost reușite. Cum a creat superioritate în apropierea careului

FCSB l-a adus pe Boutoutaou pentru calitățile sale în situațiile de unu contra unu, iar Atacantul a încercat să-și depășească adversarii prin dribling de cinci ori și a reușit în patru situații. Procentajul de 80% este unul excelent, mai ales în condițiile în care Rapid este o echipă care încearcă să fragmenteze jocul și să limiteze spațiile adversarilor.

Cisotti și Muhar, partenerii principali ai algerianului. O conexiune care a produs două goluri

Relațiile de joc ale lui Boutoutaou reprezintă un alt element important al analizei. Potrivit Wyscout, cele mai multe schimburi de pase le-a avut cu Juri Cisotti, opt, și Karlo Muhar, șapte. Au fost exact cei doi fotbaliști implicați direct în golurile sale. Muhar a combinat cu algerianul înaintea reușitei din minutul 69, în timp ce Cisotti a oferit centrarea pentru golul din minutul 81.

Și precizia paselor a fost bună. A reușit 11 dintre cele 14 încercate, adică 79%. A completat două dintre cele trei pase înainte, toate cele trei pase înapoi și toate cele patru pase laterale. A avut și o pasă precisă către treimea ofensivă, dintr-o singură încercare. La zona mixtă, Boutoutaou a povestit că Laurențiu Reghecampf i-a transmis la pauză să joace fără rețineri, să-și folosească driblingul și să caute poarta. Exact ceea ce i s-a cerut a și pus în practică.

Indicator statistic Valoare Goluri marcate 2 Șuturi expediate 5 Șuturi pe poartă 2 Driblinguri reușite 4 din 5 (80%) Acțiuni reușite 20 din 32 (63%) Pase precise 11 din 14 (79%) Dueluri ofensive câștigate 5 din 8 (63%) Pase înainte precise 2 din 3 (67%) Dueluri câștigate 6 din 12 (50%) Pase precise în treimea ofensivă 1 din 1 (100%)

Olimpiu Moruțan, de nerecunoscut în derby-ul cu FCSB. Cifrele modeste ale vedetei Rapidului

Dacă Boutoutaou a fost surpriza plăcută a derby-ului, O Mijlocașul român a intrat în confruntarea cu FCSB din postura unuia dintre cei mai importanți fotbaliști ai Rapidului în acest sezon. Era omul de la care Daniel Pancu aștepta imaginație, pase decisive și capacitatea de a scoate echipa din situațiile complicate. În schimb, Moruțan a avut una dintre cele mai modeste evoluții ale sale de la venirea în Giulești.

Moruțan revenea în postura de adversar al clubului la care s-a consacrat în fotbalul românesc. A petrecut trei sezoane la FCSB, înainte de transferul în străinătate. În cele 66 de minute petrecute pe teren, Moruțan a avut 42 de acțiuni, dintre care numai 17 reușite. Procentajul de eficiență a fost de 40%. În plus, a completat numai zece dintre cele 20 de pase încercate.

Problemele lui Moruțan au fost evidente în special în faza de construcție. Fotbalistul Rapidului a încercat cinci pase înainte, dar numai una a ajuns la destinație. Procentajul de reușită a fost de 20%. Mai mult, cele două pase către treimea ofensivă au fost ambele greșite. Nici singura pasă lungă încercată nu a fost precisă. La capitolul driblinguri, Moruțan a reușit două dintre cele trei tentative. Totuși, niciuna dintre aceste acțiuni nu s-a transformat într-un șut sau într-o pasă-cheie. A încheiat partida fără vreo finalizare și fără pase în față!

Indicator statistic Valoare Goluri marcate 0 Șuturi expediate 0 Pase-cheie 0 Pase inteligente 0 Acțiuni reușite 17/42 (40%) Pase precise 10/20 (50%) Pase înainte precise 1/5 (20%) Pase precise în treimea ofensivă 0/2 (0%) Dueluri câștigate 7/17 (41%) Centrări precise 0/2 (0%)

Aymen Boutoutaou a fost, fără doar și poate, eroul serii pe Arena Națională. Algerianul a schimbat complet fața jocului și a demonstrat că poate deveni un om de bază în echipa lui Laurențiu Reghecampf. Chiar și Gigi Becali a recunoscut după meci că fotbalistul și-a câștigat, în mare măsură, locul de titular. La polul opus, Olimpiu Moruțan a dezamăgit. Mijlocașul Rapidului, considerat unul dintre cei mai importanți oameni ai lui Daniel Pancu, dar și unul dintre cei mai creativi jucători din campionat, nu a reușit să producă mai nimic.