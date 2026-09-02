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După 5-0 cu FC Argeș, jucătorii FCSB-ului au reacționat pe rând. Aymen Boutaoutaou a răspuns după criticile primite recent, iar David Miculescu a spus ce urmează de acum pentru el și echipa lui.

Aymen Boutoutaou a reacționat după golul marcat în FC Argeș – FCSB 0-5

după prestațiile din meciurile precedente, Aymen Boutoutaou a pasat decisiv și a marcat în , meciul din prima etapă a grupei C din Cupa României. Francezul a reacționat după fluierul final, spunând că nu a fost afectat de vorbele la adresa sa din ultima perioadă și că are de gând să marcheze și la partidele următoare.

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„Din punct de vedere mental, e foarte bine am reușit să înscriu. Nu e primul gol, am dat și cu Auda. E un sentiment plăcut că am reușit să marchez. Sper să continui să marchez. E o presiune pozitivă, acest gol îmi asigură o oarecare liniște, dar doar până la meciul următor. Așa e la fotbal, trebuie să accept criticile și asta este. Sperăm să câștigăm în derby. Un derby nu se joacă, un derby se câștigă. Eu joc unde sunt pus”, a declarat Aymen Boutaoutaou după FC Argeș – FCSB 0-5.

David Miculescu, după „dubla” din FC Argeș – FCSB 0-5. Ce a spus despre derby-ul cu Dinamo

David Miculescu a strălucit și el în confruntarea cu piteștenii, marcând o „dublă” în prima repriză. El a spus că acest triumf nu trebuie să îi ridice cu capul în nori pe cei de la FCSB și că dorința tuturor este o victorie în meciul următor, derby-ul cu Dinamo. „E o victorie importantă, mai ales după ultimele două etape în care am avut de suferit. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că a început meciul cu o ocazie mare pentru FC Argeș, dar mă bucur că nu am luat gol și am reușit să câștigăm, chiar fără gol primit. Înseamnă foarte mult că am marcat două goluri, pentru că îmi dau încredere.

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Fizic nu stau cel mai bine, pentru că am pierdut cantonament, de vară, iar pentru mine cantonamentele sunt cele mai importante. Ne lipsea unitatea, s-a vorbit foarte mult despre asta și de aceea am mers spre bancă și am celebrat cu toții după golurile mele. Cei din conducere și din staff au încredere în mine, suntem mai mulți jucători mai vechi: eu, Raduovic, Târnovanu și Cisotti, până la urmă căpitanul va fi ales de cei din conducere. Ne dorim să o batem pe Dinamo, venim după un rezultat slab cu UTA. Într-un derby se poate întâmpla orice, nu mai contează poziția din clasament”, a spus și David Miculescu după victoria cu FC Argeș.

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FCSB întâlnește Dinamo în deplasarea din etapa a 8-a din SuperLiga sâmbătă, 5 septembrie. Partida se va juca în cele din urmă pe stadionul „Arcul de Triumf”, după mai multe discuții privind alegerea arenei oficiale.