Sport

Cum i-a răspuns Aymen Boutoutaou lui Gigi Becali după golul marcat în FC Argeș – FCSB 0-5: „Joc unde sunt pus!”

FCSB a învins FC Argeș cu 5-0, iar Aymen Boutaoutaou s-a aflat pe lista marcatorilor. Cum a reacționat francezul după golul marcat.
Mihai Dragomir
03.09.2026 | 00:55
Cum ia raspuns Aymen Boutoutaou lui Gigi Becali dupa golul marcat in FC Arges FCSB 05 Joc unde sunt pus
ULTIMA ORĂ
Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului după 5-0 cu FC Argeș. Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

După 5-0 cu FC Argeș, jucătorii FCSB-ului au reacționat pe rând. Aymen Boutaoutaou a răspuns după criticile primite recent, iar David Miculescu a spus ce urmează de acum pentru el și echipa lui.

Aymen Boutoutaou a reacționat după golul marcat în FC Argeș – FCSB 0-5

Criticat recent după prestațiile din meciurile precedente, Aymen Boutoutaou a pasat decisiv și a marcat în FC Argeș – FCSB 0-5, meciul din prima etapă a grupei C din Cupa României. Francezul a reacționat după fluierul final, spunând că nu a fost afectat de vorbele la adresa sa din ultima perioadă și că are de gând să marcheze și la partidele următoare.

ADVERTISEMENT

„Din punct de vedere mental, e foarte bine am reușit să înscriu. Nu e primul gol, am dat și cu Auda. E un sentiment plăcut că am reușit să marchez. Sper să continui să marchez. E o presiune pozitivă, acest gol îmi asigură o oarecare liniște, dar doar până la meciul următor. Așa e la fotbal, trebuie să accept criticile și asta este. Sperăm să câștigăm în derby. Un derby nu se joacă, un derby se câștigă. Eu joc unde sunt pus”, a declarat Aymen Boutaoutaou după FC Argeș – FCSB 0-5.

David Miculescu, după „dubla” din FC Argeș – FCSB 0-5.  Ce a spus despre derby-ul cu Dinamo

David Miculescu a strălucit și el în confruntarea cu piteștenii, marcând o „dublă” în prima repriză. El a spus că acest triumf nu trebuie să îi ridice cu capul în nori pe cei de la FCSB și că dorința tuturor este o victorie în meciul următor, derby-ul cu Dinamo. „E o victorie importantă, mai ales după ultimele două etape în care am avut de suferit. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că a început meciul cu o ocazie mare pentru FC Argeș, dar mă bucur că nu am luat gol și am reușit să câștigăm, chiar fără gol primit. Înseamnă foarte mult că am marcat două goluri, pentru că îmi dau încredere.

ADVERTISEMENT
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu...
Digi24.ro
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei

Fizic nu stau cel mai bine, pentru că am pierdut cantonament, de vară, iar pentru mine cantonamentele sunt cele mai importante. Ne lipsea unitatea, s-a vorbit foarte mult despre asta și de aceea am mers spre bancă și am celebrat cu toții după golurile mele. Cei din conducere și din staff au încredere în mine, suntem mai mulți jucători mai vechi: eu, Raduovic, Târnovanu și Cisotti, până la urmă căpitanul va fi ales de cei din conducere. Ne dorim să o batem pe Dinamo, venim după un rezultat slab cu UTA. Într-un derby se poate întâmpla orice, nu mai contează poziția din clasament”, a spus și David Miculescu după victoria cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”

FCSB întâlnește Dinamo în deplasarea din etapa a 8-a din SuperLiga sâmbătă, 5 septembrie. Partida se va juca în cele din urmă pe stadionul „Arcul de Triumf”, după mai multe discuții privind alegerea arenei oficiale.

ADVERTISEMENT
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali. Care sunt celelalte două...
Fanatik
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali. Care sunt celelalte două „bombe”. Exclusiv
Remarcații lui Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 0-5: „Ei doi au...
Fanatik
Remarcații lui Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 0-5: „Ei doi au fost surprizele!”
Gigi Becali dă trei lovituri pe piața transferurilor după FC Argeș – FCSB...
Fanatik
Gigi Becali dă trei lovituri pe piața transferurilor după FC Argeș – FCSB 0-5. Discuție fabuloasă cu Denis Drăguș: „Îl aducem pe Mbappe pe Arena Națională”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui...
iamsport.ro
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui Becali: 'Nu se poate! Voi realizați treaba asta?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!