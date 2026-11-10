Aymen Boutoutaou la FCSB, 3 milioane de euro! De ce a plătit Gigi Becali atât. Exclusiv

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Aymen Boutoutaou, 25 de ani, are zilele numărate la FCSB. A fost schimbat la pauză în partida cu Corvinul, scor 0-1, iar Gigi Becali caută soluții pentru a-l ceda în iarnă. Francezul a fost cel mai bun jucător de pe teren în victoria cu Rapidul, scor 4-1, dar în rest a avut puține realizări notabile. Și a fost mai de fiecare dată printre primii schimbați.

Gigi Becali și-a făcut calculele după transferul lui Boutoutaou la FCSB: „Trei milioane de euro aruncate în foc”

Gigi Becali a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că și pentru partea a doua a sezonului, astfel că ar fi dispus să îl cedeze în Arabia Saudită încă din această iarnă. Ba mai mult, patronul FCSB a vorbit despre o gaură de 3 milioane de euro pe care o înregistrează din cauza acestui transfer.

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„Pe mine, acest Boutoutaou, în trei ani mă costă trei milioane de euro. Deci trei ani de contract înseamnă trei milioane, cu tot ce am dat pe el, cu impresari, cu tot. Deci sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebuie. Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta”, a explicat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Suma de 3 milioane de euro, despre care vorbește Gigi Becali, este una uriașă pentru fotbalul românesc. FANATIK a defalcat-o pentru a clarifica toate aceste calcule pe care le-a făcut patronul FCSB. Cât a pierdut, de fapt, până acum și unde s-au dus banii. Și ce cheltuieli ar mai fi .

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Toate cifrele din transferul lui Boutoutaou la FCSB. Cum ar ajunge Gigi Becali să plătească peste 3 milioane de euro

1,3 milioane de euro – suma de transfer

– suma de transfer 150.000 de euro – comisioanele impresarilor

– comisioanele impresarilor 45.000 de euro pe lună – salariu

pe lună – salariu 3 ani de contract: adică 1.620.000 de euro salariu pentru întreaga perioadă.

Suma de transfer pe care Gigi Becali a plătit-o celor de la Sochaux este de 1,3 milioane de euro. Doar că mai trebuie adăugați alți 150.000 de euro care s-au dus la comisioanele impresarilor. Ajungem astfel la 1.450.000 de euro, la care se adaugă salariul pe care îl încasează jucătorul. Unul foarte mare pentru nivelul SuperLigii: 45.000 de euro pe lună!

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Asta înseamnă că dacă Boutoutaou rămâne un an la FCSB, ar încasa în total 540.000 de euro doar din salariu. Francezul a semnat un contract pe 3 ani, iar dacă îl va duce până la final ar urma să primească 1.620.000 de euro pentru întreaga perioadă. Practic, toată afacerea Boutoutaou ar ajunge la 3.070.000 dacă mijlocașul stă până în iunie 2029, când îi expiră contractul. Astea sunt calculele lui Gigi Becali!

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Aymen Boutoutaou nu a fost niciodată integralist la FCSB. A marcat 4 goluri și a dat o pasă decisivă

Tocmai pentru a limita aceste pierderi, în condițiile în care nu îl place pe jucător, Gigi Becali este hotărât să scape de el cât mai repede. Boutoutaou este deja la FCSB de aproape patru luni și va mai rămâne cel puțin până în decembrie. Salariul pe 5 luni ar fi de 225.000 de euro. Astfel, afacerea Boutoutaou ar costa 1.675.000 de euro pentru cinci luni dacă jucătorul va pleca în decembrie. Dacă mai stă, se mai adaugă 45.000 de euro pe lună până în iunie 2029.

Aymen Boutoutaou a jucat 16 partide oficiale până acum pentru FCSB, dar nu a fost integralist în niciuna dintre ele! A adunat un total de 791 minute pe teren în toate aceste jocuri. A reușit să marcheze 4 goluri și a oferit o pasă decisivă. Două dintre goluri au venit la derby-ul cu Rapid, singurele în SuperLiga pentru el. Mai are un gol cu Auda, în preliminariile Europa League, și unul în Cupa României, cu FC Argeș. În partida cu piteștenii a bifat și singura pasă decisivă.

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