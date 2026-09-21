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. Francezul a costat 1.300.000 de euro, dar până acum nu a avut mari realizări în tricoul roş-albastru. Iar răbdarea lui Gigi Becali a ajuns la final.

Boutoutaou, la Dinamo?! Gigi Becali cere 500.000 de euro pe transfer

Patronul roş-albaştrilor a declarat la FANATIK SUPERLIGA că e gata să renunţe la francez. Chiar dacă a plătit o sumă importantă în schimbul lui, i-a transmis lui Mihai Stoica să îl dea la Dinamo pentru 500.000 de euro, în condiţiile în care oficialii „câinilor” l-au lăudat pe fotbalist:

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„S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid şi Craiova că e bun jucător.

I-am spus: „Am dat 1.3 milioane pe el? Spune-mi să îmi dea 500.000”. Să îl ia ei. Că şi ei l-au vrut şi că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu ştiu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio şi l-am dat. I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro şi îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoica, despre Boutoutaou: „Avea o constanță extraordinară în evoluții anul trecut”

în această vară. Managerul general al roş-albaştrilor a declarat că marea problemă este că nu îi place lui Gigi Becali de el şi este greu să fie mutat pe diverse poziţii şi să fie schimbat la pauză:

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„Eu am sperat foarte mult la Boutoutaou, pentru că și el avea cifre foarte bune, avea o constanță extraordinară în evoluții anul trecut. Cine spune că nivelul…. L-am auzit și pe Gigi (Becali) ieri, că dacă vii din liga a… Da, așa e, doar că el era cel mai bun jucător din Liga a treia în Franța.

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Nu îi place lui Gigi Becali. Asta e situația. Nu aveam de unde să știu. Mie mi se părea un jucător foarte bun. A fost mutat pe mai multe poziții. Îl schimbi la pauză când are evoluții bune, nici asta nu îl ajută foarte mult”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii MM la FANATIK.