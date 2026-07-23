Sport

Aymen Boutoutaou, sclipitor la debutul pentru FCSB! Cum s-a descurcat transferul de 1,3 milioane de euro cu Auda

Aymen Boutoutaou a avut o evoluție entuziasmantă la debutul pentru FCSB. Algerianul a și marcat, dar seara a fost una neagră pentru colegii săi, care au pierdut cu FK Auda, scor 2-3
Cristian Măciucă
23.07.2026 | 23:07
Aymen Boutoutaou sclipitor la debutul pentru FCSB Cum sa descurcat transferul de 13 milioane de euro cu Auda
SPECIAL FANATIK
Aymen Boutoutaou, sclipitor la debutul pentru FCSB! Cum s-a descurtat transferul de 1,3 milioane de euro cu Auda. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
ADVERTISEMENT

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost titular în FCSB – FK Auda 2-3, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Algerianul a început timid meciul din Ghencea, dar și-a dat rapid drumul la joc și și-a încununat evoluția cu gol la debut. Din păcate, echipa sa a pierdut și are o misiune infernală să se califice în turul 3 preliminar Conference League.

Aymen Boutouatou a încântat tribunele din Ghencea în FCSB – Auda 2-3

Aymen Boutoutaou este cel mai scump transfer al verii pe care l-a făcut FCSB. Gigi Becali a plătit 1.350.000 pentru a îl lua de la Socheaux. El a fost titular încă de la primul meci, prima manșă a „dublei” cu FK Auda, din turul 2 preliminar Conference League. Începutul a fost unul timid. În minutul 14, algerianul a preluat greșit și a scăpat mingea în aut.

ADVERTISEMENT

Încet, dar sigur, mjilocașul ofensiv a început să își arate clasa. În minutul 20, Boutoutaou i-a pasat excelent lui Daniel Bîrligea. Atacantul brăilean a făcut un un-doi frumos cu Octavian Popescu, dar a ratat dintr-o poziție foarte bună. Cel mai scump transfer al verii a ieșit din nou la rampă peste doar 180 de secunde, când a contribuit decisiv la golul de 1-1.

A contribuit la golul lui Octavian Popescu

Aymen Boutoutaou a deviat cu mare finețe o minge care a ajuns la Florin Tănase. Căpitanul roș-albaștrilor i-a pasat apoi lui Octavian Popescu, care a demonstrat, din nou, că e în formă de zile mari și l-a executat pe Purins. După golul lui Tavi Popescu, mijlocașul algerian a căpătat și mai multă încredere. I-a luat la driblinguri pe adversari și nu a fost oprit decât prin faulturi de adversari.

ADVERTISEMENT
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Digi24.ro
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă

Evoluția entuziasmantă a celui pe care Mihai Stoica l-a comparat cu Eden Hazard a continuat în repriza a doua. În minutul 47, Boutoutaou i-a dat o pasă genială a lui Bîrligea, care a șutat peste poartă. Dacă algerinaul a fost într-o zi de grație, nu același lucru se poate spune despre Bîrligea, care a ratat din toate pozițiile.

ADVERTISEMENT
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000...
Digisport.ro
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”

Debut cu gol pentru Aymen Boutoutaou

Aymen Boutoutaou și-a încununat evoluția entuziasmantă cu primul său gol la FCSB. El a marcat pentru 2-2, în minutul 71, după o pasă extraordinară pe care i-a dat-o Alexandru Stoian. Fotbalistul venit de la Farul l-a lăsat cu poarta goală pe noul său coechipier, care a îndeplinit o simplă formalitate. În ciuda jocului bun și a faptului că a primit aplauzele spectatorilor din Ghencea, Aymen Boutoutaou nu a terminat meciul pe teren. În minutul 78, algerianul a fost înlocuit, în locul său fiind introdus Mihai Toma. După ieșirea lui Boutoutaou, FCSB s-a prăbușit. Echipa lui Marius Baciu a ratat câteva ocazii, dar golul a venit tot în poarta lui Ștefan Târnovanu și FK Auda s-a impus cu 3-2.

ADVERTISEMENT
  • 800 de mii de euro e cota de piață a lui Aymen Boutoutaou, conform transfermarkt.com
  • 1 meci și 1 gol are mijlocașul născut la Lille în tricoul celor de la FCSB
1,70 e cota Betano pentru „2 solist” la Csikszereda - FCSB
Antonio Folha, conferință de 90 de secunde după Alashkert – CFR Cluj 1-1:...
Fanatik
Antonio Folha, conferință de 90 de secunde după Alashkert – CFR Cluj 1-1: „Foarte dificil”
FCSB – Auda 2-3, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. Dezastru...
Fanatik
FCSB – Auda 2-3, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. Dezastru pentru roș-albaștri! Târnovanu o comite în minutul 90+4
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal....
Fanatik
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce...
iamsport.ro
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce și vinde de foame de bani! Ce rușine de administrație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!