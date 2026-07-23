Aymen Boutoutaou, sclipitor la debutul pentru FCSB! Cum s-a descurcat transferul de 1,3 milioane de euro cu Auda

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, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Algerianul a început timid meciul din Ghencea, dar și-a dat rapid drumul la joc și și-a încununat evoluția cu gol la debut. Din păcate, echipa sa a pierdut și are o misiune infernală să se califice în turul 3 preliminar Conference League.

Aymen Boutouatou a încântat tribunele din Ghencea în FCSB – Auda 2-3

Aymen Boutoutaou este cel mai scump transfer al verii pe care l-a făcut FCSB. El a fost titular încă de la primul meci, prima manșă a „dublei” cu FK Auda, din turul 2 preliminar Conference League. Începutul a fost unul timid. În minutul 14, algerianul a preluat greșit și a scăpat mingea în aut.

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Încet, dar sigur, mjilocașul ofensiv a început să își arate clasa. În minutul 20, Boutoutaou i-a pasat excelent lui Daniel Bîrligea. Atacantul brăilean a făcut un un-doi frumos cu Octavian Popescu, dar a ratat dintr-o poziție foarte bună. Cel mai scump transfer al verii a ieșit din nou la rampă peste doar 180 de secunde, când a contribuit decisiv la golul de 1-1.

A contribuit la golul lui Octavian Popescu

Aymen Boutoutaou a deviat cu mare finețe o minge care a ajuns la Florin Tănase. Căpitanul roș-albaștrilor i-a pasat apoi lui Octavian Popescu, care a demonstrat, din nou, că e în formă de zile mari și l-a executat pe Purins. După golul lui Tavi Popescu, mijlocașul algerian a căpătat și mai multă încredere. I-a luat la driblinguri pe adversari și nu a fost oprit decât prin faulturi de adversari.

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Evoluția entuziasmantă a celui pe care a continuat în repriza a doua. În minutul 47, Boutoutaou i-a dat o pasă genială a lui Bîrligea, care a șutat peste poartă. Dacă algerinaul a fost într-o zi de grație, nu același lucru se poate spune despre Bîrligea, care a ratat din toate pozițiile.

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Debut cu gol pentru Aymen Boutoutaou

Aymen Boutoutaou și-a încununat evoluția entuziasmantă cu primul său gol la FCSB. El a marcat pentru 2-2, în minutul 71, după o pasă extraordinară pe care i-a dat-o Alexandru Stoian. Fotbalistul venit de la Farul l-a lăsat cu poarta goală pe noul său coechipier, care a îndeplinit o simplă formalitate. În ciuda jocului bun și a faptului că a primit aplauzele spectatorilor din Ghencea, Aymen Boutoutaou nu a terminat meciul pe teren. În minutul 78, algerianul a fost înlocuit, în locul său fiind introdus Mihai Toma. După ieșirea lui Boutoutaou, FCSB s-a prăbușit. Echipa lui Marius Baciu a ratat câteva ocazii, dar golul a venit tot în poarta lui Ștefan Târnovanu și FK Auda s-a impus cu 3-2.

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