Sport

Aymen Boutoutaou, șocat după primul meci la FCSB: ”Sincer, nu mă așteptam”

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a debutat cu gol la FCSB, dar s-a arătat dezamăgit de înfrângerea din meciul cu Auda. Însă, algerianul nu a depus armele și speră în continuare la calificare.
Traian Terzian
24.07.2026 | 10:13
Aymen Boutoutaou socat dupa primul meci la FCSB Sincer nu ma asteptam
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Ce l-a impresionat pe Aymen Boutoutaou (25 de ani) la debutul la FCSB. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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FCSB a debutat cu stângul în Conference League și a pierdut în Ghencea partida cu Auda, scor 2-3. Aymen Boutoutaou a marcat un gol și consideră că doar ghinionul a făcut ca ”roș-albaștrii” să nu înscrie de mai multe ori.

Aymen Boutoutaou, prima reacție după debutul la FCSB

La finalul partidei din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League, noua extremă dreapta a bucureștenilor s-a arătat încrezător că formația va avea forța să întoarcă soarta calificării la returul de săptămâna viitoare din Letonia.

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”La primul meci am încercat să mă adaptez. Se vede că încă este puțin complicat. Și ei au vrut victoria, și noi am vrut-o, dar puteam face un meci mai bun și să marcăm mai multe goluri. Nu am avut noroc astăzi, dar sper ca în retur să fie bine. Cred că am meritat mai mult. Am avut destule ocazii.

Este păcat că nu am reușit să le transformăm, însă cred că am făcut un meci bun. Ar fi trebuit să obținem un rezultat mai bun aici, dar ei au venit și au câștigat pe terenul nostru. De ce să nu mergem și noi acolo să câștigăm?”, a declarat Boutoutaou, pentru sport.ro.

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Ce l-a impresionat pe Boutoutaou la debutul pentru FCSB

Jucătorul transferat de la Sochaux pentru 1,35 milioane de euro s-a arătat impresionat de atmosfera creată de suporterii FCSB în Ghencea și speră să-i răsplătească cu o victorie și o calificare la returul cu Auda.

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”Sincer, nu mă așteptam la o asemenea atmosferă. Suporterii sunt alături de noi și ne încurajează permanent. Acum depinde de noi să le răsplătim susținerea, să câștigăm meciuri și să dăm totul pe teren.

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Auda este o echipă foarte agresivă și are calitate, dar cred că noi trebuia să câștigăm acest meci. Ei au fost mai buni în prima repriză, noi în a doua, însă rezultatul ar fi trebuit să fie altul”, a spus Aymen Boutoutaou.

Mesajul lui Gigi Becali pentru Aymen Boutoutaou

La o săptămână după ce a semnat cu FCSB, Aymen Boutoutaou a fost titularizat la întâlnirea cu Auda din Conference League, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate înainte de primul fluier al duelului din Ghencea.

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Jucătorul algerian de bandă dreaptă a avut o evoluție solidă la primul joc în tricoul ”roș-albastru”. El a contribuit la faza primului gol marcat de Octavian Popescu și a înscris pentru 2-2 înainte de a fi schimbat cu Mihai Toma în minutul 78.

Patronul Gigi Becali a mărturisit că per total i-a plăcut evoluția lui Aymen Boutoutaou, însă a avut și un reproș pentru noul atacant. Patronul i-a transmis că ar trebui să nu mai țină atât de mult de minge.

”Mi-a lăsat o impresie bună, dar fotbalul nu este așa, să driblezi mereu încă unul și încă unul. Fotbalul înseamnă să driblezi și după să dai pasă la coechipier. Impresia este bună, dar nu foarte bună. Dacă pierzi mingea pe mine nu mă interesează”, a afirmat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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