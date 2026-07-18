Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda! Anunțul lui Mihai Stoica: „Seamănă cu Eden Hazard”

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Aymen Boutoutaou (25 de ani) este noua vedetă de la FCSB. , iar Mihai Stoica a anunțat că va intra din primul minut al meciului cu FK Auda, prima manșă din turul 2 preliminar Conference League.

Aymen Boutoutaou va debuta în FCSB – FK Auda! Comparație uluitoare cu Eden Hazard

Aymen Boutoutaou este cel mai scump transfer făcut în această vară de FCSB. pentru a îl cumpăra de la FC Sochaux. Algerianul va debuta în tricoul roș-albastru la doar patru zile după ce a semnat contractul, în prima manșă a „dublei” cu Auda din turul 2 preliminar Conference League.

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„Eu zic că nu mi-am asumat un risc mare. O să vă spun de ce. Noi în ianuarie am primit o listă cu jucători. El a fost jucătorul care s-a remarcat din acea listă. Eu lucrez cu un mare scouter din Franța. Toți care l-au văzut au zis că e cel mai bun. Noi am încercat să îl luăm de atunci, dar Sochaux nu voia să îl vândă pentru că era cel mai bun. De atunci, eu am urmărit toate meciurile lor. Mi-aș fi dorit să joace mai prost, să avem o șansă să îl luăm. Între timp Sochaux a promovat, iar el a fost protagonist la toate meciurile. Inițial am abandonat pista, dar printr-o conjunctură am reluat-o și am făcut toate eforturile să îl aducem. Atunci Gigi mi-a zis ‘Ia-l! Fă tot ce poți și ia-l!’.

Este cel mai complicat transfer pe care l-am făcut vreodată. Au fost multe obstacole. Acum nimeni nu poate garanta, dar eu zic că o să fie. Aymen e gen Hazard, seamănă cu Eden Hazard. Are stângul, are dreptul, poate ocupa toate pozițiile din spatele vârfului. Azi s-a antrenat prima dată cu echipa și af ăcut o impresie bună tuturor. Acum nu știi, una e Liga 2, Liga 3 Franța, alta e SuperLiga. Dar prioritate pentru noi e Europa. Dacă el va fi sănătos, eu zic că poate să facă față lejer în naționala Algeriei și o să i se plătească și clauza de reziliere, pe care nu am să o dezvăluit. Noi l-am urmărit și credem că e jucătorul care va face diferența”, a declarat Mihai Stoica, la 1.

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Boutoutaou debutează în cupele europene

Pentru Boutoutaou, meciul dintre FCSB și FK Auda va reprezenta debutul în cupele europene. Prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar Conference League este programată joi, 23 iulie, de la ora 20:45. „Eu sunt convins că va fi titular joi! El a făcut pregătiri două săptămâni și jumătate cu Sochaux. A jucat un amical cu Zurich, au bătut 2-1 și el a dat primul gol. Singurul lucru care îmi dă fiori e terenul pe care trebuie să jucăm (n.r. – Ghencea). Nu e vina nimănui. E o ciupercă. Am pățit și la Urziceni. Terenul arată groaznic”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.