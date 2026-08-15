Aymen Boutoutaou, toate detaliile despre adaptarea la FCSB. „Așteptăm să identificăm mijlocașii”. Exclusiv

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Aymen Boutoutaou nu a impresionat momentan prin prestațiile sale, fiind uneori ironizat de analiști sau chiar criticat de patronul Gigi Becali, care vrea să vadă altceva de la un fotbalist pe care a plătit peste 1 milion de euro.

Aymen Boutoutaou mai are nevoie de timp pentru a se adapta la FCSB, anunță MM Stoica

Cu toate acestea, Meme Stoica anunță că el fiind extremă stânga. Mai mult, francezul are nevoie de adaptare la fel ca toți ceilalți jucători veniți în vară, pentru a înțelege mai bine filosofia de joc și pentru a se integra la FCSB.

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Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK, a remarcat cum Olimpiu Moruțan a trecut printr-o situație similară la Rapid: „Uite Moruțan, a prins pregătirea, a avut timp. Discutăm de alt Moruțan, cel puțin în acest început de campionat. Cred că trebuie timp”.

Meme Stoica a oferit, așadar, și îi asigură pe fani că e doar o chestiune de timp până când francezul, la fel ca și alți fotbaliști sosiți în vară, se vor adapta și vor face spectacol în tricoul roș-albastru.

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Meme Stoica le cere fanilor să aibă răbdare cu noile achiziții, pentru că e nevoie de timp pentru acomodare

„E un jucător creativ, trebuie în primul rând să-și cunoască foarte bine colegii. Să aibă o poziție în teren, e atacant lateral. A jucat dreapta, că nu e Miculescu, a jucat nr. 10, ultimul meci acasă cu Farul. El, anul trecut la Sochaux, a fost cel mai bun jucător jucând atacant lateral dreapta.

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S-a sacrificat el cum ar veni. E clar că e jucător cu certe calități. Are nevoie de puțină încredere. N-a fost sub alți jucători care au evoluat. Noi am avut șanse, dacă aveam mai multe șanse am fi marcat când a scăpat Cisotti singur cu portarul. Și la el e chestie tot de încredere.

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Marca din poziții imposibile, acum nu poate să marcheze unu la unu. Aștept să identificăm mijlocașii centrali și apoi să aștept un declic. Eu zic că nu avem cum să rămânem la nivelul ăsta sub nicio formă. Avem nevoie de sprijin și ca toată lumea să fie alături de noi”, a completat Meme Stoica.