Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru

Semifinalista de la Vocea României 2015, Aza Gabriela (26 de ani), face o declarație specială pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Sportivul de 27 de ani, care evoluează ca fotbalist la , are de ce să fie mândru de frumoasa șatenă.

ADVERTISEMENT

Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan

Aza Gabriela, pe numele din buletin Gabriela Amzaru, își ține întotdeauna la curent internauții cu activitățile pe care le desfășoară. Recent, a petrecut clipe cu adevărat speciale alături de partenerul de viață, Horațiu Moldovan.

După escapada romantică din Madrid, Spania, a lăsat o mărturie specială pe social media. Aceasta se adresează în mare măsură fotbalistului de la Real Oviedo cu care are o relație romantică de la multă vreme.

ADVERTISEMENT

Urmăritorii cântăreței au remarcat faptul că interpretează o melodie inedită în care își exprimă sentimentele. Filmată în interiorul unei mașini, pe scaunul șoferului, vedeta nu a ezitat să ”vorbească” despre dragostea sa.

A dat de înțeles că-i poartă o mare iubire jucătorului de fotbal alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Horațiu Moldovan are toate motivele din lume să se mândrească cu aleasa inimii sale, care are o voce incredibil de frumoasă.

ADVERTISEMENT

„Te iubesc și îți mulțumesc!”, a scris Aza Gabriela referitor la clipul de pe Instagram în care pare că i se adresează iubitului ei. Cu această ocazie, și-a rugat urmăritorii să dea mai departe melodia pe care o cântă.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Cum au reacționat internauții

„Dă repost dacă și tu iubești pe cineva din toată inima”, a notat partenera lui Horațiu Moldovan, pe rețelele de socializare. „Ai o voce minunată”, este unul dintre complimentele primite de artista originară din Călărași.

„Horațiu cred că e cel mai mândru că are asa o parteneră de viată, și frumoasă și talentată”, a completat un alt internaut după ce a ascultat-o pe Aza Gabriela cum își exprimă sentimentele pentru fotbalist.

ADVERTISEMENT

În prezent, tânăra este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică ușoară. A câștigat foarte multă popularitate în ultima perioadă, motiv pentru care nu duce lipsă de evenimente și concerte. E chemată de organizatorii prin multe orașe din țară.

A trecut de la muzica de petrecere la pop, cu toate că are multe piese nelansate și care ar prinde de minune la public. Aza Gabriela a demonstrat că este o persoană versatilă care se poate adapta destul de ușor oricărui stil muzical.

își dorește să evolueze în cariera muzicală și să fie un nume important, mai ales că destinul pare că i-a ”creionat” o direcție în acest sens. Aceasta are mai multe alunițe pe gât care seamănă cu o cheia sol.

În afară de muzică a putut fi urmărită în ipostaza de concurentă. Deși nu avea nevoie de popularitate a participat la Splash! Vedete la apă, show difuzat la Antena 1, dar și la o altă emisiune de modă de la Kanal D.

S-a numărat printre tinerele care și-au încercat norocul la Bravo, ai stil. Pe plan sentimental a avut o relație amoroasă cu Dragoș Nedelcu, despărțirea producându-se în anul 2022. Au fost împreună aproape 3 ani.

De ce s-au separat Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu

Aza Gabriela se declară o persoană hotărâtă care știe ce vrea de la viață. Cântăreața a dezvăluit că adevăratele motive care au dus la despărțirea de fostul iubit, Dragoș Nedelcu, au avut legătură cu distanța dintre ei.

„Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Ne venea foarte greu să ne vedem, era o distanță. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu.

El a stat în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța. Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă.

Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie”, a mărturisit Aza Gabriela pentru Kanal D, relatează .

„El era un băiat foarte ok și foarte liniștit”

„Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc.

El era un băiat foarte ok și foarte liniștit. Eu eram plecată la concert și el stătea cu gândul dacă am terminat, dacă…. Și eu stăteam să îi dau mesaje că am terminat, că nu știu ce… Chestiile astea… Nu știu dacă te saturi, dar se umple paharul.

Nu m-ar deranja (n.r. dacă vorbește cu altă fată). Nouă ne-a fost foarte greu în ultimul an, mai ales pentru mine. Relația s-a cam răcit”, a completat actuala parteneră a lui Horațiu Moldovan, mai arată sursa citată.

Aza Gabriela și Horațiu Moldovan, o relație discretă

În altă ordine de idei, Aza Gabriela și fotbalistul de la Real Oviedo formează un cuplu de la finalul anului 2023. Au o relație frumoasă, presărată cu momente de vis și vacanțe în care se bucură de timpul petrecut împreună.

Jucătorul nu vorbește foarte des despre iubita sa, dar asta nu înseamnă că nu îi poartă o dragoste mare. Horațiu Moldovan preferă să fie discret cu viața amoroasă, concentrându-se mai mult pe cariera sportivă.

Imaginile în care apar cei doi parteneri de viață sunt destul de rare. Majoritatea sunt făcute publice de îndrăgita cântăreață care este o prezență ravisantă pe Instagram, acolo unde are o comunitate mare de fani.