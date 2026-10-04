Azerul care ne va arbitra cu Suedia l-a scos din minți pe Dan Petrescu: „N-am mai văzut așa ceva!”

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După prestația controversată a elvețianului Urs Schnyder din meciul Polonia – România 6-0, UEFA l-a delegat la partida pe care „tricolorii” o vor disputa luni contra Suediei pe Elchin Masiyev. Arbitrul din Azerbaidjan a condus în vara lui 2025 meciul CFR Cluj – Sporting Braga 1-2 din preliminariile Europa League, iar o decizie a sa l-a scos din minți pe Dan Petrescu (58 de ani), care se afla în acel moment pe banca „ferovarilor”.

Arbitrul care va conduce România – Suedia l-a înfuriat pe Dan Petrescu

Pe 7 august 2025, CFR Cluj era învinsă cu 2-1 pe propriul teren de Sporting Braga în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Rezultatul final putea fi însă altul, dacă arbitrul Elchin Masiyev acorda o lovitură de la 11 metri în minutul 70. Antonio Bosec a căzut în careu după ce fusese împins de Zalazar, însă arbitrul azer nu a acordat penalty, iar decizia sa a fost confirmată și de cei din camera VAR. Dan Petrescu, aflat la acel moment pe banca „feroviarilor”, a protestat vehement, iar Masiyev i-a acordat un cartonaș galben.

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După finalul meciului, tehnicianul l-a făcut praf pe arbitru. „N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla! Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri… Nici n-a vrut să se ducă să se uite la VAR. Tot meciul, arbitrajul a fost pro Braga! N-am mai văzut așa ceva de mult timp! Nu mai zic nimic. Nu vreau să o dau pe arbitraj, pentru că e mai bună Braga decât noi. Dar azi nu merita să câștige.

Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru! Nici n-a vrut să se uite. Nu e doar penalty-ul. E vorba de tot ce a făcut! Nici n-am vrut să vin să vorbesc, pentru că mi-e teamă că o să mă suspende. Acest arbitru a fost… Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut”, declara la acel moment pentru . Masiyev o mai arbitrase pe CFR Cluj și în 2023, în partida cu Adana Demirspor (1-1) din preliminariile Conference League.

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De când se află Elchin Masiyev pe lista FIFA

Elchin Masiyev a debutat în arbitraj în 2017, iar din 2021 se află pe lista FIFA. „Centralul” care va arbitra meciul a condus în ultimele sezoane 7 partide din fazele principale ale competițiilor europene inter-cluburi, 4 jocuri fiind în Conference League și 3 în Europa League. La nivelul echipelor naționale de seniori, acesta a arbitrat 3 jocuri oficiale.

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Este vorba despre partidele Elveția – Andorra 3-0 (2023, preliminariile EURO), Luxemburg – Irlanda de Nord 2-2 (2024, Liga Națiunilor) și Lituania – Olanda 2-3 (2025, preliminariile CM). Masiyev a fost prezent și la două turnee finale de juniori, EURO U17 în 2023 și EURO U21 în 2025.