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Radu Miruță (41 de ani), ministrul Transporturilor, a participat la evenimentul dedicat noii aeronave TAROM, prima de acest fel după 20 de ani. Deși avionul este denumit în onoarea lui Mircea Lucescu, ministrul USR nu a menționat nimic important despre legendarul antrenor român în discursul său.

Radu Miruță nu a amintit de Mircea Lucescu în discursul său din cadrul evenimentului TAROM

În cinstea lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai mari personalități din sportul românesc, Aeronava Boeing 737 MAX 8 a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, iar cu această ocazie compania aeriană a organizat un eveniment special.

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Ideea ca a aparținut jurnalistului Prima Sport Răzvan Ionașcu, care a mai avut astfel de propuneri și în trecut pentru aeronava Nadia Comăneci, care a transportat delegația României la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dar și pentru parcul Nadia Comăneci.

Așa cum era normal, Radu Miruță, ministrul desemnat de USR ca interimar al Transporturilor, a fost prezent la acest eveniment, la care au participat mai multe persoane ce au fost foarte apropiate de Mircea Lucescu, precum George Copos, Daniel Pancu, dar și nepotul regretatului antrenor, Matei Lucescu. Spre uimirea tuturor, în discursul său ce a durat 7 minute, politicianul nu a adus vorba nici măcar preț de o secundă de fostul mare antrenor, lucru ce a creat indignare.

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Ce a spus ministrul USR Radu Miruță în discursul său

Preț de minute întregi, Radu Miruță a vorbit doar despre noua aeronavă ce intră în flota TAROM după 20 de ani, fără a specifica vreodată că aceasta a fost botezată după Mircea Lucescu. Apoi, el a explicat beneficiile acesteia și cum vrea să transforme TAROM într-o companie sănătoasă și de succes, care să-i ajute pe români, uitând complet scopul evenimentului.

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„12 zile au trecut de la începutul lunii septembrie. Este un moment bornă pentru TAROM, pentru că această companie a trecut în ultimii ani prin diverse momente economice, care au condus la niște constrângeri generate de un plan de restructurare. Un plan față de care abordarea României nu a fost una serioasă, însă în acest plan de restructurare una dintre borne presupune mărirea flotei. Astăzi, suntem în ziua în care, după 20 de ani, este prima aeronavă nouă, configurată personalizat pentru nevoile TAROM. Este cea mai modernă aeronavă dintre cele pe care TAROM le operează. O aeronavă care reduce cheltuielile legate de consum undeva la 20%, reduce disconfortul din jurul aeroportului, cauzat de zgomot, undeva până la 50%, și, dincolo de asta, este borna aceea pe care TAROM o bifează prin faptul că reușește să-și înnoiască flota cu o astfel de aeronavă performantă.

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Pentru România, TAROM trebuie să fie o companie strategică. În ultimii 20 de ani, am avut multe companii pe care politicienii le etichetau așa, dar față de care, după ce am trecut pe la Ministerul Economiei, vă spun foarte deschis că au fost un model de manual prin care statul să-și bată joc de propriile resurse. Eu, cât timp voi decide la Ministerul Transporturilor, nu voi permite ca TAROM să intre pe aceeași pagină de companii numite strategice, dar în spatele titlului se fac tot felul de aranjamente care să pună compania în genunchi.

Da, am refuzat un buget la TAROM și cred că este un medicament sănătos pentru această companie pentru că era un buget mincinos, care dădea satisfacție unora, dădea bonusuri altora, dar înroba mai adânc această companie. S-a ajuns la concluzia în care și Consiliul de Administrație a realizat că nu este sănătos. Conducerea a fost demisă și suntem în situația în care în următoarele zece zile va veni un buget bazat pe realitate și pe un preț corect.

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Ce s-a întâmplat nu mai poate fi întors, dar ce se poate întâmpla pe viitor este un lucru de care suntem responsabili. Cea de-a doua aeronavă urmează pe 25 septembrie să ajungă în flota TAROM. Urmează alte două aeronave și practic vom ajunge în situația în care 40% din flota TAROM să fie reînnoită. România și Ministerul Transporturilor au nevoie de TAROM. Guvernul României trebuie să aibă puterea de a decupla culoarea politică de problema economică de la TAROM. Lucrul ăsta s-a văzut în câteva luni de zile, atunci când lăsăm profesioniștii să decidă, există niște rezultate vizibile.

Nu ne bucurăm complet din faptul că avem această primă aeronavă. Nu este neapărat un lucru de laudă că este prima aeronavă după 20 de ani, dar este un pas în față. Dacă există niște indicatori de performanță foarte bine impuși și o susținere politică indiferent de culoarea Guvernului pentru interesele acestei companii strict din punct de vedere economic, TAROM va purta mulți ani steagul României pe aeronave care aparțin statului român”, a fost discursul lui Radu Miruță, ministru al Transporturilor.