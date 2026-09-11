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Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Radu Drăgușin, titularizat de noul antrenor de la Fiorentina în meciul cu Venezia

Serie A continuă cu etapa a 4-a din sezonul 2026/2027. Vezi toate detaliile, de la program, la televizări, la echipele de start, până la desfășurarea partidelor și clasamentul actualizat.
Ciprian Păvăleanu
11.09.2026 | 20:53
Serie A etapa 4 LIVE VIDEO Radu Dragusin titularizat de noul antrenor de la Fiorentina in meciul cu Venezia
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Venezia - Fiorentina este meciul ce deschide runda a 4-a din Serie A. Foto: Hepta.ro
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Etapa a 4-a din Serie A vine cu meciuri extrem de interesante. Radu Drăgușin deschide „balul” în meciul Venezia – Fiorentina, apoi ziua de vineri ne aduce duelul dintre noua echipă a lui Daniel Bîrligea, Frosinone, și Genoa lui Dan Șucu, dar și un meci tare între Lazio și AC Milan. Interul lui Cristi Chivu și Udinese sunt ultimele echipe care joacă în această rundă.

UPDATE: Echipele de start de la Venezia – Fiorentina

  • Venezia: Stankovic – Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut – Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado – Yeboah, Adams.
  • Fiorentina: De Gea – Jimenez, Drăgușin, Viery, Ranieri – Ndour, Fagioli, Atta – Mastantuono, Beto, Njie.

Live video etapa 4 Serie A. Cu cine joacă românii în a patra rundă din campionatul italian

După 3 etape, trei formații au maximum de puncte, printre care și Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. Lazio și AS Roma au început și ele fără greșeală, însă nici Como, AC Milan și Juventus, toate trei cu 7 puncte acumulate, nu stau foarte rău.

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Una dintre dezamăgirile acestui start de sezon este Napoli, însă formația lui Allegri a jucat deja atât cu Como, cât și cu Inter, două formații solide din campionatul italian. În ceea ce-i privește pe români, Fiorentina lui Radu Drăgușin are un meci foarte important. Formația „viola” are 0 puncte după 3 meciuri, la fel și adversara din această rundă, Venezia. Daniel Bîrligea speră să prindă cât mai multe minute în tricoul lui Frosinone, mai ales că echipa sa va merge în deplasare la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu.

Nu în ultimul rând, Cristi Chivu va încheia această etapă într-un meci cu Udinese și speră ca după această etapă să rămână cu maximum de puncte. Principalele urmăritoare din acest start de sezon, AS Roma și Lazio, au meciuri cu Torino și AC Milan.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din noul sezon din Serie A vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 4-a din noua stagiune a primului eșalon fotbalistic din Italia:

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Joi, 11 septembrie

  • Ora 21:45: Venezia – Fiorentina (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Vineri, 12 septembrie

  • Ora 16:00 Genoa – Frosinone (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 19:00 Lazio – AC Milan (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 21:45 Atalanta – Cagliari (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Sâmbătă, 13 septembrie

  • Ora 16:00 Lecce – Monza (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • Ora 19:00 Napoli – Bologna (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 21:45 Sassuolo – Juventus (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Duminică, 14 septembrie

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  • Ora 19:30 Como – Parma (Digi Sport 3, Prima Sport PPV)
  • Ora 19:30 Torino – AS Roma (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 21:45 Inter – Udinese (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a patra din Serie A

O nouă etapă plină de meciuri spectaculoase, noi ocazii de pariere. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul.

  • Inter – Udinese: „Peste 2,5 goluri” – cotă 1.56
  • Venezia – Fiorentina: „2 solist” – cotă 2.60
  • Genoa – Frosinone: GG – cotă 1.72
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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