Meciul RB Leipzig – Atletico Madrid are loc joi, 13 august, cu începere de la ora 22:00, în cadrul celui de-al doilea sfert de finală al actualei ediţii a Champions League. Învingătoarea va întâlni în semifinale pe PSG, care a trecut dramatic de Atalanta în primul meci al Final 8-ului de la Lisabona.

Este o partidă în care, la prima vedere, experienţa spaniolilor, care au jucat şi pierdut în ultimul deceniu două finale de Champions League, ambele în faţa concitadinei Real, ar trebui să fie cheia calificării în semifinale în faţa unei formaţii germane devenite doar de câţiva ani încoace o formaţie valoroasă în Europa şi care se află la prima ei ispravă de acest gen.

Însă Leipzig, bine pusă în teren de tandemul Ralf Ragnick, director tehnic, şi Julian Nagelsmann, antrenor, a arătat că se poate bate de la egal la egal cu oricine, dovadă modul în care a acces în sferturi, cu dublă victorie în faţa lui Tottenham, finalista ultimei ediţii.

Echipele probabile

RB Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino – Nkunku, Olmo, Schick. Antrenor: Julian Nagelsmann

Atletico: Oblak – Trippier, Gimenez, Felipe, Lodi – Llorente, Koke, Saul, Carrasco – J. Felix, D. Costa. Antrenor: Diego Simeone

Liga Campionilor, sferturi de finală

Miercuri, 12 august

Atalanta – PSG 1-2 (Stadion „Da Luz”, Lisabona)

Joi, 13 august

ora 22:00 RB Leipzig – Atletico (Stadion „Jose Alvalade”, Lisabona)

Vineri, 14 august

ora 22:00 Barcelona – Bayern (Stadion „Da Luz”, Lisabona)

Sâmbătă, 15 august

ora 22:00 Manchester City – Olympique Lyon (Stadion „Jose Alvalade”, Lisabona)

Liga Campionilor, semifinale

Marți, 18 august

ora 22:00 RB Leipzig/Atletico – PSG (Stadion „Da Luz”, Lisabona)

Miercuri, 19 august

ora 22:00 Manchester City/Lyon – Barcelona/Bayern (Stadion „Jose Alvalade”, Lisabona)

Liga Campionilor, FINALA

Duminică, 23 august

ora 22:00 Câștigătoare semifinala 1 – Câștigătoare semifinala 2 (Stadion „Da Luz”, Lisabona)

UPDATE 13 august, ora 15:50 / Arsenal este gata să plătească clauza de eliberare a mijlocaşului ghanez Thomas Partey de la Atletico Madrid, pentru a-şi întări compartimentul median. Suma este de 45 de milioane euro, spaniolii neacceptând nici o variantă la schimb, nici măcar cu Alexandre Lacazette. Partey mai are contract cu gruparea din Madrid până în 2023, aşa încât doar varianta plății clauzei de eliberare rămâne pentru „tunari”.

În plus, aceştia trebuie să ia în calcul şi faptul că trebuie să îi ofere ca salariu ghanezului suma de 200.000 de euro pe săptămână, adică 800.000 lunar, 9,6 milioane anual, un efort financiar considerabil pentru un club care nu stă tocmai bine financiar.

UPDATE 13 august, ora 15:20 / Echipa germană are de ce să fie îngrijorată. Atletico Madrid nu a mai pierdut nici o calificare în faţa cluburilor germane din 1979, când a fost eliminată de Dynamo Dresda cu înfrângeri în ambele manşe în Cupa UEFA. De atunci sunt opt confruntări, toate încheiate cu calificarea spaniolilor: Uerdingen (1986), Werder Bremen (1986), Wolfsburgo (1999), Schalke (2008), Hannover (2012), Leverkusen (2015), Bayern (2016) şi Leverkusen (2017).

UPDATE 13 august, ora 10:16 / Enrique Cerezo, președintele lui Atletico Madrid, este încrezător că echipa sa va da marea lovitură la Lisabona și va cuceri trofeul Champions League, în ciuda cazurilor de coronavirus cu care se confruntă.

„Fotbalul ne-a rămas dator cu o Ligă și sper ca pe 23 august să vină ziua plății. E o ocazie magnifică și nu ne mai lipsesc decât trei succese. Avem entuziasm, mult optimism și nu mă îngrijorează deloc că lumea ne vede favoriți. Dar să trecem de Leipzig, s-o luăm pas cu pas! Antrenorul nostru știe cum se abordează astfel de jocuri, suntem pregătiți și mă gândesc că starul Final 8 ar putea fi Joao Felix. Evoluează acasă, va fi diferit pentru el și are o mare dorință de a triumfa, sunt convins că va da totul. Atletico are însă și alți fotbaliști foarte importanți, Llorente, Saul, Koke, Costa… Am jucat trei finale ale Ligii și le-am pierdut pe toate, crud și dureros, deși le-am avut în mână”, a declarat Enrique Cerezo pentru cotidianul spaniol Marca.

RB Leipzig – Atletico Madrid Live Stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida RB Leipzig – Atletico Madrid se joacă joi, 13 august, de la ora 22:00, pe stadionul lui Sporting Lisabona, „Jose Alvalade”, şi va fi arbitrată de polonezul Marciniak. Meciul va fi televizat la noi pe canalele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus, dar îl puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Jucătorii echipei germane sunt extrem de motivaţi şi cred că pot găsi antidot la jocul foarte omogen al madrilenilor. Ei se tem doar de faptul că, dacă Atletico va marca, va închide apoi jocul de o manieră în care să nu existe nici cea mai mică fisură în faţa porţii lui Jan Oblak.

Spaniolii au doi jucători în carantină

Ei au două absenţe importante, Hartmann şi, mai ales Sabitzer, jucători din compartimentul median, însă de departe cea mai mare pierdere o reprezintă plecarea golgeterului Timo Werner la Chelsea, în schimbul a 60 de milioane euro. Werner nu a mai vrut să rămână să joace şi partidele rămase din Champions League de teamă de a nu se accidenta şi a rata astfel plecarea la Chelsea.

De cealaltă parte, în tabăra spaniolă, a sunat serios alarma. Doi jucători, fundaşul croat Vrsaljko şi atacantul Correa au fost depistaţi pozitiv la COVID 19 şi se află în carantină. Evident, au apărut temerile că virusul este posibil să mai fi făcut şi alte victime în lotul lui Diego Simeone, dar, din fericire, testele au ieşit negative şi Atletico a putut pleca spre Lisabona.

Diego Simeone laudă jocul germanilor

Odată rezolvată această problemă care ar fi putut avea consecinţe teribile asupra prezenţei plăpumarilor la turneul final, Diego Simeone şi stafful său se concentrează aupra partidei, el declarând că Leipizig este o formaţie extrem de agresivă , cu un pressing care incomodează vădit construcţia, deşi Atletico nu a fost niciodată tipul de echipă care să forţeze jocul spre poarta adversă.

Atletico Madrid este favorita bookmakerilor, dar cu o cotă foarte mare la victorie, 2,35, faţă de 3,50 cât au primit germanii. O variantă la fel de bună este şi cea a golurilor în meci, nu mai mult de intervalul 1-3 goluri.