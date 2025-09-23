Sport

B.R.A.V.O FRF! Platforma Casei Fotbalului, promovată pe Palatul Parlamentului și în meciurile din primele două ligi de fotbal

Platforma creată de FRF, destinată educării părinților de fotbaliști, spectatorilor dar și a antrenorilor, a fost promovată la nivel înalt în acest weekend
Ciprian Păvăleanu
23.09.2025 | 17:15
SPECIAL FANATIK
FRF și-a prezentat campania B.R.A.V.O la iMapp 2025. Foto: Colaj FANATIK

Weekend-ul 20-21 septembrie a însemnat un pas mare pentru inițiativa FRF. Platforma B.R.A.V.O, ce are ca scop reducerea criticilor venite de pe margine în timpul antrenamentelor și a meciurilor la nivel juvenil. Proiectul Federației Române de Fotbal a fost promovat la iMapp, dar și în cadrul competițiilor de fotbal din primele două ligi, feminine și masculine.

B.R.A.V.O by FRF, pe Palatul Parlamentului la iMapp 2025

Weekendul trecut, în zilele de 20 și 21 septembrie, a avut loc a zecea ediție a iMapp Bucharest. Zeci de artiști internaționali au fost prezenți pentru sute de mii de spectatori. În timpul evenimentului au apărut diverse proiecții spectaculoase pe Palatul Parlamentului, printre care și clipul de promovare al platformei B.R.A.V.O, prin care oficialii FRF încurajează respectul pentru viitorii fotbaliști.

Platforma Federației a fost promovată și în meciurile de fotbal din această etapă

Pe lângă prezența de la iMapp Bucharest, B.R.A.V.O by FRF a fost prezentă și în întrecerile interne din primele două divizii de fotbal, atât la feminin, cât și la masculin. Ca semn de susținere a acestei inițiative, căpitanii mai multor echipe au purtat banderole cu inscripția „B.R.A.V.O”.

Ca urmare a acestui gest, Federația Română de Fotbal a invitat toate echipele să devină ambasadori ai platformei și să transmită mai departe valorile care o definesc către spectatori și antrenori.

Ce este, de fapt, platforma B.R.A.V.O și care este scopul acesteia

B.R.A.V.O este o campanie prin care Federația Română de Fotbal își dorește să-i facă pe părinți, antrenori și spectatori să înțeleagă că greutatea cuvintelor lor cântărește foarte mult asupra mentalului unui junior. Tocmai de aceea platforma promovează Bucuria, Respectul, Afecțiunea, Voința și Optimismul în relația cu tinerii sportivi.

Pe platforma pusă la dispoziție de FRF se regăsesc „Ghidul părinților de tineri fotbaliști”, „Sfaturi generale pentru antrenori”, „Bune practici pentru antrenori”, dar și „Recomandări pentru părinți”. Această campanie reprezintă un demers durabil, construit cu scopul de a susține și inspira generațiile tinere din fotbalul românesc.

„Cuvintele rostite astăzi din tribună pot deveni etichetele purtate de copiii de mâine. Pe umerii celor mici se pot așeza nume care inspiră mândrie sau, dimpotrivă, poveri greu de dus. Este momentul ca atmosfera de pe margine să se transforme din presiune în susținere. Generația de mâine merită să crească într-un mediu în care jocul aduce bucurie, nu frică”, transmite Federația Română de Fotbal

