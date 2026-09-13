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Marius Șumudică a povestit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, momentul tensionat pe care l-a avut cu Ovidiu Burcă în timpul . Antrenorul ardelenilor a dezvăluit ce i-a reproșat tehnicianul lui Sepsi la pauză și a explicat de ce a refuzat să îi întindă mâna la finalul partidei, deși ulterior a ținut să îi aprecieze munca.

Momentul care a tensionat relația dintre Șumudică și Burcă

Totul s-a întâmplat la pauza partidei, când Marius Șumudică a avut un schimb de replici mai mut decât liniștite cu arbitrul. Tehnicianul susține că își ceruse scuze pentru o reacție avută anterior, însă intervenția lui Ovidiu Burcă a dus imediat la un dialog tensionat între cei doi. Șumudică a explicat că nu a înțeles motivul pentru care Burcă i-a făcut reproșuri și i-a răspuns pe loc.

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„Eu am ieșit de la cabină, la pauză și vorbeam cu arbitrul, spunându-i că îmi cer scuze că la o fază am fost recalcitrant. Ieșise mingea în out, era pentru noi și i-am spus celui de-al patrulea arbitru că ce, nu vezi, ceva de genul și mi-am cerut scuze. Iar Burcă trece pe lângă mine și zice – Hai, băi, termină odată, pui tu presiune pe arbitrii cu ațstea – Eu mă uit la el și-l întreb – Băi, băiatule, tu cu cine vorbești, că nu înțeleg. Care e problema? – S-a încheiat, m-am dus pe bancă, nu știu ce“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a refuzat Șumudică să dea mâna cu Burcă

La finalul meciului, Ovidiu Burcă a încercat să dea mâna cu Marius Șumudică, însă antrenorul a refuzat gestul. , chiar dacă ulterior și-a felicitat adversarul pentru rezultat. Șumudică a ținut să precizeze că, din punctul său de vedere, nu a căutat niciun conflict și că și-a văzut de meci după schimbul de replici.

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„După, la final, vine să dea mâna cu mine. Păi n-am cum să dau mâna cu tine, când tu te comporți așa la pauză. N-am cum să mai accept. Mi-am văzut de treabă, l-am felicitat după meci și atât. Eu, de când m-am întors pe bancă, am acceptat tot de la oricine, n-am avut niciun conflict cu nimeni, nu sunt suspendat, nimic, îmi văd de treaba mea“, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.

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„Ai fost obraznic și nu pot da mâna cu tine“

Chiar dacă a fost deranjat de atitudinea lui Burcă, Marius Șumudică nu a ezitat să îi recunoască meritele ca antrenor. Tehnicianul a explicat că apreciază stilul de joc al echipei pregătite de acesta și i-a transmis că are un viitor frumos în carieră. Șumudică este de părere că rezultatul de la pauză și dorința lui Burcă de a obține un rezultat pozitiv ar fi putut contribui la momentul tensionat dintre cei doi.

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„Eu l-am lăudat pe el și ăsta e adevărul, e un antrenor care încearcă să joace fotbal și are un viitor frumos. Eu îi doresc multă baftă, să stea cât mai mult la Sepsi. Cred că era și sub influența ultimuui rezultat, își dorea mult, era 0-1 pauză, dar nu poți să te comporți așa“, a continuat Marius Șumudică.

Marius Șumudică a încheiat povestea explicând ce i-a transmis lui Ovidiu Burcă în momentul în care acesta a încercat să îi întindă mâna. Antrenorul a considerat că atitudinea adversarului său a depășit limita și i-a spus direct motivul pentru care nu a acceptat gestul: „Nici eu nu pot sta așa. I-am zis – Nu te supăra pe mine, ai fost obraznic și nu pot da mâna cu tine -, apoi am plecat“, a încheiat Șumudică.

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