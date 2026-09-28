România a început foarte slab meciul cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională, iar „tricolorii” s-au văzut conduși cu 2-0 după nici măcar 20 de minute. Elevii lui Gică Hagi au suferit cel mai mult în defensivă, unde au fost depășiți de mai multe ori. Gică Hagi a avut motive serioase de nemulțumire după primele 45 de minute ale meciului României cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională. Defensiva a fost depășită constant, lăsând selecționerul să strige indicații către jucători precum Burcă și Screciu.
România continuă să sufere în zona defensivă, iar acest lucru s-a văzut și în partida cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională. Încă din primele minute Haris Tabakovic a scăpat singur cu Ionuț Radu după o pasă ce i-a surprins pe stoperii „tricolori”, însă vârful lui Salzburg a ratat incredibil.
Apoi, pentru România au urmat 7 minute îngrozitoare, în care selecționata lui Barbarez a înscris de două ori. Prima reușită a venit după ce Bajraktarevic l-a depășit ușor pe Eissat și a centrat perfect pentru Gigovic, iar al doilea gol a venit 7 minute mai târziu, după un corner în care Muharemovic l-a depășit în duelul aerian pe Matei Ilie. De-a lungul primelor 30 de minute, Hagi a strigat cel mai mult în defensivă, către Burcă, dar a dat mai multe indicații și către Screciu, folosit la mijlocul terenului: „Screciule, mai sus”; „Ieși acolo, Screciule! Mută pe direct”; „Screciule, uită-te-n dreapta”. Nici Burcă n-a scăpat după ce a pierdut o minge: „Bă, tu ești nebun?”
Daniel Bîrligea a redus din diferența tot printr-un gol cu capul, în minutul 28, după ce Eissat și-a mai spălat din păcatele de la primul gol primit printr-o centrare bună pentru atacantul lui Frosinone. Deși reușita a oferit speranțe, Ionuț Radu a gafat incredibil spre finalul primei reprize, iar prestația sa poate concura ușor la „premiul” de cea mai slabă din prima repriză.
Portarul celor de la Celta Vigo a încercat să prindă un șut destul de moale al talentatului Alajbegovic, însă tentativa sa a eșuat, iar mingea a fost respinsă în centru, de unde Tabakovic nu l-a mai iertat de această dată și a dus scorul de pe tabelă la 1-3.
Conform notelor oferite de Sofascore.com, cei mai slabi fotbaliști de pe teren au fost Ionuț Radu (5.2), Matei Ilie (5.7) și Andrei Coubiș (5.8). Fundașul turcilor de la Kasimpașa nu a fost în largul său în primele 45 de minute și chiar a fost corectat de mai multe ori de Burcă: „Nu mai ieși așa”, i-a transmis experimentatul stoper în timpul meciului.
Nici Andrei Coubiș, care a fost folosit pe postul de fundaș dreapta, nu a dat cel mai bun randament. Dintr-un total de 5 dueluri la sol în prima repriză, fundașul lui Lincoln City a reușit să câștige unul singur. Nici Eissat nu a avut cea mai bună prestație în defensivă, însă pasa de gol pentru Bîrligea i-a adus o notă de 6.3 în primele 45 de minute.