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România a început foarte slab meciul cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională, iar „tricolorii” s-au văzut conduși cu 2-0 după nici măcar 20 de minute. Elevii lui Gică Hagi au suferit cel mai mult în defensivă, Gică Hagi a avut motive serioase de nemulțumire după primele 45 de minute ale meciului României cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională. Defensiva a fost depășită constant, lăsând selecționerul să strige indicații către jucători precum Burcă și Screciu.

Cine au fost fotbaliștii care l-au nemulțumit pe Gică Hagi în primele 45 de minute cu Bosnia & Herțegovina

România continuă să sufere în zona defensivă, iar acest lucru s-a văzut și în partida cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională. Încă din primele minute Haris Tabakovic a scăpat singur cu Ionuț Radu după o pasă ce i-a surprins pe stoperii „tricolori”, însă vârful lui Salzburg a ratat incredibil.

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Apoi, pentru România au urmat 7 minute îngrozitoare, în care selecționata lui Barbarez a înscris de două ori. Prima reușită a venit după ce Bajraktarevic l-a depășit ușor pe Eissat și a centrat perfect pentru Gigovic, iar al doilea gol a venit 7 minute mai târziu, după un corner în care Muharemovic l-a depășit în duelul aerian pe Matei Ilie. De-a lungul primelor 30 de minute, Hagi a strigat cel mai mult în defensivă, către Burcă, dar a dat mai multe indicații și către Screciu, folosit la mijlocul terenului: „Screciule, mai sus”; „Ieși acolo, Screciule! Mută pe direct”; „Screciule, uită-te-n dreapta”. Nici Burcă n-a scăpat după ce a pierdut o minge: „Bă, tu ești nebun?”

Gafa lui Ionuț Radu, „cireașa de pe tort”

Daniel Bîrligea a redus din diferența tot printr-un gol cu capul, în minutul 28, după ce Eissat și-a mai spălat din păcatele de la primul gol primit printr-o centrare bună pentru atacantul lui Frosinone. Deși reușita a oferit speranțe, Ionuț Radu a gafat incredibil spre finalul primei reprize, iar prestația sa poate concura ușor la „premiul” de cea mai slabă din prima repriză.

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Portarul celor de la Celta Vigo a încercat să prindă un șut destul de moale al talentatului Alajbegovic, însă tentativa sa a eșuat, iar mingea a fost respinsă în centru, de unde Tabakovic nu l-a mai iertat de această dată și a dus scorul de pe tabelă la 1-3.

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Cine au fost cei mai slabi fotbaliști de pe teren

Conform notelor oferite de Sofascore.com, cei mai slabi fotbaliști de pe teren au fost Ionuț Radu (5.2), Matei Ilie (5.7) și Andrei Coubiș (5.8). Fundașul turcilor de la Kasimpașa nu a fost în largul său în primele 45 de minute și chiar a fost corectat de mai multe ori de Burcă: „Nu mai ieși așa”, i-a transmis experimentatul stoper în timpul meciului.

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Nici Andrei Coubiș, care a fost folosit pe postul de fundaș dreapta, nu a dat cel mai bun randament. Dintr-un total de 5 dueluri la sol în prima repriză, fundașul lui Lincoln City a reușit să câștige unul singur. Nici Eissat nu a avut cea mai bună prestație în defensivă, însă pasa de gol pentru Bîrligea i-a adus o notă de 6.3 în primele 45 de minute.