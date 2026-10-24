”Bă, tu ești sănătos la cap?!” Ionuț Chirilă și-a certat secunzii de la CS Dinamo în italiană: „De ce l-ai chemat de la încălzire?”

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Recunoscut ca fiind un antrenor vulcanic, Ionuț Chirilă nu s-a dezmințit nici la partida dintre CS Dinamo și Popești Leordeni. A făcut un adevărat show pe margine, și-a ținut jucătorii în priză, dar ”roș-albii au înregistrat un nou eșec, scor 1-2.

Ionuț Chirilă a făcut show la ultimul eșec înregistrat de CS Dinamo

În , CS Dinamo a primit vizita revelației Popești Leordeni, într-un meci care s-a desfășurat la Buftea. Deși lipsit de cinci jucători importanți, Ionuț Chirilă a pășit încrezător că echipa sa poate face față unei formații aflate în partea superioară a clasamentului.

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Îmbrăcat în trening și cu o vestă roșie cu un tigru pe spate, a luat loc pe bancă după ce unul dintre secunzii săi i-a șters scaunul de apă. Liniștea a durat foarte puțin după fluierul de start al arbitrului Cristian Moldoveanu.

Era doar minutul 2 când un fundașul stânga de la Dinamo, Ayan Anghel, a pierdut o minge, iar Chirilă și-a pierdut răbdarea și a început să strige: ”Prea ușor te-a făcut”. Apoi, în colimatorul tehnicianului a intrat portarul Denis Oncescu, care a degajat o minge direct într-un adversar: ”Bă, tu ești sănătos la cap?!”.

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Val de indicații și reproșuri către colaboratorii săi

Show-ul a continuat pe tot parcursul primei reprize. Stând permanent în picioare la marginea terenului, Ionuț Chirilă a fost auzit strigând către jucătorii săi: ”Joacă Goge lung dacă n-ai unde!”, ”Aleargă, Faneeee!”, ”Joacă repede!”. Apoi, tehnicianul a avut un dialog genial cu mijlocașul dreapta George Leață. ”Leață, băi Leață! Joacă mai repede!”, i-a transmis antrenorul, iar jucătorul i-a răspuns: ”Cu cine?”.

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CS Dinamo a intrat la pauză în avantaj, scor 1-0, dar Ionuț Chirilă, care , nu și-a menajat jucătorii la cabine. ”Vreau mai multă personalitate. Intrați mai degajați, pasați. Ne asumăm și stăm mai aproape de ei. Hai să fim mai responsabili la pase. Nu mai vreau centrări aiurea. Atenție la tot ceea ce facem și căscați ochii!”, a transmis el.

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În ciuda indicațiilor transmise, Popești Leordeni a întors rezultatul în partea secundă, spre supărarea lui Chirilă. ”De ce i-ai zis să sară la cap?”, l-a întrebat el nervos pe unul dintre oamenii din staff, iar apoi l-a certat în italiană pe unul dintre secunzi: ”Ce faci cu el? Ce ți-am spus eu? De ce l-ai chemat de la încălzire”. În final, după ce echipa sa a luat golul doi, s-a întors spre bancă și i-a întrebat pe jucători: ”Cine a greșit la golul doi?”.