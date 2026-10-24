Sport

”Bă, tu ești sănătos la cap?!” Ionuț Chirilă și-a certat secunzii de la CS Dinamo în italiană: „De ce l-ai chemat de la încălzire?”

Bogdan Ciutacu
24.10.2026 | 14:09
Ba tu esti sanatos la cap Ionut Chirila sia certat secunzii de la CS Dinamo in italiana De ce lai chemat de la incalzire
SPECIAL FANATIK
10 poze
Vezi galeria
Ionuț Chirilă (60 de ani), show total la ultimul eșec al lui CS Dinamo. Sursă foto: Fanatik
Ionuț Chirilă (60 de ani) a trăit la intensitate maximă meciul CS Dinamo - Popești Leordeni. Tehnicianul s-a agitat, a dat indicații, dar nu a putut evita un nou eșec.
ADVERTISEMENT

Recunoscut ca fiind un antrenor vulcanic, Ionuț Chirilă nu s-a dezmințit nici la partida dintre CS Dinamo și Popești Leordeni. A făcut un adevărat show pe margine, și-a ținut jucătorii în priză, dar ”roș-albii au înregistrat un nou eșec, scor 1-2.

Ionuț Chirilă a făcut show la ultimul eșec înregistrat de CS Dinamo

În etapa cu numărul 12 din Liga 2, CS Dinamo a primit vizita revelației Popești Leordeni, într-un meci care s-a desfășurat la Buftea. Deși lipsit de cinci jucători importanți, Ionuț Chirilă a pășit încrezător că echipa sa poate face față unei formații aflate în partea superioară a clasamentului.

ADVERTISEMENT

Îmbrăcat în trening și cu o vestă roșie cu un tigru pe spate, a luat loc pe bancă după ce unul dintre secunzii săi i-a șters scaunul de apă. Liniștea a durat foarte puțin după fluierul de start al arbitrului Cristian Moldoveanu.

Era doar minutul 2 când un fundașul stânga de la Dinamo, Ayan Anghel, a pierdut o minge, iar Chirilă și-a pierdut răbdarea și a început să strige: ”Prea ușor te-a făcut”. Apoi, în colimatorul tehnicianului a intrat portarul Denis Oncescu, care a degajat o minge direct într-un adversar: ”Bă, tu ești sănătos la cap?!”.

ADVERTISEMENT
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă...
Digi24.ro
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă acest tip pățește ceva, o încurcăm cu toții”
Ionuț Chirilă (60 de ani), show total la ultimul eșec al lui CS Dinamo. Sursă foto: Fanatik
Ionuț Chirilă (60 de ani), show total la ultimul eșec al lui CS Dinamo. Sursă foto: Fanatik

Val de indicații și reproșuri către colaboratorii săi

Show-ul a continuat pe tot parcursul primei reprize. Stând permanent în picioare la marginea terenului, Ionuț Chirilă a fost auzit strigând către jucătorii săi: ”Joacă Goge lung dacă n-ai unde!”, ”Aleargă, Faneeee!”, ”Joacă repede!”. Apoi, tehnicianul a avut un dialog genial cu mijlocașul dreapta George Leață. ”Leață, băi Leață! Joacă mai repede!”, i-a transmis antrenorul, iar jucătorul i-a răspuns: ”Cu cine?”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"

CS Dinamo a intrat la pauză în avantaj, scor 1-0, dar Ionuț Chirilă, care primește un salariu de 7.000 de euro pe lună, nu și-a menajat jucătorii la cabine. ”Vreau mai multă personalitate. Intrați mai degajați, pasați. Ne asumăm și stăm mai aproape de ei. Hai să fim mai responsabili la pase. Nu mai vreau centrări aiurea. Atenție la tot ceea ce facem și căscați ochii!”, a transmis el.

ADVERTISEMENT

În ciuda indicațiilor transmise, Popești Leordeni a întors rezultatul în partea secundă, spre supărarea lui Chirilă. ”De ce i-ai zis să sară la cap?”, l-a întrebat el nervos pe unul dintre oamenii din staff, iar apoi l-a certat în italiană pe unul dintre secunzi: ”Ce faci cu el? Ce ți-am spus eu? De ce l-ai chemat de la încălzire”. În final, după ce echipa sa a luat golul doi, s-a întors spre bancă și i-a întrebat pe jucători: ”Cine a greșit la golul doi?”.

„Groparul Stelei! O insultă”. Fanii din Ghencea, reacții șocante după moartea lui Viorel...
Fanatik
„Groparul Stelei! O insultă”. Fanii din Ghencea, reacții șocante după moartea lui Viorel Păunescu
Românul care a devenit eroul Italiei la Campionatul Mondial! Sportul spectaculos despre care...
Fanatik
Românul care a devenit eroul Italiei la Campionatul Mondial! Sportul spectaculos despre care puțini au auzit
FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Echipe de start, statistici...
Fanatik
FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA și informații de ultimă oră
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Uluitor! S-a retras devreme, dar a fost la fel de bun ca Gică...
iamsport.ro
Uluitor! S-a retras devreme, dar a fost la fel de bun ca Gică Hagi: 'Dacă nu chiar peste'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!