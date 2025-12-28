“Bă, tu să taci din gură!”. Florin Bratu, scandal uriaș cu Florin Prunea: ”Am luat amendă 10.000 de euro! M-au ars”

ADVERTISEMENT

Florin Bratu a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre scandalul petrecut în aprilie 2010, după un eșec suferit de Dinamo contra lui CFR Cluj în Cupa României. Fostul atacant a fost trimis acasă la acel moment, după un conflict cu Florin Prunea, iar el și cei cinci coechipieri care l-au susținut au primit o amendă uriașă.

Florin Bratu, scandal cu Florin Prunea din cauza lui Ousmane N’Doye

În aprilie 2010, Dinamo era învinsă de CFR Cluj cu 2-1 în semifinala Cupei României, iar delegația „câinilor” urma să rămână în Ardeal, deoarece următorul meci oficial era pe terenul celor de la Gloria Bistrița. Seara, după partida din Gruia, Florin Prunea, aflat în conducerea lui Dinamo la acel moment, i-ar fi permis lui Ousmane N’Doye să plece din hotel, „privilegiu” de care nu au beneficiat însă și ceilalți jucători.

Din acest motiv a pornit un conflict, în care „actorii” principali au fost Florin Bratu și Florin Prunea. „Am jucat semifinala de Cupă cu CFR, ne-au scos, 2-1. Eu nu am jucat, revenisem după o accidentare și nu eram bine. Antrenor era Cornel Țălnar. Țin minte că după meci ne-am dus la hotel, meciul a fost târziu, am ajuns la 23:30 – 00:00 la masă să mâncăm.

Am mâncat, ne-a dat o bere sau un pahar cu vin roșu, atât am avut voie, pentru că trebuia să ne odihnim, la trei zile se juca la Bistrița, rămâneam acolo, nu mai ne întorceam la București. După ce am mâncat și am mai stat o jumătate de oră, a venit Florin Prunea să ne spună că trebuie să mergem în camere, să ne odihnim. Nouă ni s-a părut cumva ciudat.

Cum a reacționat Florin Bratu

Eu nu spuneam nimic, trebuia să revin, nu aveam chef de foarte multe lucruri. Dar băieții s-au ridicat de la masă și mergeam spre lift și au început să vocifereze ‘Noi mai voiam să stăm, mâine avem după-amiază antrenament’. Mai voiam să mai stăm. ‘Dar, N’Doye unde e? De ce pe noi ne-a trimis în cameră?’ Doar N’Doye lipsea. Am coborât în recepție și era Florin Prunea acolo. Colegii mei au întrebat ‘Bă, Florine, dar Ousmane unde e?’

A spus că l-a lăsat el să plece în oraș să se vadă cu un văr de-al lui. În acel moment, băieții au mai spus ceva, a mai zis și el și atunci m-am aprins și eu puțin. ‘Pe noi ne trimiți în cameră și el nu e, nu e corect față de grup’. Atunci mi-a zis ‘Bă, tu să taci din gură’. Eu, supărat, frustrat, am avut o reacție, am izbucnit, m-am dus spre el, ne-am tras niște cuvinte și aia a fost tot”, a afirmat Florin Bratu la emisiunea FANATIK DINAMO, moderată de Cristi Coste.

Amendă imensă pentru Florin Bratu după conflictul cu Florin Prunea

Trimis acasă după acest incident, a fost susținut de mai mulți coechipieri, însă aceștia au primit o amendă uriașă din partea conducerii. „De acolo, el fiind director general, normal că s-a simțit lezat, a sunat la București, pe Borcea, pe domnul Badea. După aceea, s-a luat decizia ca eu să părăsesc lotul pentru o perioadă nedeterminată. Pe mine m-au trimis acasă și băieții, pentru că nu au fost de acord, au spus ‘Noi mergem după Bratone, n-are de ce să plece acasă’.

Au fost Boștină, Alexe, Adrian Cristea, Zicu, Mărgăritescu. Eu am plecat cu avionul, ei au închiriat un microbuz. Țin minte că vreo 10 zile ne-am antrenat la Săftica separat, dar am luat și cea mai mare amendă pe care eu am văzut-o. Ne-a amendat cu câte 10.000 de euro pe fiecare. Erau și salarii bune, dar ne-au ars”, a declarat Florin Bratu, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Fostul internațional român a dezvăluit că relația sa cu Ousmane N’Doye a avut de suferit după evenimentele de la Cluj, iar după scurt timp senegalezul a fost exclus de către grup: „Îi intrase și lui Marius Niculae pe invers, deja se exteriorizase față de grup, nu mai era în grup, pentru că nu îl mai accepta grupul”.