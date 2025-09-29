Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru și te faci galben în cap!?”

Baba Alhassan, mijlocașul de la FCSB, și-a schimbat total look-ul. Fotbalistul campioanei României și-a surprins fanii cu o nouă înfățișare: s-a vopsit blond. Gigi Becali, patronul clubului, a rămas șocat. El nu înțelege deloc alegerea stilistică a lui Baba.

ADVERTISEMENT

Baba Alhassan s-a vopsit blond înainte de FCSB – Oțelul 1-0.

și a redevenit un om important la FCSB. A făcut un meci de senzație în Olanda, în victoria cu 1-0 din Europa League, în fața celor de la Go Ahead Eagles.

Fotbalistul a sărbătorit rezultatul pozitiv din cupele europene cu o schimbare de look. Mijlocașul de la FCSB s-a vopsit blond. Analiștii de la FANATIK SUPERLIGA sunt însă de părere că alegerea sa este una cel puțin ciudată.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul FCSB l-a copiat pe Lamine Yamal.

Se pare că Baba Alhassan l-a luat exemplu pe superjucătorul de la Barcelona, Yamal, care și el are părul vopsit galben de ceva vreme. Mijlocașul speră ca noua frizură să îi poarte noroc și să vină la pachet cu cât mai multe reușite pe teren.

„Dacă joacă amândoi, el și Edjouma, sunt mai ușor de distins. De ce s-a vopsit naționala în ’98? Mai fac și ei câte o nebunie”, a explicat Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

„Nici nu îi stă bine. Eu nu-i înțeleg pe fotbaliștii ăștia. Ce au ei în cap? Ai și un patron căruia nu-i plac chestiile astea. Ce e cu băieții aștia”, a adăugat Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a criticat pe Alhassan: “Tu ești vedetă să te faci galben în cap?! Ce-s cu figurile astea?”

Gigi Becali a glumit pe seama noului look al fotbalistului său. e de părere că este, vorba clar, o exagerare și că astfel de frizuri sunt mai potrivite pentru sportivii de elită. Și latifundiarul din Pipera l-a dat exemplu pe Yamal.

„Baba, îți dai seama că poate să te nenorocească? Tu n-ai văzut? A făcut două greșeli. Dacă te vopsești… Tu ești la față negru și te faci blond în cap. Bă, nebune, fă-te măcar negru la păr! Cum să fii negru la față și cu părul galben? Eu m-am speriat. El e ca Lamine.

ADVERTISEMENT

Poți să-ți faci părul galben și un milion de tatuaje, dar dacă ești vedetă. Yamal, Neymar sunt vedete. Dar tu încă n-ai ajuns fotbalist. Cum faci tu figuri de-astea? Poți să-ți faci, dacă ești vedetă. Cine e genial are imaginațiuni trupești. Dar tu?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.