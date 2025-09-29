Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru și te faci galben în cap!?”

Gigi Becali, șocat total de noul look al lui Baba Alhassan. Patronul e la FCSB l-a comparat pe jucătorul său cu Lamine Yamal. “Cum faci tu figuri de-astea?”.
Alex Bodnariu
29.09.2025 | 16:40
Baba Alhassan, mijlocașul de la FCSB, și-a schimbat total look-ul. Fotbalistul campioanei României și-a surprins fanii cu o nouă înfățișare: s-a vopsit blond. Gigi Becali, patronul clubului, a rămas șocat. El nu înțelege deloc alegerea stilistică a lui Baba.

Baba Alhassan s-a vopsit blond înainte de FCSB – Oțelul 1-0.

Mijlocașul campioanei a prins tot mai multe minute pe teren și a redevenit un om important la FCSB. A făcut un meci de senzație în Olanda, în victoria cu 1-0 din Europa League, în fața celor de la Go Ahead Eagles.

Fotbalistul a sărbătorit rezultatul pozitiv din cupele europene cu o schimbare de look. Mijlocașul de la FCSB s-a vopsit blond. Analiștii de la FANATIK SUPERLIGA sunt însă de părere că alegerea sa este una cel puțin ciudată.

Mijlocașul FCSB l-a copiat pe Lamine Yamal.

Se pare că Baba Alhassan l-a luat exemplu pe superjucătorul de la Barcelona, Yamal, care și el are părul vopsit galben de ceva vreme. Mijlocașul speră ca noua frizură să îi poarte noroc și să vină la pachet cu cât mai multe reușite pe teren.

„Dacă joacă amândoi, el și Edjouma, sunt mai ușor de distins. De ce s-a vopsit naționala în ’98? Mai fac și ei câte o nebunie”, a explicat Florin Gardoș.

„Nici nu îi stă bine. Eu nu-i înțeleg pe fotbaliștii ăștia. Ce au ei în cap? Ai și un patron căruia nu-i plac chestiile astea. Ce e cu băieții aștia”, a adăugat Vivi Răchită.

Gigi Becali l-a criticat pe Alhassan: “Tu ești vedetă să te faci galben în cap?! Ce-s cu figurile astea?”

Gigi Becali a glumit pe seama noului look al fotbalistului său. Omul de afaceri e de părere că este, vorba clar, o exagerare și că astfel de frizuri sunt mai potrivite pentru sportivii de elită. Și latifundiarul din Pipera l-a dat exemplu pe Yamal.

„Baba, îți dai seama că poate să te nenorocească? Tu n-ai văzut? A făcut două greșeli. Dacă te vopsești… Tu ești la față negru și te faci blond în cap. Bă, nebune, fă-te măcar negru la păr! Cum să fii negru la față și cu părul galben? Eu m-am speriat. El e ca Lamine.

Poți să-ți faci părul galben și un milion de tatuaje, dar dacă ești vedetă. Yamal, Neymar sunt vedete. Dar tu încă n-ai ajuns fotbalist. Cum faci tu figuri de-astea? Poți să-ți faci, dacă ești vedetă. Cine e genial are imaginațiuni trupești. Dar tu?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
