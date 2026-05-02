Baba Alhassan, clip viral! Ce a putut să facă fotbalistul de la FCSB în criosaună

După cum se știe, FCSB are una dintre cele mai bune baze sportive de antrenament din țară. Roș-albaștrii se bucură de o criosaună, iar jucătorii se pot recupera mult mai ușor cu ajutorul acesteia. Fotbaliștii nu evită să folosească aparatura de ultimă generație, iar Baba Alhassan a fost surprins într-un moment inedit.

Baba Alhassan, clip viral în criosaună

În ciuda faptului că a cedat în , FCSB este ca și calificată la barajul pentru UEFA Conference League. Roș-albaștrii se vor duela, cel mai probabil, cu FC Botoșani sau Csikszereda, ca mai apoi să dea peste Dinamo, Rapid sau CFR Cluj. Jucătorii se mențin în formă înainte de meciurile decisive, astfel că recuperarea se face la cel mai înalt nivel.

Baba Alhassan a pierdut primul 11 al echipei, . Ei bine, după fluierul final acesta a decis să se recupereze în criosauna din baza de la Berceni. Mijlocașul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale. De ce? Alhassan avea pe el o pătură, în contextul în care temperatura din interior a scăzut până la -61 de grade Celsius.

Mihai Stoica, detalii despre recuperarea jucătorilor

Într-o intervenție din 2024, pe când FCSB nu se bucura de o criosaună la baza din Berceni, Mihai Stoica declara faptul că jucătorii se recuperează mult mai repede, în contextul în care folosesc foarte mult camera hiperbară. O astfel de dotare a costat-o pe echipa patronată de Gigi Becali nu mai puțin de 200.000 de euro.

„Noi facem camera hiperbară, care presupune că jucătorii se recuperează mai repede. Apelăm de mult timp, da. Puţini fac în camera hiperbară. Eu fac, când sunt şi am posibilitatea, de 25 de ori pe lună, saună cu infraroşu. Aş face şi hiperbară, dar nu pot, că am avut multe otite şi de asta nu suport.

Cei care au probleme de respiraţie nu pot face, dar avem şi câţiva care fac cu regularitate camera hiperbară. E cam 200.000 de euro o cameră hiperbară. Facem şi criosaună, avem şi de aia la bază. Facem, facem. În butoaiele cu gheaţă sunt jucători care fac imersie, am zis bine?”, a spus Mihai Stoica în 2024, potrivit .