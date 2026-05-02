Sport

Baba Alhassan, clip viral! Ce a putut să facă fotbalistul de la FCSB în criosaună

Baba Alhassan, protagonist într-un clip viral pe rețelele de socializare. Cum a fost surprins mijlocașul de la FCSB în timpul recuperării în criosauna din baza de la Berceni.
Iulian Stoica
02.05.2026 | 21:34
Baba Alhassan clip viral Ce a putut sa faca fotbalistul de la FCSB in criosauna
ULTIMA ORĂ
Baba Alhassan, clip viral! Ce a putut să facă fotbalistul de la FCSB în criosaună. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După cum se știe, FCSB are una dintre cele mai bune baze sportive de antrenament din țară. Roș-albaștrii se bucură de o criosaună, iar jucătorii se pot recupera mult mai ușor cu ajutorul acesteia. Fotbaliștii nu evită să folosească aparatura de ultimă generație, iar Baba Alhassan a fost surprins într-un moment inedit.

Baba Alhassan, clip viral în criosaună

În ciuda faptului că a cedat în fața lui Csikszereda în etapa a 7-a din play-out, FCSB este ca și calificată la barajul pentru UEFA Conference League. Roș-albaștrii se vor duela, cel mai probabil, cu FC Botoșani sau Csikszereda, ca mai apoi să dea peste Dinamo, Rapid sau CFR Cluj. Jucătorii se mențin în formă înainte de meciurile decisive, astfel că recuperarea se face la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Baba Alhassan a pierdut primul 11 al echipei, iar în partida cu Petrolul a evoluat preț de 5 minute. Ei bine, după fluierul final acesta a decis să se recupereze în criosauna din baza de la Berceni. Mijlocașul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale. De ce? Alhassan avea pe el o pătură, în contextul în care temperatura din interior a scăzut până la -61 de grade Celsius.

@din_tribuna_fidela

🥶🥶🥶 #steauabucuresti

♬ původní zvuk – deswinzs

Mihai Stoica, detalii despre recuperarea jucătorilor

Într-o intervenție din 2024, pe când FCSB nu se bucura de o criosaună la baza din Berceni, Mihai Stoica declara faptul că jucătorii se recuperează mult mai repede, în contextul în care folosesc foarte mult camera hiperbară. O astfel de dotare a costat-o pe echipa patronată de Gigi Becali nu mai puțin de 200.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
Digi24.ro
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean

„Noi facem camera hiperbară, care presupune că jucătorii se recuperează mai repede. Apelăm de mult timp, da. Puţini fac în camera hiperbară. Eu fac, când sunt şi am posibilitatea, de 25 de ori pe lună, saună cu infraroşu. Aş face şi hiperbară, dar nu pot, că am avut multe otite şi de asta nu suport.

ADVERTISEMENT
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digisport.ro
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit

Cei care au probleme de respiraţie nu pot face, dar avem şi câţiva care fac cu regularitate camera hiperbară. E cam 200.000 de euro o cameră hiperbară. Facem şi criosaună, avem şi de aia la bază. Facem, facem. În butoaiele cu gheaţă sunt jucători care fac imersie, am zis bine?”, a spus Mihai Stoica în 2024, potrivit OrangeSport.

ADVERTISEMENT
SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
De ce rezultat are nevoie Interul lui Cristi Chivu în meciul cu Parma...
Fanatik
De ce rezultat are nevoie Interul lui Cristi Chivu în meciul cu Parma pentru a cuceri titlul în Serie A. Toate calculele după Como – Napoli 0-0
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!”...
Fanatik
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Denis Alibec, acuzații dure după Farul – FC Botoșani 1-1: „E vina tuturor,...
Fanatik
Denis Alibec, acuzații dure după Farul – FC Botoșani 1-1: „E vina tuturor, și a clubului!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Victor Pițurcă și-a ales favoritul: 'Mai talentat decât el...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Victor Pițurcă și-a ales favoritul: 'Mai talentat decât el nu a fost nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!