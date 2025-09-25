Baba Alhassan debordează de optimism înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu ne speriem, vrem să câștigăm”. Video

Partida Go Ahead Eagles – FCSB, programată joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, vine într-un moment nefast pentru campioana României, dar Baba Alhassan s-a arătat extrem de optimist.

Optimism în tabăra FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Ce a spus Baba Alhassan

Înaintea întâlnirii de pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, mijlocașul ghanez de la FCSB a recunoscut că echipa nu traversează cea mai bună perioadă, însă s-a arătat încrezător că va fi un debut cu dreptul în Europa League.

”Suntem pregătiți, foarte pregătiți. Obiectivul este să câștigăm meciul. Nu va fi un meci ușor, dar vrem să îl câștigăm. Nu suntem în cea mai bună situație, dar nu asta contează, nu ne speriem.

Depinde doar de ce vom face pe teren. Le transmit fanilor să fie alături de noi. Mi le-aș dori pe ambele, un parcurs european lung și o calificare în play-off”, a declarat Alhassan, într-o intervenție pentru Sport Content EAD.

FCSB, fără o piesă importantă la debutul în Europa League

FCSB va lipsită de un jucător extrem de important la jocul cu Go Ahead Eagles. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, , după ce a resimțit în continuare dureri după accidentarea suferită la echipa națională.

În ciuda parcursului excelent pe care l-a avut în sezonul precedent de Europa League, și a ajunge în fazele eliminatorii ale competiției.

