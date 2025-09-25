Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Baba Alhassan debordează de optimism înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu ne speriem, vrem să câștigăm”. Video

FCSB întâlnește Go Ahead Eagles în prima etapă a grupei de Europa League, iar Baba Alhassan este optimist că ”roș-albaștrii” pot obține victoria.
Traian Terzian
25.09.2025 | 17:35
Baba Alhassan debordeaza de optimism inainte de Go Ahead Eagles FCSB Nu ne speriem vrem sa castigam Video
ULTIMA ORĂ
Baba Alhassan, optimism debordant înainte de Go Ahead Eagles - FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Partida Go Ahead Eagles – FCSB, programată joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, vine într-un moment nefast pentru campioana României, dar Baba Alhassan s-a arătat extrem de optimist.

ADVERTISEMENT

Optimism în tabăra FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Ce a spus Baba Alhassan

Înaintea întâlnirii de pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, mijlocașul ghanez de la FCSB a recunoscut că echipa nu traversează cea mai bună perioadă, însă s-a arătat încrezător că va fi un debut cu dreptul în Europa League.

”Suntem pregătiți, foarte pregătiți. Obiectivul este să câștigăm meciul. Nu va fi un meci ușor, dar vrem să îl câștigăm. Nu suntem în cea mai bună situație, dar nu asta contează, nu ne speriem.

ADVERTISEMENT

Depinde doar de ce vom face pe teren. Le transmit fanilor să fie alături de noi. Mi le-aș dori pe ambele, un parcurs european lung și o calificare în play-off”, a declarat Alhassan, într-o intervenție pentru Sport Content EAD.

FCSB, fără o piesă importantă la debutul în Europa League

FCSB va lipsită de un jucător extrem de important la jocul cu Go Ahead Eagles. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, mijlocașul Adrian Șut nu a făcut deplasarea în Olanda, după ce a resimțit în continuare dureri după accidentarea suferită la echipa națională.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

În ciuda parcursului excelent pe care l-a avut în sezonul precedent de Europa League, campioana României nu este văzută cu șanse prea mari de a repeta parcursul și a ajunge în fazele eliminatorii ale competiției.

ADVERTISEMENT
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digisport.ro
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia

Baba Alhassan, discurs pozitiv înaintea debutului în Europa League

1.57 este cota BETANO pentru pronosticul ”total goluri: peste 2.5” la meciul Go Ahead Eagles - FCSB
DON Giovanni, vineri, 26 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu...
Fanatik
DON Giovanni, vineri, 26 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după debutul FCSB în grupa de Europa League
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles!...
Fanatik
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
Lovitură de proporții pentru CFR Cluj: FIFA i-a dat „interzis” la transferuri! Louis...
Fanatik
Lovitură de proporții pentru CFR Cluj: FIFA i-a dat „interzis” la transferuri! Louis Munteanu, în centrul atenției
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
iamsport.ro
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!