Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv

Baba Alhassan (25 de ani) nu va mai juca fundaș central la FCSB! Ghanezul e istorie, cel puțin pentru meciul cu Bologna din Europa League. Campioana României va trebui din nouă să apeleze la o improvizație.

Ce fundaș central va folosi FCSB în meciul cu Bologna după gafele lui Baba Alhassan

FCSB traversează o perioadă catastrofală în SuperLiga, acolo unde e pe locul 12, cu 13 puncte, la 6 lungimi de play-off. Printre motivele formei proaste a roș-albaștrilor se numără jucătorul U21, dar, mai ales, accidentările de la nivelul fundașilor centrali.

Deși era considerat o variantă pentru postul de stoper, Baba Alhassan a dezamăgit cumplit în meciul cu Metaloglobus. . Astfel, pentru partida cu Bologna din Europa League, în centrul apărării va fi folosit un alt „închizător”, Mihai Lixandru.

„Va juca Lixandru lângă Ngezana. Apropos de problemele care sunt la fundașii centrali. Iar pentru meciul cu UTA, acolo unde știm că Ngezana este suspendat, probabil va fi, dacă nu se întâmplă nimic și totul e în regulă, un cuplu de fundași centrali Lixandru – Graovac.

S-a renunțat, a spus-o și Gigi Becali ieri, la varianta Baba Alhassan fundaș central. Te doare capul în numele momente cu Baba Alhassan. Până la urmă chinuit și el pe un post pe care nu se simte comod. Cum comod nu se simte nici Toma în dreapta ca fundaș de bandă ș.a.m.d”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

De când n-a mai jucat Mihai Lixandru la FCSB

FCSB – Bologna, din etapa a 3-a din UEFA Europa League, este programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Pentru Mihai Lixandru, acesta va fi primul meci din ultima lună. El n-a mai jucat de la FC Botoșani – FCSB 3-1, disputat pe 19 septembrie, deoarece,

„Dacă nu își schimbă atitudinea și comportamentul, FCSB are de suferit. Totuși, Bologna nu e Metaloglobus. Și eu nu cred că pe italieni nu îi interesează cupele europene. Vin să câștige. Clar, Bologna pleacă cu prima manșă”, a declarat Sabin Ilie.

„Italienii, de obicei, în Conference League și Europa League… Nu prea. Pentru ei, Serie A e primordial. Dar, ținând cont că întâlnim o echipă din Italia cu un buget imens cu un lot extraordinar și forma de moment a FCSB-ului… Îi văd favoriți pe italieni. Dar, cu suportul publicului, poate jucătorii FCSB-ului vor avea atitudine, poate vor să își spele din păcate”, a transmis și Valeriu Răchită.

Câte bilete au fost vândute la FCSB – Bologna

Din nefericire pentru FCSB, se anunță un stadion doar pe jumătate plin la partida cu Bologna din etapa a 3-a UEFA Europa League. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA,

„La FCSB e importantă discuția din seara asta între șefii galeriei și cu jucătorii. Sunt ceva probleme acolo. Se întâmplă ceva acolo. Dar întreb ceva și întreb și suporterii FCSB-ului. Ce ar vrea ei să aibă un parcurs cât mai lung în cupele europene și să nu prindă play-off-ul?”, a întrebat, retoric, Eugen Trică.