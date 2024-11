Babasha, declarații halucinante după apariţia fotografiilor intime: „Copiii să înţeleagă că e normal”. Ce spune despre tânăra care a distribuit imaginile

De câteva zile, numele lui Babasha este pe buzele tuturor. Şi nu cu vreo piesă bombă, ci din cauza unui clip intim care a devenit viral foarte rapid în mediul oline. Acum, artistul face primele declaraţii despre gestul lui.

Babasha, prima reacţie despre imaginile în care apare gol

În urmă cu doar câteva zile au apărut imagini compromiţătoare cu . S-a umplut internetul de clipul în care artistul îşi expune fără inhibiții părţile intime, iar acum acesta reacţionează. Deşi imaginile în cauză aveau un singur destinatar şi ar fi trebuit să rămână private, ele au ajuns în mediul online. Astfel, s-a creat o întreagă isterie în jurul lui Babasha.

Iniţial, artistul nu a dorit să vorbească despre acest subiect, însă fluxul mare de critici l-a împins să reacţioneze. Cântăreţul a postat un video pe TikTok în care explica că el nu este deloc afectat de scandalul în care a fost târât. El susține, printre altele, că admiratorii săi de vârste mici ar trebui să se obișuiască cu ipostazele care au contotații sexuale pentru cu ”sunt niște chestii normale”.

Ulterior, artistul și-a dat seama de gafă și a şters postarea de pe platforma de socializare.

Ce părere are Babasha despre scandalul în care este implicat

„Mă bucur că acum ne cunoaştem mai bine sau cel puţin, voi pe mine. Pe mine nu mă afectează ceea ce se întâmplă. Am învăţat să fac faţă lucrurilor ăstora. Asta înseamnă să îţi asumi faptul că devii o persoană publică, că nu mai ai libertate, intimitate.

Oamenii faţă de care trebuie să îmi cer scuze sunt copiii care mă urmăresc şi care probabil sunt supăraţi. Îmi pare rău copii, dar trebuie să înţelegeţi şi voi, când o să creşteţi, că toată lumea are ceva în pantaloni. Şi copiii trebuie să înţeleagă că toată lumea face chestiile astea, că sunt nişte chestii normale. Dacă eram într-o ipostază proastă sau mă supăram, mai înţelegeam. Eu nu am absolut nimic pentru că sunt nişte chestii normale”, a spus Babasha pe reţelele de socializare.

Filmările în care apare nud, ”o prostie”

Acest scandal a picat într-un moment cum nu se poate mai nepotrivit pentru Babasha şi iubita lui. La scurt timp după răspândirea imaginilor compromiţătoare, cei doi au dat vestea că vor avea un băieţel, devenind părinţi pentru prima dată. Poate și pentru a mai domoli din zarva creată în mediul online.

În ciuda celor întâmplate, a mărturisit că este fericit şi mândru de persoana care este. Se declară împlinit pentru că va fi tată şi susţine că viralitatea videoclipului intim este „o prostie”.

„Eu sunt liniştit, am deja tot ce îmi doresc. Am 22 de ani şi pentru vârsta mea sunt foarte mândru de mine. Eu ştiu care sunt adevăratele valori în viaţă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut cea mai frumoasă vară din lumea asta.

Anul ăsta am îndeplinit deja multe lucruri, sunt cu fata asta împreună pe care o iubesc cel mai mult. Mulţumesc bunului Dumnezeu că avem şi pe cineva pe drum deja. Sunt foarte liniştit şi împlinit, acum că a ajuns virală o chestie din intimitatea mea, o prostie.

Toată lumea are aşa ceva. O să uite toată lumea într-o săptămână, două, trei. Asta este, e ceva normal. Nu am fost pus într-o ipostază proastă, nu mi-am bătut joc de cineva.

Îmi pare tare rău de fata care a postat treburile astea pentru că o să aibă foarte mult de suferit şi toată lumea care a făcut chestia asta să devină virală. Viaţa mea nu se întâmplă în jurul lucrurilor cu conotaţii sexuale. Eu sunt foarte fericit cu mine, sunt foarte mândru de mine şi nu prea mă interesează vorbele voastre”, a continuat artistul.

Babasha trece la amenințări: ”Ori îmi dai 100.000 de euro, ori ai să vezi tu”

De asemenea, artistul nu are de gând să lase lucrurile aşa. Babasha i-a adus ameninţări fetei care a răspândit videoclipul cu pricina, specificând că va trebui să îi plătească prejudiciu de imagine.

”E mai rău de fata aia că e foarte obraznică, mi se pare că e o neştimţită rău de tot. O să aibe de suferit, aşa că oricine ai fi, să te pregăteşti de ce-i mai rău. Ori îmi dai vreo 100-200 de mii de euro, ori ai să vezi tu”, a mai spus Babasha.

Cum a ajuns Babasha simbol al luptei împotriva rasismului

Scandalul sexual vine la scurt timp de la incidentul Coldplay. Babasha a fost invitat de către artiștii internaţionali să îşi cânte live piesa ce se afla în trending pe YouTube. A fost o veste excelentă pentru cariera lui de artist, însă lucrurile nu au mers conform planului.

Spectatorii, indignaţi că sunt nevoiţi să asculte manele la un concert de muzică pop-rock, au început să îl huiduie pe acesta chiar în timpul actului artistic. Şi atunci a fost o adevărată avalanşă de critici asupra lui Babasha, însă au existat şi voci ce l-au încurajat pe cântăreţ.

O zi mai târziu, la al doilea concert de la București, zeci de mii de persoane l-au aclamat la scenă deschisă pe Babasha, care a devenit un fel de simbol al luptei împotriva rasismului dusă de membrii trupei Coldplay.