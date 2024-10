Babs este istorie. Dorian Popa are o nouă iubită: „Este adevărat”

În urmă cu an, Dorian Popa și Babs s-au despărțit atunci când toată lumea se aștepta mai puțin. Fanii și apropiații credeau că urmează nunta, însă au mers drumuri separate. Iar acum, artistul a recunoscut că iubește din nou.

Dorian Popa are o nouă iubită

confirmă faptul că are o nouă iubită. Artistul a lăsat trecutul în urmă și la un an de când el și Claudia Iosif au ales să pună punct relației lor, a fost surprins în compania unei domnișoare.

ADVERTISEMENT

Miercuri, 16 octombrie 2024, a fost văzut la un restaurant alături de noua sa parteneră, iar vedeta a decis să nu se mai ascundă. Astfel, chiar el a mărturisit că este cazul să-și refacă viața. Totuși, a fost discret când vine vorba despre cea care l-a cucerit.

Dorian Popa preferă să țină detaliile pentru el, cel puțin până când va fi sigur că noua relație este cea de care are nevoie. „Este adevărat, într-adevăr, mă văd cu domnişoara respectivă.

ADVERTISEMENT

Dar nu aş vrea să mă arunc deocamdată să fac mai multe declaraţii. Viaţa merge înainte şi eu, ca fiecare, am dreptul să îmi găsesc fericirea”, a declarat Dorian Popa despre noua sa iubită, pentru

Artistul a rupt legătura cu Babs

Dorian Popa și Babs, fosta iubită, s-au iubit timp de 11 ani. Și chiar dacă toți se așteptau la o nuntă, în toamna anului trecut, , au anunțat despărțirea.

ADVERTISEMENT

De atunci, cei doi au început orice legătura, cu toate că încă îi mai leagă ceva. Este vorba despre Cheluțu, cățelușul pe care l-au crescut împreună și cu care petrec amândoi timp, în funcție de programul fiecăruia.

Dar cea care se ocupă de intermedierea dintre cei doi este o angajată. „Noi nu mai suntem de un an împreună, nu mai am nicio legătură cu el. Cred că deja e cazul ca numele noastre să nu mai fie asociate. Chiar îmi doresc asta. Fiecare are viața lui, a trecut deja foarte mult timp. Nu ne-am mai văzut de când mi-am mutat atelierul, din luna martie. Nu mai avem nimic de împărțit.

ADVERTISEMENT

Cheluțu vine la mine prin menajeră. Fiecare îl ia în funcție de program. Eu sunt foarte fericită și împlinită acum, nu mă mai uit în trecut. Și el e sigur fericit și îi doresc numai bine. Nu știu dacă e cu cineva, nu-i treaba mea. În ceea ce mă privește, nu mă văd mireasă și cu familie, dar nu știi ce-ți aduce viața. Nu iubesc în acest moment”, a declarat Babs, pentru sursa citată anterior, în urmă cu ceva timp.