„Baby Farul”: cei mai tineri marcatori ai sezonului din SuperLiga joacă pentru Sabău. Benfica a pus ochii pe unul dintre ei!

ADVERTISEMENT

Răzvan Marincean a reușit să marcheze primul său gol în SuperLiga, în victoria Farului Constanța cu Petrolul Ploiești, scor 3-1. Atacantul în vârstă de numai 17 ani a fost introdus pe teren de Ioan Ovidiu Sabău în repriza secundă și a înscris pe finalul confruntării de la Ovidiu. Puștiul crescut la Academia Gheorghe Hagi a profitat de șansa primită și a devenit al doilea cel mai tânăr marcator al actualului sezon.

Răzvan Marincean, puștiul din Maramureș care a început fotbalul sub comanda propriului tată. Cum a ratat transferul la Benfica

Farul Constanța continuă să lanseze fotbaliști de mare perspectivă. Răzvan Marincean a intrat pe teren în minutul 63 al partidei cu Petrolul și a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor. Atacantul născut pe 27 februarie 2009 a înscris la numai 17 ani, 7 luni și 14 zile. Execuția a fost una extrem de frumoasă. L-a învins pe portarul advers cu un șut din voleu, din afara careului.

ADVERTISEMENT

Marincean nu este însă singurul fotbalist născut în 2009 care a marcat pentru Farul în acest sezon. Alexandru Goncear a reușit aceeași performanță în luna iulie, în victoria cu Corvinul Hunedoara, scor 2-0. Mijlocașul a înscris atunci un gol spectaculos de la aproximativ 55 de metri, la numai 17 ani și 18 zile.

Răzvan Marincean s-a născut pe 27 februarie 2009, la Sighetu Marmației. Povestea sa în fotbal a început departe de Constanța, la clubul Plimob Sighet, unde a fost pregătit chiar de tatăl său. Acolo a descoperit pasiunea pentru fotbal. Talentul său a atras atenția Academiei Gheorghe Hagi, iar în 2021, la numai 12 ani, a făcut pasul către centrul de pregătire de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marincean, cel mai bun jucător din Liga Elitelor!

Evoluțiile din competițiile juvenile i-au adus convocări la reprezentativa U17 a României, iar în sezonul 2025-2026 a fost desemnat cel mai bun jucător din Liga Elitelor U17. Debutul în SuperLiga a venit pe 3 noiembrie 2025, într-un meci câștigat de Farul cu Csikszereda, scor 3-0. Marincean avea atunci numai 16 ani, 8 luni și 5 zile. A intrat pe teren în ultimele minute și a devenit al 67-lea fotbalist crescut la Academia Gheorghe Hagi care a debutat în primul eșalon, începând din 2012.

ADVERTISEMENT

„O seară minunată. Nu prea am cuvinte. Mă bucur foarte mult că am marcat. Păstrez tricoul, normal. Am jucat foarte bine, mai ales în prima repriză. Este un alt nivel în SuperLiga. Greu faci față venind de la juniori. Mă bucur că am putut să îmi ajut echipa. Nu știu de ce nu s-a produs transferul la Benfica. Vom vedea în continuare. Cred că a fost aproape. Eu mă concentrez pe Farul acum”, a declarat Marincean la finalul partidei de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

. Atacantul în vârstă de 17 ani a intrat în atenția celor de la Benfica Lisabona, unul dintre cele mai importante cluburi din Portugalia. În luna iulie, negocierile dintre cele două formații ajunseseră într-un stadiu avansat. Benfica era dispusă să achite 400.000 de euro pentru transferul definitiv al fotbalistului, iar suma putea ajunge până la un milion de euro prin bonusuri de performanță. Până la urmă însă, mutarea nu s-a mai concretizat.

„Primii pași în fotbal i-am făcut acasă, la Sighetu Marmației. Antrenorul meu a fost tata și mi-a spus să mă bucur de fotbal. În 2021 am ajuns la Academia Hagi. Țin minte prima întâlnire. A fost intensă întâlnirea cu domnul Hagi. A fost puțin greu, dar m-am acomodat. Eu îmi propun să prind cât mai multe meciuri. Vreau să rămân cât mai mult la Farul. Fotbalistul preferat din România este Tănase, iar din fotbalul mare, Neymar. Îmi place și tenisul”, spunea tânărul fotbalist în urmă cu opt luni, într-un interviu pentru Farul TV.

ADVERTISEMENT

Alexandru Goncear, gol de la 55 de metri și un record în SuperLiga. Povestea mijlocașului născut în Republica Moldova

Mijlocașul s-a născut pe 7 iulie 2009, la Ungheni, în Republica Moldova. A ajuns la Academia Gheorghe Hagi la numai opt ani și speră să prindă cât mai multe minute în actuala stagiune. Goncear a câștigat Liga de Tineret și Supercupa de Tineret cu Farul, iar evoluțiile sale i-au adus premiul pentru cel mai bun jucător al campionatului de tineret.

Ioan Ovidiu Sabău continuă tradiția Academiei Hagi. Farul a folosit cei mai mulți fotbaliști români din SuperLiga

Farul Constanța rămâne unul dintre cluburile care acordă o atenție deosebită dezvoltării fotbaliștilor tineri. Potrivit statisticilor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal înaintea meciului cu Petrolul, Farul utilizase 27 de jucători în actualul sezon. Nu mai puțin de 19 dintre aceștia erau români, cel mai mare număr din SuperLiga.