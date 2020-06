BAC 2020. Marius Moga, Adela Popescu sau Alexandra Stan, note fabuloase la Bacalaureat

Bacalaureatul 2020 este un examen la fel de important pentru elevii din acest an precum a fost și pentru vedetele din România în momentul în care l-au susținut, după terminarea liceului.

Persoanele publice din România se pot mândri, unele dintre ele, cu note mari la examenul de Bacalaureat.

După terminarea studiilor, Andra, Marius Moga, Adela Popescu, Natalia Mateuț sau Alexandra Stan sunt doar câteva vedete care au obținut note excelente la examenul de Bacalaureat.

Bacalaureatul vedetelor cu note mari

Dacă Adelina Pestrițu, Dan Capatos sau Marian Vanghelie au picat rușinos examenul de Bacalaureat, alte câteva vedete au reușit să obțină contrariul.

Celebri pentru activitatea lor în mediul profesional, mai multe persoane publice de pe plaiul mioritic se pot mândri și cu rezultate bune la învățătură.

Alexandra Stan se numără printre artiștii români care au devenit cunoscuți peste hotare. Cânăreața se numără printre cele mai apreciate cântărețe, însă se poate lăuda și cu un succes la învățătură. Ea a obținut nota 9,13 la examenul de Bacalaureat.

Andra, jurata la ”Românii au talent”, de la Pro TV, este un alt nume greu din industria muzicii din România. Ea poate spune fericită că atunci când a terminat liceul, vedeta a luat nota 9,07 la examenul de Bacalaureat.

Adela Popescu a obținut locul 2 pe liceu, după ce a primit nota 9,28 la examenul de Bacalaureat. Prezentatoarea emisiunii ”Vorbește Lumea”, de la PRO TV, a studiat la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti“, secţia de actorie.

Marius Moga, cântăreț, compozitor și producător muzical, a studiat la Liceul „Horea, Cloșca şi Crişan“, din Alba Iulia, iar Bacalaureatul l-a promovat cu media 9.30.

Prezentatorul TV Dan Negru a obținut nota 9,20 la examenul de Bacalaureat. ” Am dat Bacalaureatul pe vremea când facultatea era o miză. Eu am făcut Liceul Economic din Timişoara şi am obţinut media 9,20. Nota maximă am avut-o la Limba şi Literatura Română şi, totuşi, a fost cea mai mică medie pentru că eram singurul băiat dintr-o clasă cu 42 de fete, toate numai tocilare.“, a declarat, în urmă cu ceva vreme, realizatorul TV, de la Antena 1.

Fosta prezentatoare TV Bianca Drăgușanu se poate lăuda cu note mari la BAC. Deși mulți n-ar crede, blonda a terminat liceul cu 8,95 la BAC. Ea a luat 9 la probele de Limba și Literatura Română, 8,50 la Engleză, 7,20 la Matematică şi două note de 10 la Tehnica Servirii Consumatorilor și Educaţie Fizică.

Andreea Bănică a studiat la Liceul Teoretic „Carmen Sylva“ Eforie Sud. Artista a obținut nota 8,75 la Bacalaureat.

Corina Bud a absolvit liceul la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş“ Satu Mare. Cântăreața a luat nota 8,60 la Bacalaureat.

Bacalaureat 2020. Reguli impuse de Ministerul Educației la examen

În contextul pandemiei de coronavirus, tuturor candidaților le va fi măsurată temperatura înaintea intrării în sala de examen. În cazul în care aceasta depășește maximul admis, 37,3 grade, se repetă procedura de trei ori consecutiv, la interval de 2-5 minute.

Totodată, potrivit comunicatului dat publicității de Ministerul Educației, fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecţie. Este vorba despre covoraşe dezinfectante, măști, precum și substanțe dezinfectante pentru mâini.

Mai multe despre examenul de Bacalaureat, noutăți și informații la zi puteți găsi aici.