Bac la 75 de ani: povestea impresionantă a unei bunicuțe din Neamț. „Vreau să rămân o pată de culoare pentru această şcoală”

O femeie de 75 de ani din județul Neamț a reușit să ia Bac-ul, demonstrând că niciodată nu este prea târziu să-ți urmezi visurile. Ioana Păduraru Rusu are o poveste impresionantă și este un exemplu pentru toți elevii.

O bunicuță din Neamț a luat Bac-ul la 75 de ani

Ajunsă într-un moment al vieții în care cei mai mulți se bucură de o pensie liniștită, bunicuța din localitatea Horia a revenit în băncile școlii. A întrerupt studiile când era tânără, alegând să își crească copiii, iar mai apoi nepoții, așa cum a declarat pentru .

Nu a renunțat, însă, la visul ei de a-și continua școala. Acum câțiva ani a decis să se înscrie la seral la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din localitatea Horia, arată sursa citată. A învățat cot la cot cu elevi care îi puteau fi nepoți și s-a pregătit pentru Bac.

În acest an, Ioana Păduraru Rusu și a reușit să promoveze. Mai mult, femeia vrea să își continue studiile. „Mi-am ajutat copiii, nepoţii, fraţii, m-am sacrificat pentru ei, dar nu îmi pare rău.

Însă nu m-am lăsat şi am hotărât să fac liceul şi să susţin Bacalaureatul, şi am promovat. A fost un pic de stres, dar am reuşit”, a declarat Ioana Păduraru Rusu, pentru Agerpres.

Femeia vrea să își continue studiile

Un alt vis al acesteia este să urmeze cursurile Facultății de Psihologie Pedagogie din Iași, dar are rețineri privind nivelul său de pregătire. Prin urmare, bunicuța din Neamț la Școala Postliceală la profilul Controlul calității alimentelor.

„Vreau să rămân o pată de culoare pentru această şcoală”, a adăugat aceasta. Povestea bunicuței din Neamț a impresionat cadrele didactice din cadrul liceului tehnologic din Horia.

„Doamna se constituie într-un exemplu pozitiv, pentru toţi elevii. A muncit pentru aceste rezultate, fiind ajutată de colectivul de cadre didactice. Am rămas plăcut surprins, dar şi avea toate calităţile şi premisele succesului la acest examen”, a precizat Viorel Stan, directorul unității de învățământ.