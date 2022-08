Bac 2022 toamnă. Barem la matematică și rezolvarea subiectelor

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2022 începe marți, 16 august, cu proba scrisă la Limba și literatură română, urmând ca în ziua următoare să se desfășoare examenul la proba obligatorie, matematică sau istorie.

Subiecte matematică – Bacalaureat 2022 toamnă

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2022 s-au înscris 126.454 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, un număr despre care ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a susținut că este cel mai mic din istoria post-decembristă a țării. În fapt, . O mare parte dintre aceștia sunt așteptați să se înscrie în sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat.

Pe lângă aceștia, sunt așteptați să participe și marea majoritate a elevilor care nu au reușit să promoveze acest examen în luna iunie. În această sesiune puțin peste 89.000 de elevi din cei peste 126.000 înscriși au promovat, ceea ce echivalează cu o rată de promovare de 73,3%, rezultate catalogate de ministrul Cîmpeanu ca fiind „cele mai bune din ultimii zece ani”. Anul trecut, în sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat s-au înscris circa 39.000 de elevi.

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2022 toamnă, elevii trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare dintre probele scrise și cel puțin media 6 la aceste probe.

Barem subiecte matematică Bac 2022 toamnă

a fost susținută ieri, 16 august.În sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2022 vor susține examenul la proba scrisă de Matematică elevii de la filiera teoretică, cei de la profilul real cât și cei de la specializarea matematică-informatică, dar și cei de la filiera vocațională, cu profilul militar și specializarea matematică-informatică, cât și cei de la profilul pedagogic, specializarea învățătoare-educatoare. De asemenea, la vor fi prezenți și elevii de la filiera tehnologică.

Subiectele și baremurile celor patru subiecte de la proba scrisă matematică din sesiunea din iunie a Bacalaureatului 2022 pot fi consultate . Ca de obicei, Ministerul Educației a postat pe site-ul instituției mai multe modele de subiecte la matematică, ce pot fi consultate .

Trebuie subliniat că în sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2022 cele mai multe note de zece au fost obținute la matematică. Astfel, din totalul de 13.235 de note de zece obținute, 3.336 au fost la matematică, o creștere impresionantă după ce cu un an în urmă la matematică doar 998 de elevi au reușit să obțină nota maximă. De altfel, cele peste 13.000 de note de zece obținute în sesiunea de vară a Bacalaureatului au reprezentat al doilea cel mai bun an din ultimii opt ani în această privință. Doar în anul 2020, când au fost peste 15.000 de note de zece, au fost mai mulți elevi cu note maxime decât în acest an. Spre exemplu, anul trecut au fost doar 12.000 de note de zece.

Calendar Bac 2022 toamnă

Înscrierile pentru cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 s-au terminat în data de 25 iulie, la această sesiune putând să se înscrie inclusiv elevii care au promovat examenele de corigență.

Spre deosebire de sesiunea din vară a Bacalaureatului, în sesiunea din toamnă probele scrise se vor susține înaintea celor orale. Astfel, marți, 16 august, elevii înscriși urmează să susțină proba scrisă la Limba și literatură română. După terminarea probei, ministerul educației va publica . În ziua următoare, miercuri, 17 august, să fie susținută proba obligatorie, matematică sau istorie.

Joi, 18 august, urmează să se desfășoare proba la alegere a profilului și specializării, urmând ca în ziua următoare să aibă loc proba scrisă la limba și literatura maternă.

În următoarea săptămână, în zilele de 22 și 23 august, se va desfășura proba pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română, joi, 25 august, proba pentru evaluarea competențelor digitale, iar în zilele de 26 și 29 august, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Rezultatele la probele scrise urmează să fie afișate în data de 31 august, la ora 12.00. În aceeași zi, până la ora 18.00 pot fi depuse contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 3 septembrie.