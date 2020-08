BAC 2020, sesiune toamnă. Rezolvare subiecte Istorie – Barem conform edu.ro

Sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2020 este în plină desfășurare și FANATIK îți prezintă rezolvarea subiectelor la proba de istorie.

Baremul la Istorie va fi publicat oficial pe site-ul edu.ro de Ministerul Educaţiei, aşa cum s-a întâmplat şi la sesiunea de vară.

La acest examen obligatoriu al profilului participă absolvenții claselor de liceu de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor care dau matematica.

Rezolvare subiecte Istorie

UPDATE, 15:03. Ministerul Educației a publicat Subiectele și Baremele pentru proba scrisă la istorie.

UPDATE, 12:06. La proba scrisă de la Istorie, elevii au avut de rezolvat Varianta 3 de examen. Iată AICI subiectul.

Interesant este că din programa pentru examen a fost eliminată materia care ar fi trebuit predată în semestrul al II-lea din clasa a XII-a.

La fel ca la toate probele, ora de începere a examenului a fost 09:00, însă elevii au avut obligația să se prezinte în bănci cu o oră înainte de începutul examenului, 08:00.

Anul acesta, date fiind condițiile speciale de desfășurare, ora ar putea fi decalată dacă procedurile de triaj epidemiologic impun asta, a anunțat Monica Anisie înainte de începutul bacalaureatului.

Rezultatele vor fi anonimizate, pe modelul notelor de la Testarea Națională sau a celor prezentate în sesiunea de vară a examenului maturității.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a solicitat Ministerului Educației să nu publice rezultatele candidaților la avizier. Astfel, în dreptul numelui și prenumelui va apărea un cod unic pe care fiecare candidat îl va putea accesa pentru a afla notele.

MEC atenţionează că este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu cineva din afara sălii de examen, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6 (şase).

Afişarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12,00) şi va fi urmată de etapa depunerii contestaţiilor, în aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00 – 20,00.

MEC precizează că la fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor).

“Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, se arată în comunicat.