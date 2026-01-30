Bacteria găsită în apa de la robinetele a 50.000 de argeșeni: primarul explică ce măsuri se iau. Cât de periculoasă este Clostridium perfringens

ADVERTISEMENT

Primăria Municipiului Curtea de Argeș a anunțat că, în urma probelor luate din reţeaua publică, s-a descoperit prezența bacteriei Clostridium perfringens. Informațiile au fost furnizate și de compania de apă din zonă, care a subliniat faptul că, în continuare, aceasta nu poate fi consumată. Ce spune primarul în legătură cu această situație și ce va face în perioada următoare.

Zeci de mii de oameni din Argeș, fără apă potabilă la robinete

Nu numai locuitorii din Curtea de Argeș, ci și cei din comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului sunt afectați de problema apei de la robinet, de câteva luni. Afectați sunt circa 42.000 de localnici, iar primăria de municipiu a anunțat că a fost identificată, în ultimele analize, bacteria Clostridium perfringens. În același timp, autoritățile locale menționează că apa de la Izvorul Pod Progresul și apa de la Forajul din curtea Mănăstirii este potabilă, însă cea din Izvoarele Șipot și Tunel Valea Danului nu este potabilă.

„Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeș, comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului că în urma analizelor proprii, dar și a celor primite de la DSP Argeș, apa rămâne în continuare nepotabilă și nu este bună de băut sau gătit. Apa este în continuare tratată, dar într-un buletin de încercare la o probă de apă a fost evidențiată prezența unei bacterii – clostridium perfingens, ceea ce face că apa să poată fi utilizată în continuare doar în scopuri menajere. Primăria municipiului Curtea de Argeș, împreună cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, au pus la dispoziția populației mai multe bazine cu apă potabilă alimentate în permanență de o cisternă de la ISU”, a anunțat primăria.

Primele probleme cu apa au fost semnalate în urmă cu aproape patru luni, tot de primărie. Pe 11 noiembrie, compania de apă din zonă, SC AQUATERM AG 98 SA, informa despre faptul că analizele efectuate de DSP Argeș nu au fost în regulă, iar „apa furnizată în municipiu nu mai respecta toți parametrii de potabilitate prevăzuți de legislație. Au fost constatate depășiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber și turbiditate”.

Ce spune edilul: ce măsuri se iau în perioada următoare

Contactat de FANATIK, primarul din Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu, a comentat situația actuală, în care în apa destinată consumului a fost identificată bacteria perfringens. Acesta susține că proba a fost luată direct din decantor. Cu toate acestea, edilul menționează că în aceeași zi a mai fost luată o probă, de cei de la DSP, direct din rețea, „undeva la jumătatea orașului”, iar acolo „buletinul este pe zero”, deci nu a fost identificată nicio problemă.

„Din aceeași probă, din aceeași zi, luată de la un utilizator, din jumătatea rețelei din oraș, buletinul este pe zero. A apărut problema la analiza luată direct de la decantor, dar în rețea, la consumator, nu a mai apărut. Cert este că apa nu e potabilă la momentul ăsta, apa este menajeră până o să regulăm tot balamucul ăsta cu turbiditatea și cu ce avem acolo”, a declarat edilul din Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu.

Cât despre măsurile luate imediat, primarul Constantin Panțurescu susține că așteaptă ca echipa unui laborator din București să vină, începând cu săptămâna viitoare, să facă analize în toată rețeaua de apă. De asemenea, după analizele din stația de tratare, urmează să se schimbe soluția care este folosită în tratarea apei. Cât despre frecvența recoltării analizelor, primarul a menționat că probe se iau zilnic la laboratorul stației, iar DSP-ul face la o săptămână sau două.

„La momentul acesta așteptăm un laborator mobil de la București și o să facă analize la toată rețeaua. Acest laborator va rămâne toată săptămâna, cu specialiștii lor de la București, la stația de tratare, pentru a schimba soluția de tratare pe care o folosim la momentul ăsta. După ce facem schimbul ăsta de rețetar de tot ce trebuie, reluăm analize și direct de la decantare și din mai multe puncte din rețea”, a declarat edilul, pentru FANATIK.

Cât de periculoasă e bacteria Clostridium perfringens – ce spun medicii

Contactat de FANATIK, medicul Virgil Musta, din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, a vorbit despre bacteria Clostridium perfringens și despre complicațiile ce pot apărea în cazul unor pacienți vulnerabili. Acesta a subliniat că bacteria se găsește în intestin, la majoritatea persoanelor, însă într-o cantitate mică ce nu produce semne clinice, care nu este asociată cu toxina ce este producătoare de inflamație și .

„În condițiile în care dobândește această toxină, atunci boala se manifestă printr-o enterocolită care poate fi de model invaziv, adică cu striuri de sânge, cu durere intensă și poate să se complice cu forme severe care merge până la megacolon toxic. Acest microb poate să se dezvolte în urma terapiilor cu antibiotice.

Și dacă avem o cantitate mică de această bacterie în intestin și luăm antibiotic, există riscul ca propria floră intestinală să fie distrusă de antibiotic și să persiste acest Clostridium care dobândește factori de patogenitate și care pot da enterocolită, de asemenea, cu evoluții severe, mai ales la persoanele cu patologii asociate și multiple, cum sunt bătrânii, persoane cu neoplazii, cu afecțiuni cardiace și așa mai departe.”, a declarat medicul infecționist Virgil Musta.

În același timp, doctorul subliniază faptul că toată lumea poate avea probleme, însă cei vulnerabili pot dezvolta forme mai severe pentru că „ imunitatea organismului de autolimitare a boli este mai mică”. Astfel, în aceste condiții pacientul poate fi internat, iar la formele ușoare tratamentul se poate prescrie și pentru a fi luat acasă, a mai adăugat medicul Virgil Musta.