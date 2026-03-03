Bacteria obișnuită care poate fi purtătoarea unui virus mortal. Legătura cu dezvoltarea unuia dintre cele mai răspândite tipuri de cancer. „Sunt teorii noi”

ADVERTISEMENT

Cercetătorii lucrează din greu pentru a înțelege modul în care bacteriile intestinale, în special un virus descoperit recent, pot contribui la dezvoltarea cancerului colorectal, una dintre cele mai frecvente forme de cancer din lume. Oamenii de știință au făcut asocierea dintre virus și acest tip de cancer, lucru care ar putea conduce și la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente. Cum explică medicii.

Bacteria obișnuită care poate ascunde un virus asociat cu apariția cancerului

Potrivit , cercetătorii din Danemarca și Australia au făcut o asociere între cancerul colorectal și un virus ascuns într-o bacterie intestinală obișnuită. Aceștia au analizat bacteriile intestinale ale pacienților cu cancer colorectal și au observat că Bacteroides fragilis, o bacterie prezentă și la persoanele sănătoase, poate purta un bacteriofag. Bacteriofagii sunt virusuri care trăiesc în interiorul bacteriilor, deturnând aceste celule pentru a se multiplica și a se răspândi.

Astfel, datele au arătat că persoanele cu cancer colorectal aveau o probabilitate de două ori mai mare de a avea niveluri detectabile ale bacteriofagului în bacteriile intestinale. Mai mult, acest virus nu corespunde cu nicio altă descriere, deci este vorba despre un microb nou.

„Este o descoperire importantă, deoarece nu este doar bacteria în sine care contează, ci interacțiunea ei cu virusul pe care îl poartă”, explică microbiologul Flemming Damgaard, de la Spitalul Universitar din Odense, conform sursei citate.

Momentan, cercetătorii nu pot dovedi încă o legătură directă între cauză și efect. Aceasta este o asociere notabilă care va fi utilă pentru studierea cancerului colorectal și a potențialelor ținte de tratament. În același timp, aproximativ 80% din riscul de cancer colorectal a fost atribuit factorilor de mediu, inclusiv compoziției bacteriilor intestinale.

„Anterior, studierea bacteriilor intestinale era ca și cum am fi căutat un ac în carul cu fân. Acum investigăm virusurile din interiorul bacteriilor, ceea ce ar putea explica diferențele dintre pacienți”, adaugă Damgaard, potrivit publicației menționate.

Cum explică medicii

În acest context, FANATIK a discutat cu medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Acesta a declarat că se fac multe studii în acest sens, pentru identificarea cauzelor neoplaziilor, și este posibil ca un virus să infecteze o bacterie, care, la un moment dat, dezvoltă o mutație genetică și apare cancerul.

„Există, într-adevăr, posibilitatea. Se fac diferite studii pentru găsirea cauzelor neoplaziilor. În puține rânduri a fost evidențiat faptul că mai mulți agenți patogeni stau la baza dezvoltării cancerelor în diferite localizări. La nivelul intestinului există posibilitatea că un virus să infecteze o bacterie din bacteriofagii care sunt în mod obișnuit în intestin și astfel, la un moment dat, acestea să declanșeze o mutație genetică a enterocitului și să dezvolte cancerul de colon sau intestin”, a declarat medicul Virgil Musta.

De asemenea, medicul a mai explicat faptul că , ca să poată persista, stă în celulă și, la un moment dat, intrând în genomul celular, nucleu, poate produce o mutație genetică și astfel celula nu se mai dezvoltă normal, ci ca o celulă canceroasă care apoi să dezvolte tumora sau cancerul. Acesta a menționat, ca exemplu, , acolo unde implicat și virusul papilloma. Cu toate acestea, în cazul cancerului colorectal, momentan nu există dovezi clare.

„Exact așa se întâmplă și aici, prin intermediul unui bacteriofag, adică prin intermediul unui microb care se găsește în mod obișnuit în intestin. Este doar statistic. Nu există dovada că virusul este cel care dezvoltă asta, ci doar s-a constatat că la persoanele cu cancer există această modificare. Atunci s-au pus probleme dacă nu cumva există o posibilitate sau riscul ca virusul să transforme celula canceroasă. Probabil că e destul de greu de demonstrat cauzalitatea directă. Sunt teorii noi legate de compoziția bacteriilor intestinale. Se consideră că această compoziție este implicată în majoritatea afecțiunilor din organism”, ne-a mai explicat medicul Virgil Musta.