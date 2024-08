”Bad Boy” Augustin Viziru merge filmările pentru serialul ”Tătuțu” cu ”dispensă” de la fiica lui de 4 ani: ”Vii repede, da?”

De-a lungul anilor, telespectatorii l-au putut vedea pe Augustin în mai multe producții, unde a avut roluri remarcabile. În serialul Tătuțu’, actorul are un rol negativ, el va interveni în viața lui Bebe Măcelaru`, personaj interpretat de George Mihaiță, și îi va crea probleme serioase.

Augustin Viziru, transformare spectaculoasă, dupa 4 ani departe de micul ecran

Augustin Viziru , după o pauză de nici mai mult, nici mai puțin de 4 ani, timp în care și-a schimbat radical viața. A devenit tată și a preferat să pună pe pauză multe proiecte pentru a petrece timp cu copilului lui, pentru a nu pierde momente importante din creșterea și dezvoltarea lui. Acum a acceptat rolul pentru că , cea care a reușit să-l ”îmblânzească”.

Augustin Viziru, topit după fiica sa: „Am voie să filmez la serial. Nu mult! Așa mi-a zis”

„Acesta este primul proiect pe care îl accept în 4 ani de zile, pentru că în perioada asta, după cum toată lumea știe, am devenit tată și am acordat mult mai mult timp fetiței. Acum, că a mai crescut, am voie să filmez la serial. Nu mult! Așa mi-a zis: Tată, te duci pe acolo și vii repede, da?”, a declarat Augustin Viziru, in exclusivitate, pentru FANATIK.

Augustin spune că este o onoare să se alăture universului creat de serialul fenomen „Clanul”, mai exact continuarea lui, Tătuțu’. Actorul încearcă să-și facă rolul cât mai bine cu putință ca să țină telespectatorii aproape.

„Având în vedere că nu sunt la prima „abatere”, pentru că am mai făcut parte din seriale fenomen, sunt enorm de fericit să văd că s-a bucurat de un succes atât de mare. Pentru Tătuțu’ lucrez cu niște oameni cu care, în mare parte, am mai lucrat până acum. Iar ceilalți care au venit, nu au făcut altceva decât să aducă un plus, în opinia mea.

Ca în orice domeniu, evoluăm și încercăm să devenim din ce în ce mai buni și să bucurăm oamenii de acasă, în număr cât mai mare”, ne-a mai spus actorul.

Transformare spectaculoasă pentru rolul din Tătuțu’! Augustin Viziru s-a tuns la chelie

Pentru personajul pe care-l interpretează, Augustin Viziru a fost nevoit să facă niște schimbări. Mai exact, actorul a făcut o transformare spectaculoasă, el s-a ras în cap și și-a lăsat barbă. Actorul a dezvăluit pentru FANATIK faptul că există câteva asemănări între el și „Ciroză”, personajul pe care-l interpretează în serial.

„Toate personajele mele se aseamănă cu mine. De cele mai multe ori, decât să aduc personajul, mai bine aduc situația la mine. Multe nuanțe fac parte din mine, asta nu pot să neg. În același timp, situațiile, de fiecare dată, sunt altele și venim cu stări diferite.

Dacă tot vorbim despre asemănări, personajul meu din Tătuțu’ joacă și biliard, la fel ca mine. Sunt multe asemănări între mine și personaj, dacă stau să mă gândesc mai bine – asta în perioada în care eram eu mai tânăr, acum s-au mai schimbat lucrurile”, a mai declarat Augustin Viziru pentru FANATIK.

Întrebat dacă a învățat ceva valoros, vreo lecție de viață, de la personajul său, actorul ne-a mărturisit că el învață câte ceva din orice îi oferă viața.

„Orice mi se oferă în viață, de acolo eu învăț. Sunt 100% convins că atât timp cât mergem și respirăm, învățăm. Este important să fim docili și să încercăm să învățăm, să nu ne mai dăm deștepți!”, a încheiat Augustin Viziru.