Bad Bunny la Super Bowl 2026: Muzică, Politică și Controverse în Era Trump

Bad Bunny va fi capul de afiș la Super Bowl 2026. Află cine este artistul latino, controversa legată de politicile anti-imigranți ale lui Trump și impactul cultural al show-ului de pauză.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 11:45
Bad Bunny la Super Bowl 2026 Muzica Politica si Controverse in Era Trump
Controverse mari înainte de Super Bowl! Bad Bunny, ales să cânte la pauză

E scandal mare în Statele Unite! Bad Bunny, superstarul portorican al muzicii reggaeton și Latin trap, a fost ales să susțină show-ul de pauză al Super Bowl-ului din 2026, care va avea loc pe 8 februarie la Levi’s Stadium din Santa Clara, California. Această alegere a generat controverse semnificative, având în vedere pozițiile politice ale artistului și contextul actual al administrației Trump.

Cine este Bad Bunny?

Bad Bunny a devenit unul dintre cei mai influenți artiști ai generației sale. Cu albume precum Un Verano Sin Ti și YHLQMDLG, el a adus reggaeton-ul și Latin trap-ul în mainstream-ul global. În prezent, este unul dintre cei mai ascultați artiști din întreaga lume. Pe Spotify are 78 de milioane de ascultători lunar.

Super Bowl și Half Time Show-ul

Super Bowl-ul este cel mai urmărit eveniment sportiv din SUA, iar show-ul din timpul pauzei este așteptat de întreaga lume. Anul trecut, Kendrick Lamar a făcut spectacol. Alegerea lui Bad Bunny marchează o premieră în istoria acestui eveniment. El este primul artist principal care cântă în limba spaniolă.

În primele decenii, spectacolele erau dominate de formații de marching band și artiști de cover-uri. Începând cu anii ’90, NFL a început să invite superstaruri internaționale pentru a atrage și mai mulți telespectatori. Printre cei care au urcat pe scenă se numără Michael Jackson, Prince, Madonna, Katy Perry, Lady Gaga sau The Weeknd.

Politica anti-imigrație și prezența ICE. Bad Bunny, contra administrației Trump

În contextul politic actual, alegerea lui Bad Bunny a venit la pachet cu critici din partea unor figuri conservatoare. Corey Lewandowski, fost consilier al președintelui Trump, a declarat că agenții ICE vor fi prezenți la Super Bowl pentru a aplica legile imigrației, subliniind că nu există locuri sigure pentru imigranții ilegali, nici măcar la un eveniment precum Super Bowl-ul.

Această declarație a amplificat tensiunile, având în vedere că Bad Bunny a fost un critic vocal al politicilor imigraționiste ale administrației Trump. El a evitat să concerteze în SUA din cauza temerilor legate de posibile raiduri ICE și a exprimat public îngrijorări privind tratamentul imigranților latini.

„Am cântat acolo de foarte multe ori. Toate spectacolele au avut succes și au fost absolut magnifice. Mi-a făcut plăcere să mă conectez cu latino-americanii care trăiesc în SUA… Dar era problema că, da, nenorociții de la ICE ar fi putut fi afară, la concert. Era ceva despre care discutam și ne îngrijora foarte mult”, spune Bad Bunny după ce a ales să nu concerteze în Statele Unite ale Americii în ultimul an.

Controverse mari peste ocean! Cine nu îl vrea pe Bad Bunny la Super Bowl

Decizia de a-l include pe Bad Bunny în lineup-ul Super Bowl-ului a stârnit reacții de tot felul. Danica Patrick, fost pilot de curse, a criticat alegerea, considerând că artiștii care cântă în limbi străine nu ar trebui să aibă un rol principal într-un eveniment american major, potrivit New York Post.

Pe de altă parte, personalități precum Whoopi Goldberg și Jennifer Lopez au susținut alegerea, subliniind importanța reprezentării culturale și faptul că Puerto Rico este parte integrantă a SUA.

De asemenea, analiștii politici de dreapta au etichetat alegerea ca fiind una greșită, acuzându-l pe Bad Bunny de marxism și de promovarea unui mesaj anti-american.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
