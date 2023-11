Bahassa, aproape de transfer la FCSB. Ce a spus Adrian Mititelu jr. despre ofertă

dar patronul Adrian Mititelu nu a fost pe deplin mulțumit de rezultatul înregistrat la final pe tabela de marcaj. dar a fost dezvantajată de arbitraj, și în același timp i-a acuzat violent pe conducătorii clubului gazdă pentru

Adrian Mititelu Jr. laudă atitudinea jucătorilor de la FC U Craiova în derby-ul cu rivala Universitatea: „Nu am dat un pas înapoi”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea patronul Adrian Mititelu Jr. și-a lăudat propria echipă și devotamentul de care au dat jucătorii, printre remarcații săi numărându-se Blănuță, Sidibe, Bahassa sau Chițu. Despre ultimul, crede că e cel mai în formă atacant din campionatul intern și ar trebui convocat la națională.

„Mi-a plăcut în primul rând atitudinea întregii echipe, pentru că timp de 98 de minute echipa a fost foarte agresivă. Și-a dorit victoria, inclusiv în zece oameni, noi nu am dat un pas înapoi. Normal, schimbările din final au fost defensive, dar echipa a continuat să atace, riscând să primească gol.

Mi-a păcut foarte mult Blănuță, s-a descurcat foarte bine pentru un meci cu asemenea încărcătură și ținând cont de vârsta lui, nu are experiență pentru aceste meciuri…

Mi-a plăcut Bahassa, a fost în aceeași linie, Sidibe a dat o centare excelentă la golul lui Chițu. Chițu este un jucător de națională, rețineți ce vă spun, dacă vrem să ne calificăm la Euro avem nevoie de Chițu. Este cel mai în formă jucător din ultimele 12 luni, a marcat 23 de goluri în total. Și nu a înscris niciun gol din penalty, că noi nu primim penalty…”, a spus Adrian Mititelu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

Yassine Bahassa, dorit de Gigi Becali la FCSB? Adrian Mititelu Jr.: „Probabil că nu au fost mulți bani”

Analizând prestația foarte bună a lui Yassine Bahassa din derby-ul Olteniei, Adrian Mititelu Jr. a recunoscut că pe adresa jucătorului au fost mai multe oferte de transfer și că, probabil, vara viitoare acesta va fi vândut dacă se va oferi o sumă corectă. Totodată, el a precizat și de ce francezul nu a ajuns la FCSB, unde este dorit de patronul Gigi Becali.

„Eu sunt fan Bahassa… Cât costă dacă vreau să îl cumpăr? Doamne, cât îmi place de băiatul ăsta…”, a deschis discuția despre transfer moderatorul Horia Ivanovici.

„Au fost diverse oferte pentru Bahassa pe care le-am refuzat, pentru că noi am vrut ca anul acesta să întindem și puțin coarda, să ne calificăm în play-off, să avem un an excepțional. Mai sunt în continuare șanse… Anul trecut am avut 12 meciuri fără înfrângere și am fost la un pas să ne calificăm, sper ca anul ăsta să reușim.

Deocamdată nu am făcut publice aceste detalii, cât costă Bahassa… L-a dorit inclusiv o echipă din România, dar nu am vrut să facem acest transfer. O să vedem la vară. Rapidul l-a vrut doar din gură pe Bahassa, nu am avut o ofertă concretă de la ei.

Probabil că la vară se va vinde Bahassa, dacă va continua în aceeași linie. Deja el este la cel de-al treilea sezon în SuperLiga, ultimul a fost foarte bun, acum are jocuri foarte bune în continuare… Este un jucător cum rar vezi în campionatul românesc.

Orice jucător, dacă ni se oferă suma corectă, noi suntem dispuși să-l vindem. Nu pot să vorbesc despre această supoziție dacă l-am da la Rapid, deoarece nu am avut o ofertă de la Rapid. Acum, verbal, toată lumea face oferte… «Domne‘, ce-mi place de X, l-aș dori și eu». Dar de la a dori și până la a spune «Îți dau atât» e diferență…

Te las să deduci, că ești băiat deștept, cine l-a dorit pe Bahassa…”, a fost răspunsul oferit de Adrian Mititelu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

Moment în care Horia Ivanovici a dezvăluit numele echipei din SuperLiga care l-a dorit pe Yassine Bahassa: „Ah, FCSB-ul, am înțeles, e clar… Păi și care e problema, l-ați dat pe Compagno, de ce nu l-ați da și pe Bahassa? Dacă sunt bani mulți…”

„Probabil că nu au fost bani mulți”, a fost răspunsul cu care patronul de la FC U Craiova a pus capăt discuției pe acest subiect.

Bahassa, APROAPE DE TRANSFER la FCSB