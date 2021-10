Bahmu, scandal uriaș la magazin! Vedeta pune în practică îndemnul lui Dan Bittman: ”Nu vreau!”

Adriana Bahmuțeanu a mers la cumpărături într-unul dintre hypermarket-urile din București, iar acolo a fost subiectul unui scandal uriaș din cauză că nu purta mască, așa cum prevăd normele legale.

Bahmu, la magazin: ”Nu vreau să port mască, nu am voie”

Ajunsă la raionul dedicat măcelăriei din magazin, Adriana Bahmuțeanu a fost admonestată de unul dintre angajații de acolo pe subiectul nepurtării măștii. Doar că, Bahmu, decisă să își protejeze drepturile, nu a luat în seamă reproșurile făcute de respectivul angajat, iar acesta a chemat imediat forțele de ordine în ajutor.

Față în față cu Jandarmeria, nu s-a lăsat deloc intimidată și, sigură că are dreptatea de partea ei, pornind totodată și un live pe conturile ei de socializare, s-a contrat cu jandarmul care îi cerea actele.

ADVERTISEMENT

”Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu, legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Jandarmul acela habar nu avea”, ne-a spus, furioasă, Adriana Bahmuțeanu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit în exclusivitate Adriana Bahmuțeanu, vedeta este decisă să lupte până la capăt împotriva a ceea ce numește a fi o adevărată ”dictatură medicală”, ea susținând că este împiedicată să își exercite drepturile fundamentale.

ADVERTISEMENT

Adriana Bahmuțeanu: ”Îmi vreau drepturile”

Mai mult, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu pentru FANATIK, în magazin a fost în situația de a fi hărțuită după disputa cu jandarmul care a legitimat-o, dar nu a amendat-o sau, cel puțin, nu a anunțat-o că i-ar fi făcut un proces verbal în această direcție.

„Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat. Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată”, a mai vituperat, pentru FANATIK, Adriana Bahmuțeanu.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Adriana Bahmuțeanu ne-a spus că o revoltă lucrurile prin care trece, mai ales că ea chiar s-ar confrunta cu probleme reale de respirație dacă ar purta masca.

ADVERTISEMENT

”Cine mă despăgubește dacă pățesc ceva? Magazinul? Jandarmul care habar nu avea de lege? Dacă pățesc ceva, leșin sau, mai rău, fac vreun șoc anafilactic din cauza măștii? Dar, garantat, e ultima oară când mai merg la hypermarket, de acum voi mai merge doar la magazine obișnuite, cu oameni normali”, mai spunea pentru FANATIK, în susținerea cazului ei, Adriana Bahmuțeanu.

Bahmu merge la protestul de pe 2 octombrie

Anunțat ca un protest uriaș, pe 2 octombrie, în Piața Victoriei din București, vor să se strângă pentru a ”condamna” dictatura medicală toți cei care se simt deranjați de certificatul verde, purtarea măștii sau vaccinarea împotriva COVID-19.

ADVERTISEMENT

”Normal că mă voi duce la protest, m-am săturat de disctatura medicală, de restricționarea drepturilor. Vreau să fiu liberă, să pot să fac ceea ce îmi doresc, nu să fiu ținută în casă, să nu am voie să ies fără certficat verde sau alte alea. Da, sunt sătulă de restricțiile astea, de dictatura medicală impusă de cei de la putere”, ne-a spus, în exclusivitate, Adriana Bahmuțeanu.

Mai mult decât atât, Adriana Bahmuțeanu ne-a dezvăluit că s-a alăturat , ”Nu vreau”, la fel cum au făcut-o și alte vedete precum Tania Budi sau naistul Nicolae Voiculeț.