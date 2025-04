„Băi copile, maturizează-te”. Sorin Cârțu a izbucnit în tribună la atacul lui Screciu la Chiricheș. Trebuia eliminat?

Sorin Cârțu a analizat jocul lui Vladimir Screciu , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Sorin Cârțu îl ceartă pe Screciu după intrarea dură la Chiricheș: „Bine că s-a abținut”

Președintele de onoare al Universității Craiova nu consideră că mijlocașul trebuia eliminat: „Nu știu dacă merita Screciu al doilea galben. La prima fază bine că s-a abținut. Eu chiar am erupt așa în tribună și am zis: ‘Băi, copile, trezește-te!’. Eu am crezut că l-a atacat chiar de roșu acolo, știi?

Sorin Cârțu i-a atras atenția după meci: „Adică modul în care a făcut alunecarea a fost o decizie total greșită a lui și imatură. Chiar îi spuneam: ‘Băi, da’ maturizează-te!’. Pentru că putea să rupă tot echilibrul.

Bine, situația până la urmă nu a fost de roșu. Nu i-a ajuns pe picior. Să fii sigur că ar fi primit cartonaș roșu. La celelalte nu știu dacă merita să spunem al doilea galben”.

Sorin Cârțu are însă altceva să îi reproșeze centralului Horațiu Feșnic: „Parcă își chema cățelul”

Fostul mare fotbalist al Craiovei și-a dat cu părerea și despre cealaltă intervenție a lui Screciu: „Aia în fața careului în niciun caz. A fost mai mult umăr la umăr. Poate cealaltă atunci cu Chiricheș să fi fost comentarii, dar eu fără subiectivism îți spun că era prea ușor să-l dea. Dacă era cineva care să te urmărească, să te vâneze, poate că da, îi dădea. Dar Feșnic n-a avut atitudinea asta.

Cu toate acestea, Cârțu : „Singura chestie care mi-a displăcut a fost situația aia cu banca tehnică în primele minute. Exagerată și modul în care l-a chemat pe Rădoi. Parcă își chema cățelul, așa îl chema pe Rădoi. Totuși n-a fost un arbitru care să ne vâneze”.

Anunță concurență pentru Screciu: „De la vară încolo sigur vom lua ceva”

Sorin Cârțu s-a ferit să comenteze prea mult prestația jucătorului de echipă națională: „Legat de evoluția lui Screciu nu prea vreau să intru într-o analiză pentru că asta e a lui Mirel și să o facă el.

Screciu e pus într-un loc de-ăsta strategic, într-un rol important pentru echipă, mai mult este sacrificat în niște situații dinastea pentru că la ora actuală chiar nu avem unul așa competitiv în zona respectivă care să joace în locul lui”.

Fostul antrenor anunță însă întăriri la mijloc: „Mai așteptăm poate de la vară încolo sigur vom lua ceva. Ei au vrut să îl ia pe Tudor Băluță, au fost niște discuții, a fost dorința lui Mirel dar Slask Wroclaw nu a vrut și nu s-a putut”.