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Gigi Becali a scos la iveală o serie de povești savuroase din perioada în care a început să învețe tainele negoțului de la tatăl său, Tase Becali. Latifundiarul din Pipera a rememorat întâmplări din tinerețe în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, când familia făcea comerț cu oi și miei, dar și momentele în care tatăl său își dădea seama că fiul are un simț aparte pentru afaceri. De la împărțirea oilor până la o noapte în care a mers zeci de kilometri în urma unei turme, poveștile lui Becali sunt pline de episoade care au rămas memorabile pentru el.

Tase Becali și lecția care i-a arătat că fiul său Giogea are „mână” la oi

, a explicat că primele lecții despre negoț le-a primit în familie. La doar 16 ani, tatăl său îi acorda un rol important atunci când trebuia împărțită o turmă cumpărată împreună cu alți oameni. În timp ce ceilalți urmăreau să aleagă oile mai mari, tânărul Gigi era atent la un alt detaliu, care avea să se dovedească mult mai profitabil.

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„Din familie am învățat treaba cu negoțul Cumpăram oi, eram 3-4 oameni care primăvara luam și cumpărat tot, la grămadă. Aici le împărțeam. Dacă luam 200 de oi, fiecare câte 50 de bucăți și fiecare trebuia să aleagă câte una, câte una, să fie împărțeala corectă. Și când venea rândul lui tata, îmi zicea – Alege, Gciogea -. El așa îmi spunea, Giogea. Și ceilalți se mirau, cum să lași băiatul la 16 ani să aleagă. Iar tata le spunea – Voi sunteți proști, aveți opii proști, dar eu nu sunt deștept degeaba, am și copil deștept, știe să aleagă -“, a povestit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB a dezvăluit și care era criteriul după care făcea alegerile. Nu dimensiunea animalului era prioritatea sa, ci capacitatea acestuia de a produce lapte, iar Tase Becali și-a dat rapid seama că fiul său avea o strategie diferită față de ceilalți.

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„Eu ce făceam, că mă interesa laptele, acolo se câștigau cei mai mulți bani. Ei alegeau bucata mare, dar pe mine mă interesa să fie grasă. Ce înseamnă oaie grasă, înseamnă oaie lăptoasă. Tata s-a prins, prima dată a vrut să mă încerce, să vadă dacă știu. Iar eu alegeam mielul gras. Și când a văzut tata cum aleg eu, iar la final erau 50 de oi, una mai ca alta. Ceilalți aveau ba mai mari, ba mai slabe, ba cutare. Când a văzut tata, le-a zis că degeaba sunt bărbați de 40 de ani, că acest copil, de 16 ani, e mult mai deștept decât toți. Laptele conta, brânza se vindea“, a continuat, Becali, povestea.

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„Tu o să mori pentru bani!” Cum a ajuns Gigi Becali să-și piardă turma pe drum

O altă întâmplare povestită de Becali îl are în prim-plan pe el, în jurul vârstei de 22-23 de ani, și o achiziție de 100 de miei. A plecat să cumpere animalele împreună cu un văr, însă ceea ce trebuia să fie o afacere profitabilă s-a transformat într-o adevărată aventură. După ce a negociat prețul și a cumpărat întreaga turmă, Becali a pornit la drum cu mieii, fără să realizeze cât de greu avea să fie transportul lor.

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„Odată m-am dus să cumpăr niște miei de la unul Dima Ploscaru. Când m-am dus cu un văr, am văzut că avea 100 de miei. Mi-a spus că a fost și Victor pe acolo și a văzut. Era mai mic atunci el, nu avea întâietate să cumpere, n-avea mână liberă ca mine. Când am văzut mieii, erau tunși. A venit nea Bușa, cunoaște cum e treaba cu mielul. Mi-a zis că îmi dă atât, dar acum pleci cu ei. I-am zis să vină la tata să îi dea bani, că eu n-aveam bani la mine. Băi, Gigele, nu putem așa. Acum îți dau pe prețul ăsta, atât“, a început povestea patronul FCSB.

Drumul de întoarcere avea să fie, însă, mult mai dificil decât își imaginase. A pornit cu cei 100 de miei și a mers toată noaptea, până când oboseala l-a răpus. Tatăl său a pornit să-l caute și l-a găsit în cele din urmă pe centură, într-o stare în care abia mai rezista în picioare.

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„Și am ales 100 de miei, dar nu poți să-i duci, nu-ți merg în cârd. Și i-am luat de m-am pierdut noaptea cu ei, de mă căuta tata peste tot cu mașina. Eram atât de obosit, pentru că mersesem toată noapte, de m-a găsit tata pe centură și el mergea în față, cu un cioban și eu în spate…..dar niciodată în viața mea n-am mai pomenit să dormi mergând. Așa eram. Mergeam în spatele mieilor și dormeam și mă mai trezeam din când în când. M-a certat tata și m-a înjurat apoi, – bă, nebunule, tu o să mori pentru bani -“, a mai spus Becali.

„Ne împușcă Ceaușescu pe loc!” Povestea care i-a adus o nouă ceartă lui Gigi cu tatăl său

, când încerca să găsească diverse metode prin care să facă bani din activitatea cu oile. Patronul FCSB a povestit inclusiv cum proceda în perioada recoltei de grâu și cum o strategie aparent ingenioasă l-a făcut pe tatăl său să intre în panică atunci când a realizat ce se întâmplă.

„Tata mă înjura. Eu îi spuneam că o să-mi iau Mercedes. El îmi zicea că dacă ne va vedea Vizorianu, ne va aresta pe amândoi. Vizorianu era prim-secretarul județului Ilfov. Eu noaptea, când era grâul de treierat, înainte cu o săptămână băgam oile și-l tăvăleam, ca să rămână spicele în spatele combinei, să rămână spice pentru oi. Și venea inginerul, unul Cubiș, Dumnezeul să-l ierte, de mi-a zis – băi, tată, toată lumea are 30 de ori, tu ai 300-400. Ce ai făcut? Am urmărit banica de grâu până la tine la stână“, a spus amuzat Gigi Becali.

În momentul în care Tase Becali și-a dat seama cum reușise fiul său să strângă atât de mult grâu pentru oi, reacția sa a fost una pe măsura vremurilor în care trăiau: „Și-a dat tata seama, a văzut banica de grâu, că o știa și a sărit pe mine – băi, nenorocitule, vine Ceaușescu și ne împușcă pe loc“.