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Radu Drăgușin (24 de ani) are un start dificil de sezon la Fiorentina. Evoluțiile fundașului român au fost mult sub așteptări, iar echipa sa nu a reușit să obțină niciun punct în primele 3 etape și ocupă momentan ultimul loc. Rezultatele dezastruoase au dus la demiterea antrenorului Fabio Grosso, iar pe banca echipei ar urma să revină Paolo Vanoli. Impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, a vorbit despre situația în care se află fundașul român.

Florin Manea, verdict despre situația lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Florin Manea l-a vizitat pe Radu Drăgușin în Italia după meciul , în care fundașul român a avut o prestație teribilă. Impresarul a comentat schimbarea care se va produce pe banca tehnică a formației din Serie A și a încercat să ofere un motiv pentru evoluțiile lui Drăgușin din acest start de sezon.

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„Vanoli? Am auzit de el, dar nu-l cunosc. După rezultatele avute și o grămadă de goluri primite, nu mă surprinde decizia de a-l demite pe Grosso. O decizie trebuia luată, să producă un șoc la echipă. Radu și-a revenit, a jucat bine în ultimul meci. Am fost îngrijorat și eu. Cu Roma nu mi s-a părut că a făcut un meci atât de slab, dar apoi, cu Frosinone, nu a fost deloc bine. Am mers la el acasă vreo trei zile, am stat de vorbă. Am fixat treaba și o să joace foarte bine.

Nu uitați că au fost primele sale meciuri după un an și jumătate. Este normal să-ți pierzi cumva din repere, viteză, încredere. Toată lumea are așteptări de la el, pe bună dreptate. Ceea ce s-a întâmplat cu Frosinone i-a trezit pe toți, inclusiv pe Radu, dar și pe mine. Am zis: ‘Băi, nu se poate’. A fost 80% din ceea ce vreau eu la ultimul meci (n.r. cu Torino), a avut o evoluție stelară. Agresiv, tot ce trebuie, dar a fost doar al treilea meci. O să fie mult mai bine de acum înainte”, a afirmat Florin Manea, conform .

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Ce urmează pentru Fiorentina

În etapa a patra din Serie A, Fiorentina va juca pe terenul nou-promovatei Venezia, vineri, 11 septembrie, de la ora 21:45. Apoi, echipa lui va primi vizita divizionarei secunde Pisa în Cupa Italiei, pe 15 septembrie. Ultimul meci înainte de pauza internațională va fi unul foarte complicat pentru gruparea „viola”, deoarece pe „Artemio Franchi” va sosi vicecampioana Napoli. Meciul va avea loc duminică, 20 septembrie, de la ora 13:30.