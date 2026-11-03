News

„Băi, sunteți nebuni la cap?”. Gigi Becali s-a crucit când a aflat de scandalul blănii purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu

Daniel Spătaru
03.11.2026 | 08:34
Bai sunteti nebuni la cap Gigi Becali sa crucit cand a aflat de scandalul blanii purtate de Sorina Docuz partenera lui Marcel Ciolacu
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali s-a dezlănţuit când a văzut criticile din spaţiul public legate de ţinutele doamnelor care au fost la botezul fiului lui Alfred Simonis Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a comentat la "Fanatik Superliga" criticile apărute după petrecerea de botez a copilului lui Alfred Simonis. Ce a spus patronul FCSB despre blana purtată de partenera lui Marcel Ciolacu.
ADVERTISEMENT

Amploarea scandalului iscat în jurul botezului fiului preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, l-a uluit pe Gigi Becali. În direct la „Fanatik Superliga”, patronul FCSB şi-a expus punctul de vedere cu privire la acest subiect.

Gigi Becali pune scandalul pe seama invidiei și a jocurilor politice

Gigi Becali consideră că la baza izbucnirii scandalului legat de ţinuta doamnelor de la botezul fiului liderului PSD stă ori invidia, ori înţelegerea distorsionată a realităţii. „Lumea e nebună. Sau este invidioasă, sau oamenii fac politică și nu își dau seama de realitate și de ce înseamnă firescul”, consideră Becali.

ADVERTISEMENT

El a explicat că, date fiind funcţiile deţinute şi veniturile pe care le are Simonis, precum şi importantul eveniment din viaţa sa, era firesc ca acesta să-şi dorească şi să organizeze un eveniment fastuos. „Simonis e președintele Consiliului Județean Timiş. El e băiat tânăr. Să spui că e corupție, n-ai cum să spui, pentru că omul n-avea când, fiindcă el a fost mai mult președintele Parlamentului. Ca președinte al Parlamentului lua vreo 4-5.000 de euro pe lună. Poate ia și nevasta 2.000. 6-7.000 pe lună.

Face un copil, are bucurie să îi facă botezul. Ca atare, ce a zis? ‘Nu mă feresc de nimic. Fac botezul copilului. Filmați! Mă bucur să filmați, să vadă lumea botezul copilului meu'”, a explicat Gigi Becali, la „Fanatik Superliga”.

ADVERTISEMENT
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut...
Digi24.ro
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”

Gigi Becali îl apără pe Marcel Ciolacu în scandalul hainelor scumpe

Pe de altă parte, acesta consideră că luxul ostentativ de care s-a vorbit în spaţiul public şi pentru care sunt criticaţi acum pesediştii nu s-a regăsit la botezul de la Timişoara. „A venit lumea. Eu n-am văzut mare lux, că n-am văzut vreo rochie de 15.000 de euro. Rochii de 2-3.000, poșete de 2-3.000, blănuri de nu știu cât, că aia nu cred că face cinci sute (n.r. – blana purtată de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, despre care liberalul Muraru a spus că a costat 17.000 de euro, iar Ciolacu spune că a fost cumpărată cu 500 de euro din bazarul de la Istanbul), a remarcat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și...
Digisport.ro
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut

Patronul FCSB s-a referit explicit şi la cazul fostul premier PSD. Acesta consideră că partenera sa era îndreptăţită să poarte haine scumpe, ţinând seama că este o femeie tânără, iar social-democratul este o persoană publică importantă. „Acum Ciolacu. Ciolacu a fost și el prim-ministru. Ciolacu este și el acolo la putere, a făcut și el 500.000 de euro, cred, că nu e idiot. Dar corupţie nu cred eu… că acum o fi făcut el două-trei combinații, șmecherii, dar nu e un mare corupt sau un mare hoț al României. Şi-a dus nevasta, gagica lui acolo.

ADVERTISEMENT

Gagica e tânără. I-o fi cumpărat o blană de trei mii de euro sau de cinci mii. Bă, și de zece! E femeie, e tânără, e elegantă, e frumoasă. ‘Vreau blana asta!. Bă, dacă ești bărbat și nu-i cumperi o blană de zece mii, tu care de atâta timp ești în viața publică și faci atât și nu ești capabil să i-o iei, înseamnă că ești un papagal!”, şi-a exprimat Gigi Becali părerea, în direct la „Fanatik Superliga”.

Gigi Becali: „Adică ei ce vor? Să venim în zdrențe?”

Ca şi concluzie, acesta consideră că asemenea scandaluri nu ar trebui să existe, fiind un lucru firesc ca la astfel de evenimente doamnele să încerce să fie cât mai cochete şi cât mai elegante. „Adică ei ce vor? Să venim în zdrențe? Păi bă, și-a făcut omul botezul, au venit oamenii, toți, președintele partidului. Grindeanu naș, președintele partidului, nevastă frumoasă, blondă. I-a cumpărat o rochie de vreo două mii de euro.

ADVERTISEMENT

Dar ce trebuia să poarte, o rochie de trei sute? Băi, sunteți nebuni la cap? Nu mai sunteți sănătoși, nu mai au voie oamenii să facă botezul, nu mai au voie nevestele să îmbrace rochii? Lăsați oamenii în pace!”, este îndemnul lui Gigi Becali.

"Băi, sunteți nebuni la cap?" Gigi Becali s-a crucit când a aflat de scandalul blănii purtate de partenera lui Marcel Ciolacu

Cât costă înmatricularea unei mașini din străinătate în 2026. Toate taxele pe care...
Fanatik
Cât costă înmatricularea unei mașini din străinătate în 2026. Toate taxele pe care trebuie să le cunoști
România a lăsat-o fără cuvinte pe Sonia Amoruso, soția lui Alessandro Del Piero:...
Fanatik
România a lăsat-o fără cuvinte pe Sonia Amoruso, soția lui Alessandro Del Piero: „Nopțile aici au altă vibrație”
„Maldăre de bani în fiecare seară!”. Poveşti fabuloase cu Mitică Dragomir şi Nicu...
Fanatik
„Maldăre de bani în fiecare seară!”. Poveşti fabuloase cu Mitică Dragomir şi Nicu Ceauşescu la barul „Melody”, condus de Viorel Păunescu
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Antrenorul din SuperLiga nu a rămas dator după criticile conducerii: 'Spune și lucruri...
iamsport.ro
Antrenorul din SuperLiga nu a rămas dator după criticile conducerii: 'Spune și lucruri pe care nu ar trebui să le spună'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!