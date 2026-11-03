„Băi, sunteți nebuni la cap?”. Gigi Becali s-a crucit când a aflat de scandalul blănii purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu

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Amploarea scandalului iscat în jurul botezului fiului preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, l-a uluit pe Gigi Becali. În direct la „Fanatik Superliga”, patronul FCSB şi-a expus punctul de vedere cu privire la acest subiect.

Gigi Becali pune scandalul pe seama invidiei și a jocurilor politice

Gigi Becali consideră că la baza izbucnirii scandalului legat de ţinuta doamnelor de la botezul fiului liderului PSD stă ori invidia, ori înţelegerea distorsionată a realităţii. „Lumea e nebună. Sau este invidioasă, sau oamenii fac politică și nu își dau seama de realitate și de ce înseamnă firescul”, consideră Becali.

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El a explicat că, date fiind funcţiile deţinute şi veniturile pe care le are Simonis, precum şi importantul eveniment din viaţa sa, era firesc ca acesta să-şi dorească şi să organizeze un eveniment fastuos. „Simonis e președintele Consiliului Județean Timiş. El e băiat tânăr. Să spui că e corupție, n-ai cum să spui, pentru că omul n-avea când, fiindcă el a fost mai mult președintele Parlamentului. Ca președinte al Parlamentului lua vreo 4-5.000 de euro pe lună. Poate ia și nevasta 2.000. 6-7.000 pe lună.

Face un copil, are bucurie să îi facă botezul. Ca atare, ce a zis? ‘Nu mă feresc de nimic. Fac botezul copilului. Filmați! Mă bucur să filmați, să vadă lumea botezul copilului meu'”, a explicat Gigi Becali, la „Fanatik Superliga”.

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Gigi Becali îl apără pe Marcel Ciolacu în scandalul hainelor scumpe

Pe de altă parte, acesta consideră că luxul ostentativ de care s-a vorbit în spaţiul public şi pentru care nu s-a regăsit la botezul de la Timişoara. „A venit lumea. Eu n-am văzut mare lux, că n-am văzut vreo rochie de 15.000 de euro. Rochii de 2-3.000, poșete de 2-3.000, blănuri de nu știu cât, că aia nu cred că face cinci sute (n.r. – blana purtată de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, despre care liberalul Muraru a spus că a costat 17.000 de euro, iar Ciolacu spune că a fost cumpărată cu 500 de euro din bazarul de la Istanbul)„, a remarcat Gigi Becali.

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explicit şi la cazul fostul premier PSD. Acesta consideră că partenera sa era îndreptăţită să poarte haine scumpe, ţinând seama că este o femeie tânără, iar social-democratul este o persoană publică importantă. „Acum Ciolacu. Ciolacu a fost și el prim-ministru. Ciolacu este și el acolo la putere, a făcut și el 500.000 de euro, cred, că nu e idiot. Dar corupţie nu cred eu… că acum o fi făcut el două-trei combinații, șmecherii, dar nu e un mare corupt sau un mare hoț al României. Şi-a dus nevasta, gagica lui acolo.

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Gagica e tânără. I-o fi cumpărat o blană de trei mii de euro sau de cinci mii. Bă, și de zece! E femeie, e tânără, e elegantă, e frumoasă. ‘Vreau blana asta!. Bă, dacă ești bărbat și nu-i cumperi o blană de zece mii, tu care de atâta timp ești în viața publică și faci atât și nu ești capabil să i-o iei, înseamnă că ești un papagal!”, şi-a exprimat Gigi Becali părerea, în direct la „Fanatik Superliga”.

Gigi Becali: „Adică ei ce vor? Să venim în zdrențe?”

Ca şi concluzie, acesta consideră că asemenea scandaluri nu ar trebui să existe, fiind un lucru firesc ca la astfel de evenimente doamnele să încerce să fie cât mai cochete şi cât mai elegante. „Adică ei ce vor? Să venim în zdrențe? Păi bă, și-a făcut omul botezul, au venit oamenii, toți, președintele partidului. Grindeanu naș, președintele partidului, nevastă frumoasă, blondă. I-a cumpărat o rochie de vreo două mii de euro.

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Dar ce trebuia să poarte, o rochie de trei sute? Băi, sunteți nebuni la cap? Nu mai sunteți sănătoși, nu mai au voie oamenii să facă botezul, nu mai au voie nevestele să îmbrace rochii? Lăsați oamenii în pace!”, este îndemnul lui Gigi Becali.