“Băi, zdreanțo!”. Dorin Goian, șocat să afle că a fost făcut praf de Gigi Becali: “Doamne ferește!”

Dorin Goian a avut o carieră strălucitoare în tricoul celor de la FCSB, cu care a câștigat două titluri și o Cupă a României în cei cinci ani petrecuți în Ghencea. Chiar dacă a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei, Goian nu a scăpat de conflictele cu finanțatorul Gigi Becali.

Gigi Becali: „Goian, prăduitorul din vestiar care dădea tot la presă”

În anul 2009, Palermo îi achita FCSB-ului suma de două milioane de euro în schimbul lui Dorin Goian, însă plecarea acestuia de la echipă nu a fost deloc una liniștită, având în vedere faptul că nu a primit ultimul salariu.

Invitat la podcastul , Goian a fost șocat să afle ce cuvinte dure i-a adresat finanțatorul celor de la FCSB și a transmis la rândul său de ce crede că a deranjat conducerea clubului din Ghencea.

Ștucan a oferit detalii legate de un schimb de replici care ar fi avut loc între Dorin Goian și Gigi Becali.

A fost un schimb de replici foarte dur la un moment dat cu el (n.r. Gigi Becali). Nu mai ții minte? A zis el (n.r. Gigi Becali): ”A spus despre mine că sunt o javră. I-am dat o pâine să mănânce, avea o Dacie verde când a venit la Steaua și i-am mărit salariul de la 60.000 de euro la 250.000 de euro. Era prăduitorul din vestiar care dădea totul în presă. Prăduitorul din vestiar, asta nu am mai…”

„Doamne ferește! Eu să folosesc cuvântul javră față de un conducător din România, nu față de nea Gigi, față de un conducător din România… orice mi-ar fi făcut acel conducător… și față de un antrenor, nu aș fi folosit cuvântul acesta față de nimeni din fotbalul românesc. Cred că e paranoia totală. Nu e dată de mine (n.r. se referă că nu l-a făcut javră pe Becali).”, a replicat Dorin Goian.

„Eu, oficial, astfel de declarație să am… niciodată! Doi la mână, cine mă cunoaște, dacă eram un lingău cu presa, dacă mă băgam în seamă cu presa, să fiu vagabond, prăduitor, singur mă eliminam din orice colectiv. Inclusiv de la Steaua, de la națională… nu poți să stai la Steaua 5 ani de zile, să fii titular incontestabil, să joci la echipa națională atâția ani, să fii titular și să fii prăduitor, nu poți să mergi la Glasgow Rangers, să te iubească toată lumea, și vestiarul, și fanii, nu cred că poți să faci treburile astea.

Nu am sunat în viața mea la vreo emisiune sau să sun la vreun ziarist. Să îmi arătați un ziarist pe care l-am sunat eu, Dorin Goian, >.”

Dorin Goian: „I-am dat la comisii pentru că nu mi-au dat ultimul salariu. Probabil asta i-a supărat foarte tare”

Cu clubul și nea Gigi am avut o divergență. Trebuia să îmi dea ultimul salariu. Mi se părea normal, am stat și am muncit pentru acei bani. Nu am vrut să renunț, am jucat pentru ei, e super fair, probabil asta a fost supărarea lor. Nevrând să îmi dea banii, i-am dat la comisii, am câștigat și mi-au virat banii în cont. Probabil asta i-a supărat foarte tare. În rest cu ce să îi supăr? Ce aș putea să vorbesc eu de nea Gigi? Dacă vorbeam ceva de el, îți apărea.”, a continuat Dorin Goian.

Dorin Goian nu a recunoscut sub nicio formă declarația scoasă în evidență de Ștucan, iar moderatorul a mai venit cu una din partea patronului de la FCSB.

„Păi, uite, îți mai citesc una, de după ce ai plecat: ”Băi, zdreanțo, te va bate Dumnezeu și nu o să mai prinzi niciun minut la națională și nici la Palermo pentru că ai vorbit despre mine și nu ai fost recunoscător.”, spunea Gigi Becali.

152 de meciuri a jucat Dorin Goian în tricoul celor de la FCSB. 15 goluri și 6 pase de gol sunt cifrele fostului internațional român la gruparea din Ghencea.

FCSB, la un pas de grupele UEFA Europa League

