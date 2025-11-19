ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, a vorbit pentru prima oară, la finalul meciului România – San Marino 7-1, despre cele întâmplate la Craiova în ultima vreme, cearta cu Mirel Rădoi și ceasul în valoare de 18.000 de euro primit de la fostul tehnician. Nu în ultimul rând, „Fane“ a menționat că jucătorii deja se cam așteptau la decizia luată de Mirel, având în vedere starea sa interioară.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Baiaram a făcut anunțul după România – San Marino 7-1

La scut timp după aflarea veștii că Baiaram a primit un ceas de la antrenorul Mirel Rădoi, , precum cea cu Noah, din Conferencele League. Acum, la câteva zile de la demisia lui Rădoi, „Fane“ a ținut să lămurească anumite aspecte, punând accent pe faptul că n-a existat niciun conflict cu tehnicianul.

„Îmi doresc să joc la club, acum vedem şi cu noul antrenor, nu am luat contact cu el, voi merge mâine la Craiova şi voi vedea dacă joc sau nu. Am aflat imediat după ultimul meci de acasă cu UTA despre plecarea lui Mirel Rădoi. Oarecum ne așteptam. Ne pare rău că Mister n-a continuat.

Chiar dacă s-au scris multe lucruri că eu nu m-aş fi înţeles cu el… din contră, am avut o relaţie ok, doar anumite aspecte nu le făceam bine, încercam să le modific şi să învăţ cât mai multe de la dumnealui. La plecare a zis că e maximum unde puteam ajunge, era stors de puteri, şi-l simţeam și noi obosit. El, ca persoană, se consumă foarte mult, pune mult suflet, e oltean, şi voia să fie totul la perfecţie“, a spus Baiaram, la finalul partidei cu San Marino.

Ce s-a întâmplat cu ceasul de 18.000 de euro primit de Baiaram de la Mirel Rădoi

În contextul tensiunilor evidente dintre Baiaram și Rădoi, a apărut informația că antrenorul îi făcuse cadou un ceas în valoare de 18.000 de euro. La finalul jocului de marți seară, Baiaram a abordat și acest subiect și a încercat să facă anumite clarificări.

„Da, port cadoul de la el și în momentul de față, este un cadou pe care mi l-a oferit Mister. I-am mulţumit şi atunci, îi mulțumesc şi acum, nu a fost vorba despre acest cadou. S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat şi pe mine, şi pe el, au fost multe discuţii şi la club care nu-şi aveau rostul.

Pur şi simplu erau deciziile lui tactice, pe care încercam să le accept şi atât. N-am luat contact cu dumnealui după ce a plecat. Zilele următoare, cu siguranţă voi discuta”, a mai spus „decarul“ Universității Craiova.

Baiaram, „eliberat” după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

Gică Craioveanu vede cu ochi buni plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. . Craioveanu îl cunoaște pe Baiaram de când era copil și crede că vedeta oltenilor se va descătușa odată cu schimbarea antrenorului.

„Nu cred că se bucură nimeni. Baiaram poate nu va mai fi așa stresat ca până acum. S-a mai eliberat, e posibil. Și alți jucători care credeau că meritau să joace și nu au jucat. Baiaram e un caz special, aparte. Nici Mirel nu l-a gestionat bine pe Baiaram. Eu l-am cunoscut pe Baiaram de când era un copil, un mucos. Eu nu l-am auzit să vorbească urât, să înjure pe cineva. În ultimul timp s-a mai schimbat.

Eu cred că singurul lucru care i-a scăpat din mână a fost cazul Baiaram. N-a avut nicio problemă la Craiova. Mirel nu va povesti ce s-a întâmplat”, a declarat Gică Craioveanu, la .

Cu Rădoi la timonă, Baiaram a evoluat în acest sezon în 23 de meciuri în toate competițiile pentru Universitatea Craiova. În toată această perioadă, internaționalul român a marcat 7 goluri și a oferit 2 assist-uri.