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Ștefan Baiaram a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului în SuperLiga! Fotbalistul Universității Craiova a deschis scorul în minutul 18 al partidei cu UTA Arad, iar imediat după gol și-a scos tricoul de joc pentru a dezvălui un mesaj dedicat tatălui său. Gestul vine după două săptămâni dramatice pentru familia internaționalului român, în care Gigi Burticioiu, omul care l-a adoptat și l-a crescut, a suferit un infarct, două stopuri cardio-respiratorii și, ulterior, un accident vascular cerebral.

Ștefan Baiaram, gol și dedicație emoționantă pentru tatăl său

Fotbalul a trecut în plan secund pentru câteva clipe în , disputată duminică, 22 noiembrie. În minutul 18, Ștefan Baiaram a deschis scorul pentru formația din Bănie, însă ceea ce a urmat după reușita sa a fost mult mai important decât modificarea tabelei.

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Fotbalistul în vârstă de 23 de ani și-a scos tricoul de joc și a arătat mesajul pregătit special pentru tatăl său, Gheorghe Burticioiu: „Tata, astăzi pentru tine joc!” au fost cuvintele scrise pe tricoul purtat de Baiaram pe dedesubt. O dedicație simplă, dar încărcată de emoție, venită din partea celui care a trecut prin momente cumplite în ultimele săptămâni și care a ales să transforme primul său gol într-un mesaj de dragoste și susținere pentru omul care l-a crescut.

Iar Baiaram nu s-a oprit la primul gol! În minutul 24, la numai șase minute după deschiderea scorului, atacantul Universității Craiova a înscris din nou și a reușit dubla, ducând scorul la 2-0 pentru formația din Bănie.

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Drama prin care a trecut familia lui Ștefan Baiaram

Gestul lui Ștefan Baiaram are în spate o poveste dramatică, dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Pe 8 noiembrie, Gheorghe Burticioiu, tatăl fotbalistului Universității Craiova, a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital.

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Situația s-a complicat rapid, după ce bărbatul a suferit două stopuri cardio-respiratorii și a avut nevoie de manevre de resuscitare. Medicii au intervenit și i-au montat stenturi, iar ulterior acesta a fost transferat la Terapie Intensivă, unde a rămas sub supraveghere medicală. În momentul în care a aflat ce s-a întâmplat, Baiaram a părăsit cantonamentul Universității Craiova de la Cluj, înaintea meciului cu CFR, pentru a fi alături de tatăl său. Internaționalul român a lăsat fotbalul deoparte într-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa.

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Tatăl lui Ștefan Baiaram, semne încurajatoare de recuperare

se află în continuare internat în spital, la secția de Terapie Intensivă, unde este monitorizat atent de cadrele medicale. Vestea îmbucurătoare este că acesta și-a recăpătat starea de conștiență. Din informațiile FANATIK, părintele starului de la U Craiova reacționează la stimulii din jur și reușește să comunice, în măsura în care starea de sănătate îi permite.

Chiar dacă situația rămâne una delicată, evoluția din ultimele zile oferă motive de optimism, mai ales în contextul problemelor medicale grave cu care s-a confruntat tatăl lui Ștefan Baiaram.