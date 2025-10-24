„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut doar o remiză, 1-1, din partida contra armenilor de la Noah, disputată pe „Ion Oblemenco” în a doua etapă a grupei de Conference League. Patronul grupării din Bănie, Mihai Rotaru, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA rezultatul meciului disputat joi, dar și situația lui Ștefan Baiaram, care a fost lăsat în tribună de Mirel Rădoi.

Ce a declarat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – Noah 1-1

Pe hârtie, meciul de pe teren propriu cu Noah era cel mai facil pe care Universitatea Craiova urma să îl dispute în faza ligii din Conference League, însă gruparea din Bănie a obținut doar o remiză, 1-1. Monday Etim a deschis scorul în prima repriză, dar oaspeții au egalat în partea secundă, prin Mulahusejnovic.

Mihai Rotaru a recunoscut că rezultatul înregistrat pe „Ion Oblemenco” a fost unul dezamăgitor. „Nu ne încântă, cu siguranță așteptam mai mult de la acest meci, așteptam primele trei puncte în această grupă principală, din păcate fotbalul n-a fost cu noi aseară.

Acum trebuie să ne resetăm, avem meci duminică în campionat, după aceea în Cupă și tot așa. Vine Rapidul, apoi mergem iar în Europa. Un program încărcat, dar de asta suntem aici, ne bucurăm că avem acest program încărcat și sperăm să creștem ușor în joc și în rezultate”, a declarat patronul Universității Craiova în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a comentat Mihai Rotaru situația lui Ștefan Baiaram după un nou conflict cu Mirel Rădoi

. Tehnicianul nu a stat pe gânduri și , însă Mihai Rotaru e de părere că această situație nu reprezintă un „caz”.

„Nu este nicio nebunie cu Baiaram, cred că se face un bulgăre mai mare decât ar trebui. Acolo a fost o decizie a antrenorului, vizavi de primul 11, are tot dreptul să o facă. Știe mult mai bine cum vrea să abordeze meciul, poate că avea jucători pregătiți să intre și să rezolve meciul în minutul 60. A vrut să aibă în acel moment o anumită stare de spirit în tot ceea ce înseamnă grupul. Din punctul meu de vedere, nu este un caz.

Reacția lui Baiaram este una de dezamăgire, dar nu cred că există în lumea asta un jucător care să fie fericit că este rezervă. Se puteau aborda altfel lucrurile. Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane pe trei ani de zile, a trecut cu bine peste perioada asta, a înscris în etapa trecută. Din punctul meu de vedere, sportiv vorbind, este pe un drum bun. Acum, că nu a știut să manifeste în modul așteptat o anumită stare de spirit… Nu se pune problema să fie de înțeles, dar sunt lucruri care se întâmplă zi de zi în viața unui club”, a spus omul de afaceri.

Va exista o discuție personală între Mihai Rotaru și Ștefan Baiaram?

Întrebat dacă va purta o discuție cu Ștefan Baiaram pentru a clarifica situația, Mihai Rotaru a afirmat că Mirel Rădoi este cel care gestionează problemele din vestiar. „Eu nu am discuții personale cu jucătorii, decât în momentul în care le prelungesc contractul sau îi chem să îi transfer.

Pot să am o discuție personală, dar până la acel moment mai sunt directorul sportiv, managerul general, care este Costeșin, până să se ajungă la mine mai durează. Antrenorul gestionează vestiarul. Nu sunt două tabere aici, a antrenorului și a jucătorului. Sunt lucruri care fac parte din viața unui vestiar și Mirel le gestionează”, a afirmat patronul grupării din Bănie la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste.