Baiaram, Cîrjan, Dobre sau Tănase, cine e cel mai bun jucător din SuperLiga?! Mitică Dragomir: „E de 5 milioane de euro. Dacă joacă la națională, se vinde cu 10”

Dumitru Dragomir a făcut top 3 cei mai buni fotbaliști din SuperLiga. Fostul șef LPF a dezvăluit cine este jucătorul numărul 1 din campionatul României și care poate fi marea revelație.

ADVERTISEMENT

Cine e cel mai bun jucător din SuperLiga. Verdictul lui Dumitru Dragomir

moderatorul Horia Ivanovici i-a dat o sarcină dificilă lui Dumitru Dragomir. „Oracolul de la Bălcești” a fost pus să desemneze cel mai bun fotbalist al momentului din campionatul României. Nea Mitică a avut de ales între Florin Tănase, de la FCSB, Alexandru Dobre, de la Rapid, și Cătălin Cîrjan, de la Dinamo.

„Baiaram, pe 1, Tănase, pe 2, Dobre, pe 3. Cum i-o fi dat drumul Rapid lui Cîrjan? Jucător de echipă națională. Ce jucător inteligent e, Dumnezeule!”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, criticat că l-a pierdut pe Cîrjan

Deși nu prinde deocamdată top 3 în viziunea lui Dumitru Dragomir, Cătălin Cîrjan este un jucător extrem de apreciat de „Oracolul de la Bălcești”. Fostul șef LPF nu înțelege cum Rapid l-a pierdut gratis pe mijlocașul în vârstă de 22 de ani. Cîrjan a jucat în Giulești în sezonul 2023-2024, reușind un assist în 19 meciuri.

„Șucu, cum i-o fi dat drumul unui jucător precum Cîrjan? Cîrjan e jucător de 5 milioane de euro. Dacă joacă la echipa națională, se vinde cu 10 milioane de euro. Că nu sunt mijlocași de valoare”, a adăugat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan, convocat în premieră la naționala României

În acest sezon, Cătălin Cîrjan are, în 12 meciuri la Dinamo, 2 goluri și 3 assist-uri. Evoluțiile sale bune l-au adus în atenția selecționerului Mircea Lucescu, care .

ADVERTISEMENT

Cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt.com la 1,8 milioane de euro, Cătălin Cîrjan mai are contract cu echipa antrenată de Zeljko Kopic până în vara lui 2027.