Baiaram, Cîrjan, Dobre sau Tănase, cine e cel mai bun jucător din SuperLiga?! Mitică Dragomir: „E de 5 milioane de euro. Dacă joacă la națională, se vinde cu 10”

Dumitru Dragomir a pus sub lupă cei mai în formă fotbaliști din SuperLiga. Cine e numărul 1 dintre Ștefan Baiaram, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și Florin Tănase
07.10.2025 | 10:15
Baiaram, Cîrjan, Dobre și Tănase, cine e cel mai bun jucător din SuperLiga?! Mitică Dragomir: „E de 5 milioane de euro. Dacă joacă la naționala, se vinde cu 10”. FOTO: Fanatik

Dumitru Dragomir a făcut top 3 cei mai buni fotbaliști din SuperLiga. Fostul șef LPF a dezvăluit cine este jucătorul numărul 1 din campionatul României și care poate fi marea revelație.

Cine e cel mai bun jucător din SuperLiga. Verdictul lui Dumitru Dragomir

În cea mai recentă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, moderatorul Horia Ivanovici i-a dat o sarcină dificilă lui Dumitru Dragomir. „Oracolul de la Bălcești” a fost pus să desemneze cel mai bun fotbalist al momentului din campionatul României. Nea Mitică a avut de ales între Ștefan Baiaram, de la Universitatea Craiova, Florin Tănase, de la FCSB, Alexandru Dobre, de la Rapid, și Cătălin Cîrjan, de la Dinamo.

„Baiaram, pe 1, Tănase, pe 2, Dobre, pe 3. Cum i-o fi dat drumul Rapid lui Cîrjan? Jucător de echipă națională. Ce jucător inteligent e, Dumnezeule!”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dan Șucu, criticat că l-a pierdut pe Cîrjan

Deși nu prinde deocamdată top 3 în viziunea lui Dumitru Dragomir, Cătălin Cîrjan este un jucător extrem de apreciat de „Oracolul de la Bălcești”. Fostul șef LPF nu înțelege cum Rapid l-a pierdut gratis pe mijlocașul în vârstă de 22 de ani. Cîrjan a jucat în Giulești în sezonul 2023-2024, reușind un assist în 19 meciuri.

„Șucu, cum i-o fi dat drumul unui jucător precum Cîrjan? Cîrjan e jucător de 5 milioane de euro. Dacă joacă la echipa națională, se vinde cu 10 milioane de euro. Că nu sunt mijlocași de valoare”, a adăugat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Cătălin Cîrjan, convocat în premieră la naționala României

În acest sezon, Cătălin Cîrjan are, în 12 meciuri la Dinamo, 2 goluri și 3 assist-uri. Evoluțiile sale bune l-au adus în atenția selecționerului Mircea Lucescu, care l-a convocat la echipa națională pentru „dubla” cu Moldova și Austria.

Cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt.com la 1,8 milioane de euro, Cătălin Cîrjan mai are contract cu echipa antrenată de Zeljko Kopic până în vara lui 2027.

