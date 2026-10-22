Bai(a)ram în Andorra! „Contestat de unii fani, decarul Științei a rezolvat victoria de la D’Escaldes”. Editorial din tribuna Craiovei

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Fane Baiaram și Carlos Mora au fost încântători în cele două benzi, iar Universitatea a bifat o victorie mai ușoară decât se bănui în al doilea meci de Conference.

Ei cu mingea, noi cu pressingul, fazele periculoase și golurile

Neînvinsă acasă de FCSB, CFR și alții, Inter D’Escaldes nu era deloc o echipă ușoară. Înainte de partidă, unul dintre cele mai prestigioase site-uri de analiză și predicții, SportsMole, îi dădea chiar favoriți cu Craiova. Dar Baiaram a „plutit” ca-n zilele bune încă din start și a creat două faze din care alb-albaștrii au marcat de două ori în primele 5 minute. Prima oară (min. 3), Fane s-a bătut ca un leu pentru o minge la centru care a ajuns în cele din urmă la Mora, care i-a pus-o pe cap unui Assad care i-a luat ușor fața lui Pochettino jr. (fiul celebrului antrenor acum selecționer la Statele Unite). Apoi, doar 2 minute mai târziu, a creat singur o fază în care a ghidonat în viteză mingea la centru, i-a scos-o lui Bancu în bandă, apoi a marcat din prima tot el, elegant, după centrarea „căpitanului”.

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La scorul de 2-0, Baiaram a făcut și o recuperare aplaudată deopotrivă de spectatori și comentatorii meciului, în propriul careu, după ce a sprintat în spate până în poziția de ultim apărător. Foarte buni în mod tradițional pe teren propriu, la o altitudine de aproape 1300 de metri și cu o posesie finală de 64%, andorrezii nu au contat totuși în prima parte, cu excepția ratării mari a lui Berlanga, găsit frumos de o pas liftată care l-a lăsat singur cu Popescu, dar portarul Craiovei a fost la post.

Lameira, Bancu și Screciu, printre remarcații Universității Craiova în Andorra

Nu a fost doar meciul lui Baiaram, ci și al lui Lameira. După o prestație ușor defazată atunci când a fost titularizat cu Getafe, portughezul și-a găsit cadența între Pirinei și a făcut de toate, cel puțin pe plan ofensiv: a driblat, a pasat decisiv, a așezat jocul, și a organizat aproape fiecare atac al „supercampioanei”. În minutul 37 a fost aproape să înceheie conturile, cu un șut de la aproape 30 de metri scos greu în corner de portarul gazdelor.

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, pentru disciplina și dăruirea lor, mereu primii la minge și impecabili atât pe faza defensivă cât și cu mingea la picior. Universitatea a repetat de altfel pressingul extrem de agresiv pe care-l mai văzusem și-n meciul trecut, cu Farul, negând astfel multe acțiuni promițătoare unei echipe de pasatori, în care aproape 90% dintre jucători sunt spanioli. Un mare plus în acest sens a fost iarăși pentru Băluță, cel mai bun recuperator al Craiovei a doua oară consecutiv.

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„Care Simon, mă, Inzaghi?” / „Nu, vere, Elisor!”

Orice echipă are măcar 15-20 de minute de cădere, mai ales după un pressing atât de agresiv precum cel pus în practică de Craiova în prima parte, iar la olteni acela a venit între minutele 60 și 77. O echipă pline de nume mari care nu erau însă chiar „originalii” (Alexis Sanchez, Modric, Hernandez, Alonso, Diaby, Pochettino etc.), D’Escaldes a profitat de o mică scăpare a lui Romanchuk, care nu a ținut linia ofsaidului și apoi nu a blocat un șut din unghi care i-a trecut printre picioare.

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Arellano a redus astfel din diferență, cu 13 minute înainte de final, iar oltenii aveau motive să tremure: pe lângă posesie constantă de peste 60% indiferent de adversar, confirmată de altfel și cu românii, D’Escaldes avea o medie de șuturi de 25 / meci, în acest sezon de cupele europene.

Filipe Coelho a mutat decisiv! Elisor a închis meciul după o fază spectaculoasă

. Portughezul a schimbat în atac: Assad i-a lăsat locul lui Elisor, iar Baiaram lui Matei, puștiul Craiovei făcând schimb de locuri cu Cicâldău, care începuse în dreapta dar apoi i-a luat locul lui Baiaram pe stânga. Și s-a văzut repede. La un cu totul alt nivel fizic față de debutul sezonului trecut, „Cic” a urmărit fantastic o minge care părea că va ieși în tușă, cu 3 minute înainte de final, și a dat o centrare de mare meseriaș, cu exteriorul piciorului drept din zona fanionului. Apărut la „scurt”, Teles a sărit inspirat peste minge, dar Elisor a lovit-o în plin pentru 3-1.

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Francezul din atacul Științei a marcat astfel al optulea său gol în nouă apariții din Superliga + cupele europene, reconfirmându-și statutul de „killer”. Știința a terminat partida cu o posesie aproape la jumătate față de răbdătorii spanioli de la D’Escaldes, dar cu un xG de aproape 4 ori mai mare. Baiaram avea de altfel să declare, după meci, că prima repriză a fost cea mai bună a lor din acest sezon.

Cu 4 puncte în primele două etape de grupe principale Conference și beneficiind de rezultate indirecte foarte favorabile aseară, Craiova știe deja de anul trecut ce are de făcut: încă 4 puncte din următoarele 4 meciuri, pentru o primăvară europeană istorică asigurată.