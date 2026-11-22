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Ștefan Baiaram a pus-o cu botul pe labe pe UTA din primele 25 de minute și l-a egalat pe Assad la contribuții de gol în acest sezon (12). Nimeni nu joacă mai bine decât Craiova în toată Superliga, nimeni nu se apropie măcar de calmul autoritar al supercampioanei

Baiaram a făcut legea la Arad! Craiova lui Coelho, un recital de forță și eficiență

UTA nu e o echipă rea acasă, mai ales când joacă cu oltenii. Arădenii sunt de o agresivitate rară în meciurile de la Arad cu Craiova, iar călcâiul lui Cicâldău cel plin de sânge știe asta cel mai bine. Nu pare s-o știe vechiul inamic al Băniei Rareș Vidican, care nu i-a acordat nici măcar galben lui Seto pentru o călcătură de la spate oribilă. Dar nici Vidican și cu atât mai puțin Aradul nu puteau să se împotrivească marșului „amiralului” Coelho.

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Cu aceeași soliditate tactică dezarmantă în faza defensivă și același atac dinamic, ba chiar dinamită, încă de la pauză și i-a dominat la toate capitolele: 2,05 la 0,01 xG (nu știm unde s-a găsit sutimea aia, dar fie), 65% posesie, 4-0 la șuturi pe poartă (8-1 în total), 3-0 la ocazii mari.

Cuplul de aur al Olteniei în fața căruia tremură toți adversarii, Bancu – ale căpitanului și două finalizări de atacant de clasă ale lui Fane. Când Cicâldău făcea 3-0 după o fază creată de la zero de „buldogul” David Matei, arădenii păreau să-și fi pierdut deja cheful de fotbal: nu mai făceau pressing, nu le mai ieșea nimic, nu păreau să creadă că pot măcar să marcheze, darămite să pună probleme Craiovei.

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Coelho știe secretul ca să nu ai emoții când conduci cu trei goluri: le mai dai trei

Mihalcea a schimbat în stil Gigi B. la pauză (patru dintr-o lovitură), dar tot oltenii au punctat primii, 4-0 după un cap superb al lui Stevanovic, la o centrare pe măsură a lui Cicâldău. Fantoma lui Rădoi a bântuit scurt arena arădeană când gazdele au marcat de două ori consecutiv, pe fondul multor schimbări ale oltenilor și al unei scăderi în concetrare a liniei defensive.

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Doar că pe băieții lui Coelho mai rău îi enervezi așa. Știința a revenit în atac prin același neobosit David Matei (băiatul le face pe toate – pressing, recuperări defensive și ofensive, driblinguri, plus două pase de gol în această seară), care l-a servit pe Adi Rus pentru 5-2, apoi rezervele Nsimba și Etim s-au distrat cu apărarea UTA pentru 6-2. Comentatorul Digi a remarcat că Știința nu a mai înscris de 6 ori în deplasare de la o partidă cu Dinamo în care a marcat chiar și Atanas Trică, în Ștefan cel Mare, iar „câinii roșii” au motive să tremure deja: o provincie întreagă îi așteaptă mai însetată de revanșă și de sânge ca oricând, pentru dubla campionat-cupă de săptămâna viitoare.

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Baiaram, Matei sau Cicâldău: cine se încumetă să aleagă omul meciului?

Cu cei trei olteni în seară de grație, nici măcar Flashscore și Sofa nu se înțeleg asupra notelor finale: primii îl dau omul meciului pe Matei, apoi pe Baiaram și Cicâldău, ceilalți îl punctează pe Baiaram cu un spectaculos 9,4 și-l pun pe David abia pe trei. Sincer, nota de la Sofascore pentru puștiul Craiovei (8,2) e totuși aberant de mică: pare că cei de la Sofa pur și simplu nu numără contribuțiile defensive și, în general, agresivitatea în joc.

Ca să facem, totuși, o medie a celor mai buni jucători ai Științei, din notele celor două site-uri de specialitate, acestea ar fi:

Baiaram 9 medie Cicâldău 8,6 medie Matei 8,5 medie

Cel mai impunător, dacă nu cumva înspăimântător la Craiova este însă faptul că în meciul de la Arad au revenit și absenții pe o perioadă îndelungată Etim și Rus, ba chiar au făcut-o cu gol amândoi. La urma urmei, cât de mare să fie diferența între Hull City (care tocmai a învins-o pe Brighton) și UTA Arad? Știința merge în Anglia plină de încredere și optimism și se va întoarce cu siguranță la fel, indiferent de rezultatul din Anglia. Nu acela e meciul care trebuie câștigat, la urma urmei, ci ultimele două din faza grupelor (cei de la Kairat și cel de acasă cu Copenhaga).